NextPharma Limay eröffnet NextFly - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

NextPharma Limay bekräftigt seine Ambition, ein strategischer Player der europäischen Pharmaindustrie zu werden.

BildDer NextPharma-Standort in Limay hat mit der Einweihung von NextFly, seiner neuen Produktionseinheit für flüssige Arzneiformen, einen entscheidenden Meilenstein erreicht. An der Zeremonie nahmen zahlreiche Persönlichkeiten teil, darunter Ministerin Sophie Primas, Unterpräfekt Éric Zabouraeff, der Abgeordnete Karl Olive, Regionalrat Sami Damergy, GPSEO-Präsidentin Cécile Zammit Popescu sowie Djamel Nedjar, Bürgermeister von Limay. Neben diesen institutionellen Vertretern waren auch mehr als 100 Kunden und Partner anwesend, um diesen besonderen Moment zu feiern und ihr Vertrauen zu bekunden.

Der Tag war geprägt von inspirierenden Ansprachen, dem traditionellen Durchschneiden des Bandes, einer Besichtigung der neuen Anlage sowie von persönlichen Begegnungen und Austausch mit den Teams, Kunden und Partnern.

Mit einer Investition von 9 Millionen Euro – davon über 1 Million Euro an öffentlicher Unterstützung im Rahmen von France 2030 – stellt NextFly einen bedeutenden Fortschritt für den Standort Limay dar. Die Realisierung erfolgte in weniger als 18 Monaten. Mit 1.000 m² neuer Produktionsflächen ist der Standort nun in der Lage, seine Jahreskapazität zu verdoppeln und mehr als 75 Millionen Packungen zu erreichen. Dieses neue industrielle Werkzeug stärkt sowohl NextPharmas Expertise in nicht-sterilen Flüssigarzneiformen als auch die pharmazeutische Souveränität Frankreichs und Europas, indem es zur Rückverlagerung essenzieller Medikamente beiträgt.

Über die industrielle Dimension hinaus war die Einweihung auch eine Gelegenheit, den historischen Beitrag von UCB – den früheren Eigentümern des Standorts bis 2004 – zu würdigen. UCB hat gerade die Produktion eines Antiepileptikums nach Limay zurückgeholt. Diese Entscheidung zeigt die Robustheit des Standorts sowie das erneute Vertrauen in das Know-how seiner Teams.

Wie Bertrand Piha, Standortleiter von NextPharma Limay, betonte: „NextFly ist ein wichtiger Meilenstein für Limay und für NextPharma: ein ambitioniertes Industrieprojekt, ein Hebel für nationale Souveränität und ein konkretes Engagement im Dienste der öffentlichen Gesundheit.“

Doch NextFly ist erst der Anfang. NextPharma bereitet derzeit weitere Investitionsprojekte vor, um die Produktionskapazitäten noch weiter auszubauen und den Standort zu einem europäischen Kompetenzzentrum für nicht-sterile flüssige Arzneiformen zu entwickeln. Diese Entwicklung steht ganz im Einklang mit der Ambition, eine innovative, wettbewerbsfähige und nachhaltige Pharmaindustrie im Dienste der Patienten aufzubauen.

Weitere Informationen unter: https://nextpharma.com/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NextPharma GmbH
Frau Kathrin Kleinhanns
Hildebrandstrasse 12
37081 Goettingen
Deutschland

fon ..: +49 551 382-0
web ..: https://nextpharma.com/
email : info@nextpharma.com

Pressekontakt:

NextPharma GmbH
Frau Kathrin Kleinhanns
Hildebrandstrasse 12
37081 Goettingen

fon ..: +49 551 382-0
web ..: https://nextpharma.com/
email : info@nextpharma.com

NextPharma Limay eröffnet NextFly

PM-Ersteller
PM-Ersteller

