Cleo Patra: Ein Füllfederhalter für die Ewigkeit

Von: Die PR-Profis

Veröffentlicht:

Der Füllfederhalter Cleo Patra, welcher zur Ehrung des 80-jährigen Bestehens von Cleo Skribent kreiert wurde, ist ein harmonisches Zusammenspiel aus Tradition und Innovation. Mit einer limitierten Auflage von nur 80 Stück verfügt jedes Exemplar über einen einzigartigen Charakter. Vorbestellungen sind nun bei MiaSkribo möglich. 

Die Schreibgerätemanufaktur Cleo Skribent hat eine auf 80 Exemplare limitierte Füllfederhalter-Serie gelauncht – den Cleo Patra. Nun kann er bei MiaSkribo vorbestellt werden.

Anlass für diese Füllfederhalterserie ist das 80-jährige Firmenjubiläum der Schreibgerätemanufaktur Cleo Skribent aus dem brandenburgischen Bad Wilsnack. MiaSkribo war zur Geburtstagsfeier in der dortigen Wunderblutkirche dabei – und dort wurde auch die streng limitierte Sonderedition Cleo Patra vorgestellt.

Füllfederhalter Cleo Patra mit Tradition

Noch stehen noch gar nicht alle Details zur Sonderedition fest. Aber vor Ort konnte MiaSkribo den Füllfederhalter Cleo Patra schon begutachten. „Es ist ein wirklich sehr exklusives Schreibgerät“, beschreibt Jörg Stroisch, Geschäftsführer von MiaSkribo aus Köln, den Füller. „Das helle Ebenholz macht in sehr besonders.“

Denn üblicherweise wird dieses Holz aus dem Randbereich des dunklen Ebenholzes nicht verwendet. Cleo Skribent hat es aber wegen der schönen Nuancen und der sandholzartigen Färbung ausgewählt – und zeigt mit der Verarbeitung erneut, wie handfertig die Manufaktur mit allen erdenklichen Materialien ist.

Der Cleo Patra erinnert dabei in mehrfacher Hinsicht an die Firmenhistorie. Einerseits war der erste Füllfederhalter des Unternehmens aus Holz. Und zudem trug er den Namen Cleopatra, woraus sich der heutige Firmenname Cleo Skribent ableitet. Und last, but not least: 80 Jahre ist es nun her, dass das Unternehmen im brandenburgischen Bad Wilsnack gegründet wurde. Entsprechend ist diese Sonderedition auch auf 80 Exemplare streng limitiert.

Cleo-Patra-Füllfederhalter jetzt bei MiaSkribo in Köln vorbestellen

„MiaSkribo hat sich bereits zwei der Füllfederhalter gesichert“, berichtet Geschäftsführer Stroisch. „Sie werden uns in Kürze geliefert.“ Aber schon jetzt können Interessenten diese direkt bei MiaSkribo erwerben – und sich so eines der 80 Exemplare sichern. MiaSkribo hat sie mit einer mittleren M-Feder geordert, aber natürlich ist der Cleo Patra auch in weiteren Federbreiten erhältlich.

Besonders gut gefällt Stroisch das „Drumherum“ um den Füllfederhalter. Neben vielen kleinen Details am Schreibgerät selbst gibt es auch eine sehr schöne Verpackung und eine Holzablage für den Füllfederhalter.

Im Verlauf der nächsten Tage wird der jetzt schon umfangreiche Produktartikel zum Cleo Patra noch ergänzt und erweitert, vor allem um weitere Fotos. MiaSkribo hat den Anspruch, eigene, umfassende und anschauliche Produktartikel zu verfassen, um dem Käufer ein realistisches Bild vom Produkt zu ermöglichen.

Das hängt auch damit zusammen, dass der Hauptberuf von Geschäftsführer Jörg Stroisch Journalist ist. „Ich möchte einfach gute Inhalte bieten, die informieren, aber auch die Atmosphäre zeigen“, so Stroisch. Zu diesem Zweck bereist er auch die verschiedenen Manufakturen seiner Hersteller und verfasst darüber Reportagen, zum Beispiel auch über die Schreibgeräteproduktion von Cleo Skribent. Und auch der Podcast „Na, schreibst Du schön?“, der einmal im Monat erscheint, unterstreicht diesen hohen inhaltlichen Anspruch.

Kurzzusammenfassung:

Die Schreibgerätemanufaktur Cleo Skribent feiert ihr 80-jähriges Bestehen mit einer streng limitierten Sonderedition: dem Füllfederhalter Cleo Patra, von dem nur 80 Exemplare gefertigt werden. Das exklusive Schreibgerät aus hellem Ebenholz erinnert an die Firmenhistorie und den Ursprung des Markennamens. Ab sofort kann der Cleo Patra bei MiaSkribo in Köln vorbestellt werden, zunächst mit M-Feder, aber auch in weiteren Federstärken erhältlich. Neben der hochwertigen Verarbeitung überzeugt die Edition durch eine edle Verpackung und eine passende Holzablage. MiaSkribo ergänzt in den kommenden Tagen den Produktartikel um weitere Inhalte und Fotos.

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Cleo Patra: Ein Füllfederhalter für die Ewigkeit

