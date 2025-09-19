News suchen
Suche
Marketing und Werbung

GEO Agentur: geoagentur.de® macht Marken in ChatGPT & Co. sichtbar - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

98mal gelesen
Lesedauer: 1 min.

geoagentur.de® ist einer der ersten GEO Agenturen in Deutschland. Sie macht Marken in generativen KI-Systemen wie ChatGPT, Gemini und Perplexity sichtbar und eröffnet neue Wege der digitalen Präsenz.

Mit geoagentur.de® startet in Herford eine der ersten spezialisierten GEO Agenturen in Deutschland. Das Unternehmen unterstützt Marken und Unternehmen dabei, in den Antworten generativer KI-Systeme wie ChatGPT, Gemini oder Perplexity sichtbar zu werden.

Während klassische Suchmaschinenoptimierung (SEO) seit Jahren etabliert ist, gewinnt die Generative Engine Optimization (GEO) rasant an Bedeutung. Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer erhalten Informationen nicht mehr ausschließlich über Google, sondern direkt von KI-basierten Antwortsystemen. Wer dort nicht erscheint, verliert an Reichweite, Sichtbarkeit und Relevanz.

„Wir verstehen GEO als den nächsten Schritt im digitalen Marketing“, sagt Jonas Frewert, Geschäftsführer. „Unsere Mission ist es, Unternehmen so zu positionieren, dass ihre Inhalte von KI-Systemen erkannt, verstanden und bevorzugt ausgespielt werden.“

Leistungen der GEO Agentur

– Analyse von Inhalten hinsichtlich ihrer KI-Tauglichkeit
– Optimierung für eine bessere Auffindbarkeit in generativen Modellen
– Monitoring der Sichtbarkeit in KI-Antwortsystemen
– Schulung von Unternehmen und Marketingabteilungen im Umgang mit GEO

Als Standort hat die GEO Agentur bewusst Herford gewählt. Von dort aus betreut das Team Kundinnen und Kunden aus unterschiedlichsten Branchen im gesamten deutschsprachigen Raum.

„Generative KI verändert die Spielregeln der digitalen Kommunikation“, so Jonas Frewert. „Mit GEO verschaffen wir unseren Kunden einen Vorsprung in einem Markt, der gerade erst beginnt.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

geoagentur.de
Herr Jonas Frewert
Leopoldstr. 2-8
32051 Herford
Deutschland

fon ..: 052617000503
web ..: https://geoagentur.de/
email : info@geoagentur.de

geoagentur.de® ist eine spezialisierte GEO Agentur mit Sitz in Herford. Das Unternehmen entwickelt Strategien für Generative Engine Optimization (GEO), um Marken und Unternehmen in KI-basierten Such- und Antwortsystemen sichtbar zu machen. Das Angebot reicht von Analyse und Optimierung über Monitoring bis hin zu individuellen GEO-Schulungen.

Pressekontakt:

geoagentur.de
Herr Jonas Frewert
Leopoldstr. 2-8
32051 Herford

fon ..: 052617000503
web ..: https://geoagentur.de/
email : info@geoagentur.de

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

GEO Agentur: geoagentur.de® macht Marken in ChatGPT & Co. sichtbar

Vorheriger Artikel
Trends und Technologien: Die Analytics Online Konferenz 2025 der s-peers AG im Fokus
Nächster Artikel
Unverzügliche Schritte für sichere Fahrzeughandhabung: So vermeiden Sie rechtliche Probleme, wenn Ihr Auto plötzlich kaputtgeht
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

GEO Agentur: geoagentur.de® macht Marken in ChatGPT & Co. sichtbar

Aktuelle Themen

ÖDP unterstützt die Klima-Demo am 20. September 2025: Klimaschutz...

Reparieren oder verkaufen: Detaillierte Analyse der Optionen bei Motorschaden...

Unverzügliche Schritte für sichere Fahrzeughandhabung: So vermeiden Sie rechtliche...

Trends und Technologien: Die Analytics Online Konferenz 2025 der...

Truck1 ist Medienpartner der NUFAM 2025: Mehr Reichweite für...

Schnell, effektiv und umweltbewusst: Der komplette Ablauf von der...

Wie der Rheingau 1525 die Revolution probte und das...

Der Immobilienkauf für Paare am Bodensee: Wichtige Tipps für...

Innovative Datenlösung für die Radioonkologie: SOHARD Software stärkt Team...

Ein defektes Auto, was nun? Die besten Lösungen für...

NextPharma Limay eröffnet NextFly

Cluster Reply unterstützt die KI-First-Strategie von Riverty

Vorschriften und Vorteile der Fahrzeugverschrottung in Berlin – Kostenlose...

Hund liest Mensch: Was Dein Hund über Dich weiß...

Oktoberfest in der Wolfsburger Innenstadt

Boutiquehotel Toile Blanche – Die Kunst der Lebensfreude

ChatGPT: Mehr Lipstick als Linux – die unerwartete Nutzer-Revolution

Was hat es mit einem „Sinuslift“ im Mundraum auf...

Cleo Patra: Ein Füllfederhalter für die Ewigkeit

„Die vier Dimensionen der Innovation“: Ein bringt Klarheit in...

