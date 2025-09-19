Halloween-Highlight: Gruselige Dosen für Süßes & Saures

Gruselige Party-Deko oder Geschenkboxen für Süßes oder Saures: Halloween Dosen in klassischer Kürbisform, oder als schaurige Sargdosen

Wenn die Tage kürzer werden, die Nächte kühler und der Nebel geheimnisvoll über den Straßen liegt, kündigt sich ein Fest an, das Groß und Klein gleichermaßen begeistert: Halloween. Zu diesem Anlass haben wir eine ganz besondere Neuheit für Sie – unsere exklusiven Halloween-Blechdosen.

Mit viel Liebe zum Detail gestaltet, verbinden diese Dosen hochwertige Verarbeitung mit einem außergewöhnlichen Design, das sofort ins Auge fällt. Jede Dose erzählt ihre eigene kleine Gruselgeschichte:

Der Kürbis mit Hexenhut: Eine freche Interpretation der klassischen Halloween-Ikone. Die strahlend orangefarbenen Gesichter sind fröhlich und ein bisschen schaurig zugleich. Perfekt für alle, die Halloween mit Humor nehmen und trotzdem den Gruselfaktor lieben.

Das Kürbis-Gesicht in 3D-Optik: Diese Dose wirkt fast lebendig. Mit funkelnden Augen und einem breiten Grinsen zieht sie sofort alle Blicke auf sich. Ideal als Geschenkverpackung für Süßigkeiten oder als dekoratives Element auf jeder Halloween-Party.

Die mystischen Sargdosen: Besonders stimmungsvoll präsentieren sich unsere Dosen in klassischer Sargform.

Hier bieten wir gleich zwei Varianten an – beide mit einzigartigen Motiven, die sofort ins Auge springen. Ein Modell zeigt eine geheimnisvolle Kürbisszene im Sonnenuntergang, umgeben von flatternden Fledermäusen und mystischem Licht. Das zweite Modell besticht mit verspielten Halloween-Ikonen wie Geistern, Kürbissen und Hexenhüten. Zusätzlich haben die Sarg-Dosen eine Besonderheit: Sie sind sowohl mit mattem als auch mit glänzendem Schutzlack versehen. Ein absolutes Highlight ist der goldschimmernde Sarg, der jedem Halloween-Buffet oder Wohnraum eine besonders edle, fast magische Note verleiht.

Diese Kollektion ist weit mehr als nur eine praktische Aufbewahrungsmöglichkeit. Jede Dose ist ein kleines Kunstwerk, das den besonderen Charme von Halloween einfängt. Sie eignen sich perfekt zum Befüllen mit Süßigkeiten für Kinder, als Mitbringsel für Partys, zum Verschenken oder einfach als saisonale Dekoration im eigenen Zuhause.

Und das Beste: Bei uns bekommen Sie Metalldosen direkt vom Hersteller. Wir bieten nicht nur diese kreativen Sondereditionen, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten zur Veredelung:

Blechdosen bedrucken – Ihr Logo, Motiv oder Wunschdesign für einen einzigartigen Auftritt.

Prägung und Bedruckung – für eine edle, haptische Wirkung und eine nachhaltige Markenpräsenz.

Lagerware-Dosen – sofort verfügbar in vielen Größen und Formen.

Besonders spannend: Selbst klassische Gewürzdosen oder Teedosen lassen sich als Halloween-Dose einsetzen. Damit entstehen völlig neue Ideen für Events, saisonale Verpackungen oder stilvolle Geschenksets – mal etwas ganz anderes als die üblichen Standardlösungen.

Die satten Orange- und Schwarztöne, kombiniert mit detailreichen Illustrationen und besonderen Oberflächenveredelungen, verleihen den Dosen eine festliche Ausstrahlung, die sofort gute Laune macht. Wer diese Dosen aufstellt, zeigt: Hier wird Halloween mit Herzblut gefeiert.

Unsere Halloween-Blechdosen sind die perfekte Mischung aus Spaß, Grusel und Qualität. Ein Muss für alle, die das Fest lieben – und ein Highlight, das auch nach Halloween noch lange Freude bereitet.

Jetzt bestellen und Halloween stilvoll feiern – mit den einzigartigen Halloween-Dosen aus unserer Kollektion!

Alle Halloween Dosen bei ADV PAX Lutec

https://www.adv-dosenshop.com/pumpkin-artikel-9879.html

https://www.adv-dosenshop.com/halloween-happy-artikel-8400.html

https://www.adv-dosenshop.com/halloween-pumpkin-artikel-8405.html

https://www.adv-dosenshop.com/halloween-artikel-9878.html

Link zur Originalmeldung: https://www.adv-dosenshop.com/news/halloween-highlight-gruselige-dosen-fuer-suesses-saures-18-09-2025.html

Über die ADV PAX Lutec GmbH

Unsere Kernkompetenzen der ADV PAX Lutec GmbH aus dem schwäbischen Dettingen / Erms sind innovative Verpackungen aus Weißblech. ADV PAX Lutec zählt zu den führenden Anbietern in dem Bereich Schmuckdosen aus Metall und vereint breites Know-how und hohe Spezialisierung. Ob sachlich oder üppig, modern oder nostalgisch, ob bedruckt, geprägt oder gestanzt – Qualität, hohe Zuverlässigkeit und Schnelligkeit sind Garanten für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Individuelle Lösungen statt Standardprodukte entwickelt nach den Ansprüchen und Erfordernissen der Kunden, hier steht das strategische Expertenteam der ADV PAX Lutec an Ihrer Seite. Als Blickfang am Point of Sales präsentieren Sie ihren Inhalt auffällig und zugriffsstark.

