News suchen
Suche
Bau / Immobilien

Der Immobilienkauf für Paare am Bodensee: Wichtige Tipps für 2025 - Bsozd.com

Von: Die PR-Profis

Veröffentlicht:

125mal gelesen
Lesedauer: 3 min.

Die Entscheidung für einen Immobilienkauf kann für Paare 2025 eine Herausforderung darstellen. Immobilienexperte Florian Marc Rohde bietet wertvolle Tipps zur optimalen Finanzierung sowie zur Standortwahl. Mit informierten Entscheidungen erhöhen Käufer ihre Erfolgschancen erheblich.

Der Immobilienmarkt am Bodensee bietet 2025 wieder neue Chancen für Erstkäufer.

Immobilienexperte Florian Marc Rohde verrät, wie junge Familien mit cleverer Finanzierung, optimaler Standortwahl und dem Vermeiden typischer Fehler trotz hoher Preise erfolgreich ins Eigenheim starten können.

Immobilienmakler aus Konstanz erklärt, wie junge Familien trotz hoher Preise erfolgreich ins Eigenheim finden

Der Immobilienmarkt in der Bodenseeregion stabilisiert sich nach den Korrekturen der Vorjahre und bietet Erstkäufern wieder attraktive Chancen. Florian Marc Rohde von WOHNWERK IMMOBILIEN hat drei essenzielle Tipps zusammengestellt, die jungen Familien und Singles den erfolgreichen Einstieg ins Eigenheim ermöglichen.

Tipp 1: Finanzierung strategisch optimieren und Fördergelder maximal ausschöpfen

Der Schlüssel zum erfolgreichen Erstkauf liegt in der intelligenten Finanzierungsstruktur. Erstkäufer sollten ausreichend Eigenkapital einbringen und langfristige Zinsbindungen wählen. „Bei den aktuellen Zinsbedingungen empfehle ich eine angemessene Tilgung und die Vereinbarung von Sondertilgungen für mehr Flexibilität“, erklärt Rohde.

Besonders lukrativ sind die staatlichen Förderprogramme: Das KfW-Programm „Wohneigentum für Familien“ gewährt zinsgünstige Darlehen für Familien mit Kindern. Zusätzlich bietet die Baden-Württembergische L-Bank attraktive Zinsverbilligungen für Eigenheimkäufer.

„Ein entscheidender Punkt: Alle Förderungen müssen vor Beginn der Maßnahmen beantragt werden“, betont der Experte. „Wer sich vorab professionell beraten lässt, kann über die Laufzeit erhebliche Summen sparen.“

Tipp 2: Bodensee-Spezialwissen für optimale Standortwahl nutzen

Die Bodenseeregion ist kein einheitlicher Markt – regional kluge Käufer können erheblich sparen. Während zentrale Lagen in Konstanz hohe Quadratmeterpreise erreichen, finden Erstkäufer in strategisch günstigen Lagen deutlich bessere Preis-Leistungs-Verhältnisse.

„Engen ist mein Geheimtipp für junge Familien“, empfiehlt Rohde. „Die Stadt bietet hervorragende Infrastruktur, gute Verkehrsanbindung nach Konstanz und in die Schweiz.“ Die Ausstattung mit Schulen, Kindergärten und Einkaufsmöglichkeiten sei ausgezeichnet.

Für Schweiz-Pendler eröffnet die Bodenseeregion besondere Einkommensmöglichkeiten: Bei Wohnsitz in Deutschland und Arbeit in der Schweiz können Grenzgänger von steuerlichen Vorteilen profitieren. „Das kann bei Schweizer Gehältern zu erheblichen finanziellen Vorteilen führen“, so Rohde. Wichtige Grenzgänger-Regeln sollten dabei beachtet werden.

Weitere empfehlenswerte Gebiete für Erstkäufer sind Konstanz-Dettingen als familienfreundlicher Stadtteil und Petershausen-West mit zentraler Lage und guter Verkehrsanbindung.

Tipp 3: Die häufigsten Erstkäufer-Fehler systematisch vermeiden

Der größte Finanzierungsfehler ist die Unterschätzung der Gesamtbelastung. Erstkäufer sollten maximal 35 bis 40 Prozent ihres Netto-Haushaltseinkommens für die Gesamtbelastung einsetzen. „Ohne ausreichendes Eigenkapital zahlen Sie nicht nur höhere Zinsen, sondern haben auch keine Reserven für Reparaturen“, erklärt der Experte. Zusätzlich zum Eigenkapital empfiehlt er einen Liquiditätspuffer von 20.000 bis 40.000 Euro.

Ein klassischer Kostenfehler: Nur den Kaufpreis im Blick haben. In der Bodenseeregion entstehen erhebliche Erwerbsnebenkosten durch Grunderwerbsteuer, Notarkosten und Maklercourtage, die aus dem Eigenkapital finanziert werden müssen.

Besichtigungsfehler werden besonders teuer: „Einmal besichtigen reicht nie. Die zweite Besichtigung sollte mit einem Sachverständigen stattfinden“, rät Rohde. Moderne Käufer nutzen zudem digitale Tools: Online-Bewertungen vor der Besichtigung, virtuelle Rundgänge für die Vorauswahl und objektive Bewertungsbögen statt emotionaler Bauchentscheidungen.

