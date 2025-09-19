News suchen
Suche
Wissenschaft und Technik

„Die vier Dimensionen der Innovation“: Ein bringt Klarheit in den Innovationsdschungel - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

53mal gelesen
Lesedauer: 1 min.

Dieses Buch grenzt konsequent zwischen Erfindung, Neuerung und Innovation ab. Innovation vom Markt aus gedacht.

Bild_Neumünster/Schweiz, 19. September 2025_ – Mit „Die vier Dimensionen der Innovation – Markt, Psychologie, Technik und Kultur“ veröffentlicht der Schweizer Ingenieur, Gründer und Innovationsberater Stefan B. Leuthold ein Werk, das Orientierung im inflationär verwendeten Innovationsdiskurs bietet. Das Buch ist ab sofort erhältlich – bei Amazon sowie über die Verlagsseite: https://twentyseconds.de/verlag/stefan-b-leuthold-die-vier-dimensionen-der-innovation/.

In seinem Buch grenzt Leuthold konsequent zwischen Erfindung, Neuerung und Innovation ab. Er plädiert für ein praxisnahes, marktorientiertes Verständnis, das auf vier Dimensionen beruht: technologische Lösungen, wirtschaftliche Tragfähigkeit, kulturelle Bedingungen und die menschliche Ebene. „Eine Erfindung ist keine Innovation. Erst der Markterfolg verwandelt eine Idee in Innovation“, so eine seiner Kernthesen.

Der Autor verbindet dabei seine Erfahrungen aus MedTech-Start-ups, KMU und Förderprojekten mit einer eigenständigen europäischen Perspektive. Er zeigt, warum europäische Innovationsmodelle andere Wege gehen müssen als die oft zitierten US-Vorbilder, und liefert zugleich konkrete Handlungsempfehlungen für Innovatoren, Unternehmer und Investoren.

„Zu viele Start-ups verharren im Schwebezustand, weil Technik und Geschäftsmodell auseinanderfallen“, erklärt Leuthold. „Mit meinem Buch möchte ich Mut machen, Innovation ganzheitlich zu denken – als Zusammenspiel von Markt, Kultur, Technik und Mensch.“

Das Werk richtet sich an Gründer, KMU, Förderinstitutionen, Investoren sowie innovationsinteressierte Leserinnen und Leser, die Klarheit im Innovationsbegriff suchen und praxistaugliche Werkzeuge anwenden wollen.

Buchdetails:
Titel: _Die vier Dimensionen der Innovation – Markt, Psychologie, Technik und Kultur_
Autor: Stefan B. Leuthold
Verlag: YessYess Verlag – 20sec UG (haftungsbeschränkt)
ISBN: 978-3-98631-117-9
Erscheinungsdatum: September 2025
Erhältlich: Amazon & Verlagsseite

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

20sec UG (haftungsbeschränkt)
Herr Markus Coenen
Roschdohler Weg 93 72
24536 Neumünster
Deutschland

fon ..: 021663926991
web ..: https://twentyseconds.de/
email : mc@twentyseconds.de

Stefan B. Leuthold ist Ingenieur, Unternehmer und Coach. Seine Laufbahn führte ihn von der Werkbank über die MedTech-Welt bis in die Innovationsberatung. Er hat eigene Start-ups gegründet, Scheitern erlebt und daraus neue Stärke gewonnen.

Als Brückenbauer verbindet er Technik, Markt, Kultur und Mensch – und plädiert für ein selbstbewusstes europäisches Innovationsnarrativ. Seine Thesen wie „Eine Erfindung ist keine Innovation“ oder „Eine Idee gewinnt nur dann Kraft, wenn sie auch ein Geschäftsmodell findet“ machen ihn zu einer klaren Stimme im Innovationsdiskurs.

Pressekontakt:

20sec UG (haftungsbeschränkt)
Herr Markus Coenen
Roschdohler Weg 93 72
24536 Neumünster

fon ..: +49 (4321) 78 35 01 4
email : mc@twentyseconds.de

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

„Die vier Dimensionen der Innovation“: Ein bringt Klarheit in den Innovationsdschungel

Vorheriger Artikel
Talk Like A Pirate Day: Ein Tag, um die Segel für Change zu hissen
Nächster Artikel
Cleo Patra: Ein Füllfederhalter für die Ewigkeit
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

„Die vier Dimensionen der Innovation“: Ein bringt Klarheit in den Innovationsdschungel

Aktuelle Themen

Cleo Patra: Ein Füllfederhalter für die Ewigkeit

Talk Like A Pirate Day: Ein Tag, um die...

Welt-RLS-Tag 2025 rückt das Thema „Augmentation“ in den Fokus

Zuverlässige PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Düsseldorf...

Fachregelungen im Photovoltaik-Bereich: Solario-PV informiert

Der Augenarzt in Linz-Oberösterreich – Dr. med. Paul Jirak

After-Work-Party und Netzwerktreffen im Seniorenzentrum Altdorf bei Nürnberg

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Duisburg...

Pressemitteilung Lauenstein Confiserie: Frucht der Sonne, Seele des Geschmacks:

E-Autos im Kontext der Kreislaufwirtschaft: Die Chancen des Akku-Recyclings...

Innovationen in der Autoentsorgung und ihrer Rolle in der...

USA führen erstmals Anmeldegebühr für GreenCard-Lotterie ein

Dario Pizzano im Interview: Zwei Bücher, die 44 Jahre...

Kinder brauchen Vorbilder – Notinsel zeigt am Tag der...

Neuer Bilderrahmen HR-22 von idealrahmen.de: stilvoller MDF-Rahmen mit Kunststoffglas...