Weißblech ist ein ideales Material, um edle Verpackungen in verschiedensten Formaten herzustellen. Filigrane Prägungen oder attraktive Formen sind in den Gestaltungsmöglichkeiten unerschöpflich. Mittlerweile können wir über Hunderte verschiedene Werkzeugarten anbieten. Ab einer Auflage von 2.000 Stück produziert ADV PAX Lutec die Dosen mit ihrem Design. Durch geringe Werkzeugkosten werden beliebige Formen hergestellt. In Dettingen / Erms werden über den Onlineshop sowohl bedruckte als auch blanke Dosen in vielen verschiedenen Varianten direkt ab Lager angeboten.

Die ADV PAX Lutec GmbH fertigt für Ihre Gewerbekunden Dosen in allen Formen wie Runde Dosen, Rechteckige Dosen, Quadratische Dosen, Ovale Dosen, Sonderformen, sowie Mühlen & Gewürzgläser.

Ob Dekodosen, Gebäckdosen, Gewürzdosen, Gewürzdosen, Herzdosen, Kaffeedosen, über Kosmetikdosen, Lebkuchendosen, Nikolausdosen, Pflasterdosen, Spardosen, Spirituosendosen, sowie Stiftedosen, Teedosen, Vorratsdosen, Würfeldosen kann ADV PAX Lutec ihren Kunden in allen Farben wie Blaue Dosen, Goldene Dosen, Grüne Dosen, Pinke Dosen, Rosa Dosen, Rote Dosen, Schwarze Dosen, Silberne Dosen,

Weisse Dosen, oder nach Jahreszeiten / Feiertagen wie Weihnachten und Ostern immer die passende Dose als Verpackung bieten.

Ob Blechdosen bedrucken oder Verpackungsentwicklung von Werbedosen und Werbeverpackungen, können Kunden in der Dosenfabrikation der Blechdosenfabrik von ADV PAX Lutec nahezu jede Dosen bedrucken, bestellen und kaufen , die in der Dosenherstellung möglich ist.

Der schwäbische Dosenhersteller bietet in seinem online Dosenverkauf Individuelle Verpackungen und Logodosen als Bonbondosen, Bonbongläser, Brötchendosen, Brotdosen, Brotzeitdosen, Chipsdosen, Cookiedosen, Duftdosen, Einmachdosen, Eiweißdosen, Erdnussdosen, Espressodosen, Essensdosen, Frischedosen, Frischhaltedosen, Frühstücksdosen, Gebäckschachteln , Gemüsedosen, und eben oben genannte Gewürzgläser, Gewürzmühlen und Gewürzstreuer und Pfefferstreuer.

Ob Gummibärchendosen, Haushaltsdosen, Kaffeeverpackung, Kakaodosen, Käsedosen, Keksdosen, Keksgläser, Keksschachteln, Knäckebrotdosen, Kombidosen, Konfektdosen, Konservendosen, Kräuterdosen, Küchendosen, Kuchendosen, Lebensmitteldosen, Lunchboxen, Mehldosen, Milchpulverdosen, Mintsdosen, Muffindosen, Müslidosen, Nudeldosen, Obstdosen, Pastadosen, Perlendosen, Pfefferminzdosen, und und und… Der Metalldosen-Hersteller bietet alles was die Verpackungsbranche, zu bieten hat: Plätzchendosen, Popcorndosen, Pralinendosen, Pralinenschachteln, Proviantdosen, Salzdosen, Schokoladendosen, Sektdosen, Snackdosen, Süßigkeitendosen, Süßstoffdosen, Teebeutelboxen, Vesperdosen, Vorratsbehälter, Vorratsgläser, Weihnachtskeksdosen, Wurstdosen, Zuckerbehälter, Zuckerdosen, Zwiebackdosen,

Kontakt

ADV PAX Lutec GmbH

Vogelsangstr. 34

72581 Dettingen / Erms

Deutschland

Web: https://www.adv-pax.de

Online Shop: https://www.adv-dosenshop.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ADV PAX Lutec GmbH

Herr da Agency

Vogelsangstr. 34

72581 Dettingen / Erms

Deutschland

fon ..: +49(0)7123/38007-0

fax ..: +49(0)7123/38007-50

web ..: https://www.adv-dosenshop.com/

email : info@adv-pax.de

