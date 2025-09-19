News suchen
Trends und Technologien: Die Analytics Online Konferenz 2025 der s-peers AG im Fokus - Bsozd.com

Von: Die PR-Profis

Die Analytics Online Konferenz 2025 wird am 30. Oktober von der s-peers AG ausgetragen und thematisiert aktuelle Trends und Technologien in der Datenanalyse. Unter dem Motto „AI, Agenten und Analytics“ haben Teilnehmer die Möglichkeit, von Branchenführern zu lernen und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Diese Veranstaltung verspricht, neue Ideen und Perspektiven zu eröffnen.

Die kostenfreie Online-Konferenz der s-peers AG am 30. Oktober 2025 beleuchtet unter dem Motto „Triple A” die Zukunft der Datenanalyse und von Multi-Agenten-Systemen.

Tägerwilen – Die s-peers AG lädt am Donnerstag, den 30. Oktober 2025, von 08:30 bis 15:00 Uhr zur zweiten Ausgabe ihrer kostenfreien „Analytics Online Konferenz“ ein. Unter dem Motto „Triple A: AI, Agenten und Analytics“ bietet die virtuelle Veranstaltung Einblicke in die neuesten Trends, Technologien und Best Practices in der Welt von Data, Analytics und KI. Als Höhepunkt der Konferenz wird Sabrina Storck, Co-CEO der SAP Schweiz, eine Keynote zur AI- & Analytics-Strategie von SAP halten.

Expertise trifft Innovation: Hochkarätige Speaker auf der Analytics Online Konferenz 2025

Die Konferenz richtet sich an alle, die sich für Data Management, Business Analytics und die Anwendung der neuesten Analytics-Trends interessieren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich auf spannende Vorträge und wertvolle Einblicke von führenden Expertinnen und Experten der Branche freuen. Neben Sabrina Storck konnten Alexander Finger, CTO der SAP Schweiz, und Marcel Trümpy von Google Schweiz als hochkarätige Sprecher gewonnen werden. In seinem Vortrag „Das Ensemble der Zukunft: Wie Multi-Agenten-Systeme Klassiker & Impro-Shows verbinden“ wird Marcel Trümpy von Google Schweiz die transformative Kraft von Multi-Agenten-Systemen beleuchten.

Die Analytics Online Konferenz 2025 findet vollständig online statt, die Teilnahme ist kostenfrei.

Eine Anmeldung ist über den folgenden Link erforderlich: [Link]

Pressekontaktdaten:

s-peers AG
High-Tech-Center 1/2
Lohstampfestrasse 11
CH-8274 Tägerwilen

Head of Marketing & Insights
Dr. Yvonne Avaro
yvonne.avaro@s-peers.com
Tel: +41 (0) 71 667 00 67

