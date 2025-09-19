News suchen
Reisen und Tourismus

Boutiquehotel Toile Blanche – Die Kunst der Lebensfreude

Toile Blanche ist mehr als ein Boutiquehotel – es ist ein lebendiges, atmendes Kunstwerk, ein Rückzugsort, der zeitgenössisches Design, exquisite Gastfreundschaft und kreative Inspiration vereint.

BildGelegen am Rande des malerischen Künstlerdorfs St-Paul de Vence in Südfrankreich, wurde das Hotel von renommierten Künstlern, den Leroy Brüdern, von einer Pension mit wenigen Zimmern zu einem Refugium mit neuerdings 22 Suiten umgestaltet. Es bietet eine einzigartige Atmosphäre für Kunstliebhaber, Feinschmecker und Erholungssuchende. Toile Blanche soll ein Ort sein, an dem Lebensfreude zelebriert wird und jede Begegnung einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Eleganz und Komfort
Toile Blanche ist auf Erwachsene ausgerichtet. Die Suiten mit bis zu 90 Quadratmetern bieten höchste Privatsphäre und Luxus umrahmt von einem weitläufigen provenzalischen Garten. Zum Teil verfügen sie über private Tauchbecken. Zudem bietet das Anwesen drei Pools, zwei exquisite Restaurants und einen eigenen Kunstraum und wechselnde Ausstellungen. Jeder Aspekt des Hotels wurde mit größter Sorgfalt gestaltet, um einen unvergesslichen Aufenthalt zu gewährleisten – mit zeitloser Architektur in einer warmen, einladenden Atmosphäre.

Die Leroy Brothers: Künstler und Visionäre
„Die Gäste werden vergessen, was du gesagt hast, vergessen, was du getan hast, aber sie werden nie vergessen, wie du sie hast fühlen lassen“, erklärt einer der Leroy Brüdern. Diese Philosophie prägt den familiären Ansatz zur Gastfreundschaft, bei dem Leidenschaft und Menschen im Mittelpunkt stehen. Durch maßgeschneiderte Erlebnisse, die Kunst, Lebensfreude und bedeutungsvolle Begegnungen feiern, fördert Toile Blanche persönliches Wachstum und möchte bleibende Erinnerungen schaffen.

Die Leroy Brothers, belgische Künstler mit internationalem Renommee, zogen 2004 an die Côte d’Azur. Ursprünglich als kleines B&B mit drei Zimmern und einem Restaurant geplant, begannen sie über Jahre an etwas Größerem zu arbeiten. Im Jahr 2022 enthüllten die Brüder das transformierte Toile Blanche als ein Meisterwerk eines sehr individuellen, erstklassigen Boutiquehotels und ein unverzichtbarer Treffpunkt für Künstler und Kreative. Im Juni kamen zu den bestehenden 14 Suiten noch acht neue hinzu.

Kunst im Mittelpunkt
Kunst bildet das Herzstück des Toile Blanche-Erlebnisses. Die Leroy Brothers setzen ihre künstlerische Tätigkeit parallel zur Hotelleitung fort. Gäste sind eingeladen, den hauseigenen Kunstraum Toile Blanche Contemporary zu erkunden, wo auch Werke anderer Künstler präsentiert werden – ergänzt durch Kunstinstallationen auf dem gesamten Anwesen und in den Suiten. Diese besondere Verbindung von Kunst und Gastfreundschaft bereichert den Aufenthalt auf einzigartige Weise.

Kulinarische Exzellenz
Auch für seine kulinarische Raffinesse ist Toile Blanche bekannt. Nach zwei Jahrzehnten in der eigenen Küche haben die Leroy Brothers das kulinarische Erbe an Küchenchef Nicolas Leclair übergeben. Leclair kreiert innovative Gerichte mit lokalen Wurzeln und modernem Twist – ein wahres Fest für die Sinne. Ergänzt wird das Angebot durch La Guinguette, eine „Bar à Hors-d’oeuvre“, die zu einem ungezwungenen, barfußfreundlichen Ambiente einlädt, bei dem das Teilen und die Geselligkeit im Vordergrund stehen.

Ein Ort der Ruhe
Toile Blanche ist ein Ort der Ruhe, an dem Gäste dem Trubel des Alltags entfliehen können. Es befindet sich in einer der charmantesten Regionen Südfrankreichs, eingebettet zwischen der französischen Riviera und der Provence. Nur einen Steinwurf vom berühmten Künstlerdorf Saint-Paul de Vence entfernt und in kurzer Fahrdistanz zu Nizza und Cannes vereint das Hotel die Nähe zu kulturellen und landschaftlichen Highlights mit der Möglichkeit, sich in ein friedliches Refugium zurückzuziehen.

Für alle, die eine inspirierende und unvergessliche Auszeit suchen, verspricht Toile Blanche eine Reise der ganz besonderen Art.

www.toileblanche.com

Boutiquehotel Toile Blanche – Die Kunst der Lebensfreude