Talk Like A Pirate Day: Ein Tag, um die...

Welt-RLS-Tag 2025 rückt das Thema „Augmentation“ in den Fokus

Zuverlässige PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Düsseldorf...

Fachregelungen im Photovoltaik-Bereich: Solario-PV informiert

Der Augenarzt in Linz-Oberösterreich – Dr. med. Paul Jirak

After-Work-Party und Netzwerktreffen im Seniorenzentrum Altdorf bei Nürnberg

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Duisburg...

Pressemitteilung Lauenstein Confiserie: Frucht der Sonne, Seele des Geschmacks:

E-Autos im Kontext der Kreislaufwirtschaft: Die Chancen des Akku-Recyclings...

Innovationen in der Autoentsorgung und ihrer Rolle in der...

USA führen erstmals Anmeldegebühr für GreenCard-Lotterie ein

Dario Pizzano im Interview: Zwei Bücher, die 44 Jahre...

Kinder brauchen Vorbilder – Notinsel zeigt am Tag der...

Neuer Bilderrahmen HR-22 von idealrahmen.de: stilvoller MDF-Rahmen mit Kunststoffglas...

Virtimo [Special] Visions Energy lieferte konkrete Lösungen zur digitalen...

D-ID übernimmt simpleshow: Neue Plattform für KI-Videos und digitale...

Kinder dieser Erde – der neue Song zum Welt-Kindertag...

Oldtimer-Verkauf mit Herz: So gelingt der Abschied von Ihrem...

Aufklärung über Wespen und Hornissen: Herausforderungen und Lösungen im...

Neuigkeiten zur Kunstmesse Zürich

Die Bedeutung von Recycling in der Autoverwertung für die...

Regional denken, global handeln: Verantwortung der Kommunen in der...

Der Weg zur umweltfreundlichen Fahrzeugentsorgung: So sichern Sie sich...

Warum Hundetraining Rückschritte keine Rückfälle sind – und was...

Schulung in nur wenigen Tagen – mit dem neuen...

Ratgeber Ehevertrag: Individuelle Regelungen für eine moderne Ehegestaltung

Das Zuhause als emotionaler Rückzugsort: Lampenwelt.de präsentiert sinnliche Lichtideen...

NIS2 – dansk / tysk – Kommunikation ist schon...

VIVA Cruises: Zweites Schiff für VIVA Boutique startet ab...

Vom Tabuthema zum SPIEGEL-Bestseller: Franziska Hohmanns Debüt „Gut, dass...

Die beste Lösung zur freien Auswahl

Die unterschätzte Epidemie – beinahe jeder zweite Deutsche ist...

Buchvorstellung: „Klarwerden“ von Katerine Dyckmans – authentisch, mutig, bewegend.

Selva Immobilien -Ihr Immobilienmakler in Wangen im Allgäu

Historische Raupen-Illustrationen im Fokus: Bildagentur macht auf bedrohte Schmetterlingsarten...

Intelligente Systeme in der Autoverwertung: Wie KI und fortschrittliche...

Bauernhofurlaub.de startet bundesweite TV-Kampagne auf ProSieben, Sat.1, Kabel Eins,...

Baufinanzierung Frankfurt: Maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für Käufer trotz hoher Hürden

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Dresden...

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „INSELDINNER“ von Rita Roth im Klarant Verlag

84 Kirchen in Äthiopien werden Teil der Shincheonji Kirche...

Wir legen die Karten auf den Tisch: Wer sind...

Joe Nimble bringt neuen Gym Addict und Sneaker Addict...

Das richtige Fahrzeug für den Verkauf mit Motorschaden auswählen

KI, Plattformen und digitales Marketing: Messe.TV auf der DMEXCO...

Verein Erzengel feiert Meilenstein: 100 erfolgreiche Unterstützungen für Eltern...

Schutzmaßnahmen in der Dämmerung: Wie Sie sich beim Autofahren...

Rückenfreundliche Umzüge: Hilfreiche Tipps von Experten zur Vermeidung von...

Paukenschlag: Viessmann.at & Viessmann.ch setzen in Sachen KI-Sichtbarkeit neue...

Optimierung der Online-Präsenz von Immobilienunternehmen mittels PR-Backlinks

Digitalisierung in Unternehmen: wie digitale Prozesse den Unternehmenswert steigern...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Dortmund...

#HSMAday 2025 in Köln: Hotellerie erlebt zwei Tage Perspektivwechsel,...

Samcon produziert den explosionsgeschützten LED-Strahler liteServer Ex.mini

V.E.R.S.U.S. – unplugged mit „Revolutión Acústica“

Annika Bretschneider übernimmt Revenue Management bei Grand Metropolitan Hotels

Gebrauchte Elektro-SUVs 2025 im Test: Zeitgemäße Modelle für jeden...

Einstieg in die Elektromobilität 2025: Die besten E-Autos für...

Innovation im Gastgewerbe: Effizienz, Nachhaltigkeit und Motivation für die...

Die besten gebrauchten Familien-E-Autos 2025: Sicherheit, Sparsamkeit und Komfort...

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.