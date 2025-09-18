News suchen
Pressemitteilung Lauenstein Confiserie: Frucht der Sonne, Seele des Geschmacks:

Die Orange ist unser Liebling 2025 Die Lauenstein Confiserie widmet ihr ein süßes Denkmal.

BildLudwigsstadt, 18. September 2025 – Es gibt Früchte, die schmecken nach Sommer. Nach Licht. Nach Leichtigkeit. Und eine von ihnen wurde jetzt gebührend gefeiert: Die Orange ist die Frucht des Jahres 2025! Ihre leuchtende Farbe, ihr sonniger Duft und ihre unverwechselbare Frische machen sie zur Königin unter den Zitrusfrüchten – und zum Star feinster Kompositionen der Lauenstein Confiserie. Denn wo andere nur an Saft und Marmelade denken, denkt die oberfränkische Genussmanufaktur weiter: an Trüffel mit Orangenlikör, an weiße Burgtafeln mit knackigen Mandeln und kandierten Schalen, an Rooibos-Tee in Schokoladenform. Mit einem Augenzwinkern, einem Hauch Exotik und viel handwerklicher Raffinesse entsteht so eine Hommage an die Frucht, die jedem Regentag ein Lächeln entlockt.

Die Lauenstein Confiserie zeigt, wie facettenreich die Orange in der Confiseriekunst interpretiert werden kann. Im Orangen-Potpourri trifft die Zitrusfrucht auf zartes Karamell, feinen Likör, edles Marzipan und einen Hauch Rooibos: vier Sorten, die gemeinsam ein harmonisches und überraschend vielseitiges Geschmackserlebnis ergeben. Mediterrane Aromen entfaltet die Burgtafel Mandel-Pistazie-Orange: Weiße Schokolade, geröstete Mandeln, grüne Pistazien und kandierte Orangenschalen verschmelzen zu einer Komposition, die an einen sonnigen Tag im Süden erinnert. Wer es klassisch liebt, findet in den Orangen-Trüffeln die perfekte Balance aus zartschmelzender Schokolade und fruchtiger Frische. Ergänzt wird das Sortiment durch die Rooibos-Orange Tee-Schokolade – eine feinsinnige Verbindung aus milder Vollmilchschokolade, sanftem Rotbuschtee und dem leichten Zitrusduft sonnengereifter Orangen.

Mal zeigt sie sich verspielt in zarten Trüffeln, mal leuchtet sie golden in der Schokolade, die Orange hat viele Facetten. Und kaum ein Ort, an dem sie schöner gefeiert wird als in den Kreationen der Lauenstein Confiserie.
Erhältlich sind die Produkte ab sofort im ausgesuchten Fachhandel sowie im Online-Shop unter unter www.lauensteiner.de – oder vor Ort in der Fischbachsmühle mit Café und Werksverkauf.

Preise:
Lauensteiner ORANGENLIKÖR-TRÜFFEL, 135g, Vollmilch, mit Alkohol 13,95 EUR
Lauensteiner ORANGEN-POTPOURRI, 185g, 4-fach sortiert, mit Alkohol 18,95 EUR
Lauensteiner Burgtafel Mandel, Pistazie Orange im XXL-Format 16,95 EUR
Lauensteiner Teeschokolade „Rooibos Orange“ 5,95 EUR
*inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Versandkosten

Über die Lauenstein Confiserie
Als Geschenk und Zeichen der Wertschätzung haben Pralinen eine lange Tradition, aber auch sich selbst verwöhnen qualitätsbewusste ,Chocoholics‘ gerne mit einem echten Stück süßer Handwerkskunst. Egal zu welchem Anlass – das über die Jahre stetig gewachsene Angebot der Lauenstein Confiserie hält für die Kunden von „Pralinen à la Carte“ über edle Schokoladentafeln bis hin zu saisonalen Editionen eine schier unendliche Produktvielfalt bereit. Ob klassisches Nougat-Praliné, Marc-de-Champagne-Trüffel oder ausgefallene Matcha-Schokolade: Allem Genuss zugrunde liegt bei Lauenstein das unbedingte Bekenntnis zu Qualität und Handwerk. Das begann 1964 mit den ersten Kreationen eines Berliner Konfektmachers, der der Liebe wegen den Frankenwald zu seiner Heimat gemacht hatte, und bildet bis heute das Fundament des 170 Mitarbeiter starken, international aufgestellten Familienbetriebs. Einst der Ausgangspunkt der Lauenstein’schen Erfolgsgeschichte, ist die gläserne Manufaktur, aktuell im Umbau, mit Café und Werksverkauf in der aufwändig restaurierten Fischbachsmühle bei Ludwigsstadt heute ein beliebtes Ausflugsziel. Weitere Informationen unter lauensteiner.de.

