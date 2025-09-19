News suchen
Truck1 ist Medienpartner der NUFAM 2025: Mehr Reichweite für Innovationen im Nutzfahrzeugmarkt

25.-28. September 2025, Messe Karlsruhe

BildDie NUFAM (25.-28. September, Messe Karlsruhe) zählt zu den wichtigsten Treffpunkten der Transport- und Nutzfahrzeugwelt. Hier zeigen Hersteller, Aufbau- und Komponentenexperten, Werkstatt- und Telematikanbieter sowie Fuhrparks, was heute einsatzbereit ist – und was morgen den Betrieb spürbar effizienter macht. Mit Truck1 als Medienpartner wird das Messegeschehen online weitergeführt, damit das Fachpublikum schneller zu passenden Lösungen findet.

Truck1 ist der internationale Marktplatz für Lkw, Nutzfahrzeuge und Spezialtechnik. Die Plattform verbindet tausende Händler mit Käuferinnen und Käufern in ganz Europa und macht Angebote zügig vergleichbar: mit smarten Filtern nach Aufbau, Euro-Norm, Laufleistung und Preis, mit transparenten Händlerprofilen sowie Benachrichtigungen zu neuen Inseraten.

Gemeinsames Anliegen von NUFAM und Truck1 ist der Nutzen im Alltag: Kosten und CO? senken, Sicherheit erhöhen, Stillstände vermeiden, Service vereinfachen. Die Messe bringt Anbieter und Bedarfsträger direkt zusammen; Truck1 sorgt dafür, dass die relevanten Inhalte dort sichtbar werden, wo das Fachpublikum sie sucht – auf der Website, im Newsroom und in den Social-Kanälen. Das beschleunigt die Umsetzung in den Flotten und schafft Transparenz über die Messetage hinaus.

Aktuelle Beiträge erscheinen im Newsroom von Truck1. Besucherinformationen und Tickets stellt die Messe Karlsruhe auf den offiziellen NUFAM-Seiten bereit.

Weitere Informationen unter: https://www.alle-lkw.de/

Truck1 ist Medienpartner der NUFAM 2025: Mehr Reichweite für Innovationen im Nutzfahrzeugmarkt

