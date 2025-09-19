Talk Like A Pirate Day: Ein Tag, um die Segel für Change zu hissen

Der „Talk Like a Pirate!“ Day ist weltweit mittlerweile Kult. Aber wer könnte diesen Feiertag besser kommentieren als die Vortragsrednerin, Changeexpertin und Piratenfrau Stefanie Voss.

Was wäre, wenn wir auf eine Veränderung nicht mit einem Aha- oder vielmehr Angst-Moment reagieren, sondern ihr ein kraftvolles Ahoi entgegenschmettern? Am 19. September heißt es weltweit wieder: „Talk Like a Pirate!“ Der amerikanische Kult-Feiertag, der 1995 ins Leben gerufen wurde, lädt dazu ein, Routinen über Bord zu werfen und den Alltag mit einem kräftigen „Aye!“ aufzulockern. Passend dazu hisst Rednerin und Seglerin Stefanie Voss die Segel für den Change. Sie ruft Unternehmen dazu auf, ihre eigenen Meetings mit einem Aufruf zu grenzenloser Motivation zu kapern und radikal neu zu denken.

Denn die inspirierende Rednerin für Motivation und Veränderung Stefanie Voss weiß: Starre Hierarchien und endlose Status-Quo-Besprechungen bringen kein Schiff voran. In ihrem Vortrag „Piratenstrategie: Was wir von historischen Seeräubern lernen können“ zu den Themen Mut, Motivation, Change und Veränderung zeigt sie, wie Führungskräfte und Teams durch mutige Kommunikation, klaren Kurs und echte Teamarbeit die perfekte Welle für ihre Zukunft erwischen können. Anlässlich des internationalen Talk Like A Pirate Day ruft die Businessexpertin und Seglerin Unternehmen dazu auf, ihren Meetings frischen Wind zu geben: Weg mit endlosen PowerPoint-Schlachten und hin zu mehr Interaktion, Mut und Klartext. Voss zeigt, wie man verkrustete Strukturen über Bord wirft. So lassen sich nämlich mit echter Motivation und Tatkraft neue Kursrichtungen ausprobieren.

Stefanie Voss spricht aus eigener Erfahrung: Nach einer erfolgreichen Karriere in der Wirtschaft stach sie in See. Das ist wortwörtlich gemeint, denn auf einer Weltumsegelung lernte sie, wie wichtig Flexibilität, Mut und echtes Teamwork sind. Daraus entwickelte die Rednerin ihre einzigartige Piratenstrategie, die Techniken aus der Seefahrt auf den Business-Alltag überträgt, um es dort genauso gut mit stürmischen Zeiten aufnehmen zu können. Die Piratenstrategie ist sowohl Titel des Erfolgsbuches von Stefanie Voss, als auch Grundlage vieler ihrer Keynotes und Workshops, mit denen sie andere dazu inspiriert, Motivation zu finden, Veränderung zu leben und mit aktiven Change die Zukunft selbst zu gestalten.

„Dein Alltag ist kein Hafen – sondern offene See. Nimm das Steuer in die Hand und lege DEINEN Kurs an!“, sagt die Seglerin und Change-Expertin. In ihrer Arbeit als erfahrene Rednerin und Keynote Speakerin betont Voss, wie wichtig es ist, den alten Kurs und eingefahrene Denkmuster zu verlassen, um Raum für Veränderung zu schaffen. Piraten waren schon immer Meister der Improvisation und des Perspektivwechsels. Genau das brauchen Unternehmen heute, um ihre Zukunft erfolgreich und mit der notwendigen Motivation zu gestalten.

Mit ihrer Piratenstrategie gibt Rednerin Stefanie Voss die nötige Ausrüstung an die Hand, um mit Routinen zu brechen, mutige Entscheidungen durchzusetzen und so echte Veränderungsprozesse anzusteuern. Der Talk Like A Pirate Day ist der perfekte Anlass, diesen Spirit historischer Seeräuber zu nutzen und Kurs aus der Komfortzone herauszunehmen. Denn jede Veränderung kann ein Abenteuer sein, wenn man sie genau durch das Fernglas betrachtet!

