Innovative Datenlösung für die Radioonkologie: SOHARD Software stärkt Team für Launch von Cureator Foundation - Bsozd.com

SOHARD Software ernennt Shreeya Barai zur Produktmanagerin und bereitet den Launch von Cureator Foundation vor

BildDie SOHARD Software GmbH mit Hauptsitz in Fürth hat Shreeya Barai als Produktmanagerin ernannt. Sie wird das Unternehmen insbesondere beim bevorstehenden Launch von Cureator Foundation, einer innovativen Datenmanagement-Software für die Radiotherapie, unterstützen.

Shreeya, die einen akademischen Hintergrund in Biomedical Engineering, Medicine und Healthcare mitbringt und zuvor am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg tätig war, verfügt über umfassende Erfahrung in der onkologischen Forschung. In ihrer neuen Rolle begleitet sie die klinisch-inhaltliche Weiterentwicklung von Cureator und gestaltet so maßgeblich den bevorstehenden Marktstart von Cureator Foundation mit. Darüber hinaus koordiniert sie die regulatorischen Anforderungen.

Der Launch von Cureator Foundation als vollwertige Softwareplattform markiert einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensentwicklung: Die Software bündelt die Erfahrungen aus Pilotanwendungen in Kliniken und erweitert diese Erkenntnisse gezielt um neue Funktionen – darunter eine innovative Share-Funktion, die es ermöglicht, relevante Daten und Erkenntnisse standortübergreifend über den Webbrowser zu teilen.

Cureator Foundation ist eine flexible, skalierbare Softwarelösung, die mithilfe semantischer Netzwerktechnologien Radiotherapiedaten mit weiteren klinischen Daten vereint und so strukturiert, zugänglich und nahtlos für Patientenversorgung, Forschung und Auswertung nutzbar macht.

„Mit Cureator Foundation bringen wir ein Softwareprodukt auf den Markt, welches Radiotherapie-Daten mit Informationen aus anderen klinischen Systemen nicht nur integriert, sondern direkt in die klinischen Workflows zurückführt und dort unmittelbar nutzbar macht. Die Verpflichtung von Shreeya Barai unterstreicht unsere Wachstumsstrategie: Wir investieren gezielt in klinisches Know-how, um Cureator konsequent entlang der realen Anforderungen von Ärztinnen, Medizinphysikern und Kliniken weiterzuentwickeln“, erklärt Peter Feltens, Geschäftsführer der SOHARD Software GmbH.

Der offizielle Launch von Cureator Foundation ist für das kommende Quartal geplant. Mit der neuen Produktmanagerin und den erweiterten Funktionen von Cureator Foundation will SOHARD seine Position als ein Innovationsführer im Bereich radiotherapeutischer Datenintegration ausbauen.

Weitere Informationen unter: https://cureator.cloud/

Die SOHARD Software GmbH mit Sitz in Fürth entwickelt seit 2008 spezialisierte Softwarelösungen für die Medizintechnik. Mit Cureator hat das Unternehmen eine Plattform entwickelt, die Bilddaten, Therapieinformationen und Patientendaten nahtlos zusammenführt und direkt in der radiotherapeutischen Patientenversorgung nutzbar macht. Ziel ist es, medizinisches Wissen effizient zugänglich zu machen, Arbeitsabläufe zu vereinfachen und die onkologische Versorgungsqualität nachhaltig zu verbessern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SOHARD Software GmbH
Herr Gero Loferer
Oberföhringer Str. 186
81925 München
Deutschland

fon ..: –
web ..: https://cureator.cloud/
email : gero.loferer@cureator.de

.