Ein fataler Fehler ist das Verschenken von Fördermitteln durch Unwissenheit. „Viele Erstkäufer verschenken wertvolle Fördergelder“, so Rohde. Seine Empfehlung: Professionelle Beratung zu KfW-Programmen, L-Bank-Förderung und kommunalen Programmen bereits vor der Objektsuche einholen.

Schlussabsatz

Interessierte Erstkäufer können sich bei WOHNWERK IMMOBILIEN über eine Erstberatung informieren und erhalten eine individuelle Strategieberatung für ihren Immobilienkauf in der Bodenseeregion. Dabei werden sowohl die aktuellen Fördermöglichkeiten als auch die regionalen Besonderheiten der Grenzlage zur Schweiz berücksichtigt.

Über WOHNWERK IMMOBILIEN

WOHNWERK IMMOBILIEN steht für persönliche und regionale Immobilienberatung am Bodensee. Inhaber Florian Marc Rohde kombiniert seine internationale Erfahrung als Wirtschaftsingenieur Maschinenbau mit fundierter Immobilienexpertise und lokalem Marktverständnis. Das Konstanzer Unternehmen spezialisiert sich auf Bewertung, Verkauf und Kauf von Immobilien und unterstützt Kunden mit modernen Marketingstrategien und persönlichem Service. Ein besonderer Fokus liegt auf dem sozialen Engagement in der Bodenseeregion.

Pressekontakt:

Florian Marc Rohde
Telefon: +49 7531 / 81 97 510

E-Mail: info@wohnwerk.immo
Website: https://wohnwerk.immo

Kurzzusammenfassung:
Der Immobilienmarkt in der Bodenseeregion bietet nach den Preis­korrekturen der letzten Jahre wieder Chancen für Erstkäufer. Immobilienexperte Florian Marc Rohde von WOHNWERK IMMOBILIEN gibt drei zentrale Tipps: strategische Finanzierungsplanung mit maximaler Nutzung von Förderprogrammen, regionale Standortwahl mit Bodensee-Spezialwissen und das Vermeiden typischer Erstkäuferfehler. Mit professioneller Beratung und einer klaren Strategie können junge Familien und Singles ihren Traum vom Eigenheim trotz hoher Preise realisieren.

Copyright Bild: Wohnwerk Immobilien

Originalinhalt von OlympAgency, veröffentlicht unter dem Titel „Immobilien-Erstkauf am Bodensee 2025: Drei Experten-Tipps für junge Familien„, übermittelt durch Prnews24.com

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

Der Immobilienkauf für Paare am Bodensee: Wichtige Tipps für 2025

Vorheriger Artikel
Innovative Datenlösung für die Radioonkologie: SOHARD Software stärkt Team für Launch von Cureator Foundation
Nächster Artikel
Wie der Rheingau 1525 die Revolution probte und das weltgrößte Weinfass leerte
Die PR-Profis
Die PR-Profishttps://www.prnews24.com/
PRNews24 ist ein innovativer Presseverteiler-Dienstleister, der durch Nutzung diverser wichtiger Presseverteiler eine ungewöhnlich hohe Reichweite der Online-PR realisieren kann. Beliefert werden Presseportale, RSS-Feeds sowie soziale Netzwerke. Es sind verschiedene Publikationsmöglichkeiten verfügbar.

Artikel teilen:

Der Immobilienkauf für Paare am Bodensee: Wichtige Tipps für 2025

Inhalt verbergen

Aktuelle Themen

ÖDP unterstützt die Klima-Demo am 20. September 2025: Klimaschutz...

Reparieren oder verkaufen: Detaillierte Analyse der Optionen bei Motorschaden...

Unverzügliche Schritte für sichere Fahrzeughandhabung: So vermeiden Sie rechtliche...

GEO Agentur: geoagentur.de® macht Marken in ChatGPT & Co....

Trends und Technologien: Die Analytics Online Konferenz 2025 der...

Truck1 ist Medienpartner der NUFAM 2025: Mehr Reichweite für...

Schnell, effektiv und umweltbewusst: Der komplette Ablauf von der...

Wie der Rheingau 1525 die Revolution probte und das...

Innovative Datenlösung für die Radioonkologie: SOHARD Software stärkt Team...

Ein defektes Auto, was nun? Die besten Lösungen für...

NextPharma Limay eröffnet NextFly

Cluster Reply unterstützt die KI-First-Strategie von Riverty

Vorschriften und Vorteile der Fahrzeugverschrottung in Berlin – Kostenlose...

Hund liest Mensch: Was Dein Hund über Dich weiß...

Oktoberfest in der Wolfsburger Innenstadt

Boutiquehotel Toile Blanche – Die Kunst der Lebensfreude

ChatGPT: Mehr Lipstick als Linux – die unerwartete Nutzer-Revolution

Was hat es mit einem „Sinuslift“ im Mundraum auf...

Cleo Patra: Ein Füllfederhalter für die Ewigkeit

„Die vier Dimensionen der Innovation“: Ein bringt Klarheit in...