Virtimo [Special] Visions Energy lieferte konkrete Lösungen zur digitalen...

D-ID übernimmt simpleshow: Neue Plattform für KI-Videos und digitale...

Kinder dieser Erde – der neue Song zum Welt-Kindertag...

Oldtimer-Verkauf mit Herz: So gelingt der Abschied von Ihrem...

Aufklärung über Wespen und Hornissen: Herausforderungen und Lösungen im...

Neuigkeiten zur Kunstmesse Zürich

Die Bedeutung von Recycling in der Autoverwertung für die...

Regional denken, global handeln: Verantwortung der Kommunen in der...

Der Weg zur umweltfreundlichen Fahrzeugentsorgung: So sichern Sie sich...

Warum Hundetraining Rückschritte keine Rückfälle sind – und was...

Schulung in nur wenigen Tagen – mit dem neuen...

Ratgeber Ehevertrag: Individuelle Regelungen für eine moderne Ehegestaltung

Das Zuhause als emotionaler Rückzugsort: Lampenwelt.de präsentiert sinnliche Lichtideen...

NIS2 – dansk / tysk – Kommunikation ist schon...

VIVA Cruises: Zweites Schiff für VIVA Boutique startet ab...

Vom Tabuthema zum SPIEGEL-Bestseller: Franziska Hohmanns Debüt „Gut, dass...

Die beste Lösung zur freien Auswahl

Die unterschätzte Epidemie – beinahe jeder zweite Deutsche ist...

Buchvorstellung: „Klarwerden“ von Katerine Dyckmans – authentisch, mutig, bewegend.

Selva Immobilien -Ihr Immobilienmakler in Wangen im Allgäu

Historische Raupen-Illustrationen im Fokus: Bildagentur macht auf bedrohte Schmetterlingsarten...

Intelligente Systeme in der Autoverwertung: Wie KI und fortschrittliche...

Bauernhofurlaub.de startet bundesweite TV-Kampagne auf ProSieben, Sat.1, Kabel Eins,...

Baufinanzierung Frankfurt: Maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für Käufer trotz hoher Hürden

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Dresden...

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „INSELDINNER“ von Rita Roth im Klarant Verlag

84 Kirchen in Äthiopien werden Teil der Shincheonji Kirche...

Wir legen die Karten auf den Tisch: Wer sind...

Joe Nimble bringt neuen Gym Addict und Sneaker Addict...

Das richtige Fahrzeug für den Verkauf mit Motorschaden auswählen

KI, Plattformen und digitales Marketing: Messe.TV auf der DMEXCO...

Verein Erzengel feiert Meilenstein: 100 erfolgreiche Unterstützungen für Eltern...

Schutzmaßnahmen in der Dämmerung: Wie Sie sich beim Autofahren...

Rückenfreundliche Umzüge: Hilfreiche Tipps von Experten zur Vermeidung von...

Paukenschlag: Viessmann.at & Viessmann.ch setzen in Sachen KI-Sichtbarkeit neue...

Optimierung der Online-Präsenz von Immobilienunternehmen mittels PR-Backlinks

Digitalisierung in Unternehmen: wie digitale Prozesse den Unternehmenswert steigern...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Dortmund...

#HSMAday 2025 in Köln: Hotellerie erlebt zwei Tage Perspektivwechsel,...

Samcon produziert den explosionsgeschützten LED-Strahler liteServer Ex.mini

V.E.R.S.U.S. – unplugged mit „Revolutión Acústica“

Annika Bretschneider übernimmt Revenue Management bei Grand Metropolitan Hotels

Gebrauchte Elektro-SUVs 2025 im Test: Zeitgemäße Modelle für jeden...

Einstieg in die Elektromobilität 2025: Die besten E-Autos für...

Innovation im Gastgewerbe: Effizienz, Nachhaltigkeit und Motivation für die...

Die besten gebrauchten Familien-E-Autos 2025: Sicherheit, Sparsamkeit und Komfort...

Das Anti-Aging-Geheimnis: ein strahlendes Lächeln für mehr Jugendlichkeit

Gebrauchte Elektro-Stadtflitzer der Zukunft: Die besten Modelle für umweltbewusste...

Die Marke „BLUMENAUER“ im Wandel der Zeit: Eine...

Mit Partybusse.de direkt ins Festival-Glück – so einfach war...

CitySafes eröffnet neue Schließfachstandorte in Bergisch Gladbach und Braunschweig

Ausgezeichnet: IBB erhält erneut 5 Sterne – Studie bestätigt...

Die Top 20 gebrauchten Elektroautos 2025 – Ein detaillierter...

E-Auto Förderung 2025: Erforderliche Schritte zur optimalen Nutzung steuerlicher...

Kiefel präsentiert neue Funktionen im Kiefel Portal auf der...

d.velop DMS: Eine Revolution in der Dokumentenverwaltung

S-Public Services auf der Smart Country Convention 2025: Digitale...

Staatliche Förderungen für private E-Auto Käufer 2025: Alle wichtigen...

Der Sommer 2025 ist eher so lala, dafür wird...

Warum moderne Telekommunikations-Infrastrukturen für Arztpraxen und MVZ unverzichtbar sind

Kabel 2.0 im Heimnetz: Wie moderne Kabelfernsehangebote Privathaushalte fit...

Neuer Online-Kurs ermöglicht Soloselbstständigen 90 % Förderung für Buchhaltung...

Engel & Völkers wird größter Immobilienvermittler im mittleren Ruhrgebiet

Schlaue Gastronomen setzen auf Dinner Shows: Umsatz-Booster für Herbst...

Antenne Bayern Logo erblüht in Millionen Sonnenblumen

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.