Talk Like A Pirate Day: Ein Tag, um die...

Welt-RLS-Tag 2025 rückt das Thema „Augmentation“ in den Fokus

Zuverlässige PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Düsseldorf...

Fachregelungen im Photovoltaik-Bereich: Solario-PV informiert

Der Augenarzt in Linz-Oberösterreich – Dr. med. Paul Jirak

After-Work-Party und Netzwerktreffen im Seniorenzentrum Altdorf bei Nürnberg

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Duisburg...

Pressemitteilung Lauenstein Confiserie: Frucht der Sonne, Seele des Geschmacks:

E-Autos im Kontext der Kreislaufwirtschaft: Die Chancen des Akku-Recyclings...

Innovationen in der Autoentsorgung und ihrer Rolle in der...

USA führen erstmals Anmeldegebühr für GreenCard-Lotterie ein

Dario Pizzano im Interview: Zwei Bücher, die 44 Jahre...

Kinder brauchen Vorbilder – Notinsel zeigt am Tag der...

Neuer Bilderrahmen HR-22 von idealrahmen.de: stilvoller MDF-Rahmen mit Kunststoffglas...

Virtimo [Special] Visions Energy lieferte konkrete Lösungen zur digitalen...

D-ID übernimmt simpleshow: Neue Plattform für KI-Videos und digitale...

Kinder dieser Erde – der neue Song zum Welt-Kindertag...

Oldtimer-Verkauf mit Herz: So gelingt der Abschied von Ihrem...

Aufklärung über Wespen und Hornissen: Herausforderungen und Lösungen im...

Neuigkeiten zur Kunstmesse Zürich

Die Bedeutung von Recycling in der Autoverwertung für die...

Regional denken, global handeln: Verantwortung der Kommunen in der...

Der Weg zur umweltfreundlichen Fahrzeugentsorgung: So sichern Sie sich...

Warum Hundetraining Rückschritte keine Rückfälle sind – und was...

Schulung in nur wenigen Tagen – mit dem neuen...

Ratgeber Ehevertrag: Individuelle Regelungen für eine moderne Ehegestaltung

Das Zuhause als emotionaler Rückzugsort: Lampenwelt.de präsentiert sinnliche Lichtideen...

NIS2 – dansk / tysk – Kommunikation ist schon...

VIVA Cruises: Zweites Schiff für VIVA Boutique startet ab...

Vom Tabuthema zum SPIEGEL-Bestseller: Franziska Hohmanns Debüt „Gut, dass...

Die beste Lösung zur freien Auswahl

Die unterschätzte Epidemie – beinahe jeder zweite Deutsche ist...

Buchvorstellung: „Klarwerden“ von Katerine Dyckmans – authentisch, mutig, bewegend.

Selva Immobilien -Ihr Immobilienmakler in Wangen im Allgäu

Historische Raupen-Illustrationen im Fokus: Bildagentur macht auf bedrohte Schmetterlingsarten...

Intelligente Systeme in der Autoverwertung: Wie KI und fortschrittliche...

Bauernhofurlaub.de startet bundesweite TV-Kampagne auf ProSieben, Sat.1, Kabel Eins,...

Baufinanzierung Frankfurt: Maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für Käufer trotz hoher Hürden

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Dresden...

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „INSELDINNER“ von Rita Roth im Klarant Verlag

84 Kirchen in Äthiopien werden Teil der Shincheonji Kirche...

Wir legen die Karten auf den Tisch: Wer sind...

Joe Nimble bringt neuen Gym Addict und Sneaker Addict...

Das richtige Fahrzeug für den Verkauf mit Motorschaden auswählen

KI, Plattformen und digitales Marketing: Messe.TV auf der DMEXCO...

Verein Erzengel feiert Meilenstein: 100 erfolgreiche Unterstützungen für Eltern...

Schutzmaßnahmen in der Dämmerung: Wie Sie sich beim Autofahren...

Rückenfreundliche Umzüge: Hilfreiche Tipps von Experten zur Vermeidung von...

Paukenschlag: Viessmann.at & Viessmann.ch setzen in Sachen KI-Sichtbarkeit neue...

Optimierung der Online-Präsenz von Immobilienunternehmen mittels PR-Backlinks

Digitalisierung in Unternehmen: wie digitale Prozesse den Unternehmenswert steigern...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Dortmund...

#HSMAday 2025 in Köln: Hotellerie erlebt zwei Tage Perspektivwechsel,...

Samcon produziert den explosionsgeschützten LED-Strahler liteServer Ex.mini

V.E.R.S.U.S. – unplugged mit „Revolutión Acústica“

Annika Bretschneider übernimmt Revenue Management bei Grand Metropolitan Hotels

Gebrauchte Elektro-SUVs 2025 im Test: Zeitgemäße Modelle für jeden...

Einstieg in die Elektromobilität 2025: Die besten E-Autos für...

Innovation im Gastgewerbe: Effizienz, Nachhaltigkeit und Motivation für die...

Die besten gebrauchten Familien-E-Autos 2025: Sicherheit, Sparsamkeit und Komfort...

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.