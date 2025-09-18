News suchen
Suche
Hobby und Freizeit

USA führen erstmals Anmeldegebühr für GreenCard-Lotterie ein - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

131mal gelesen
Lesedauer: 3 min.

Die seit 30 Jahren kostenlose jährliche US Visa Lotterie wird kostenpflichtig

BildWashington D.C., 18. September 2025 – Das US-Außenministerium hat eine neue Regelung veröffentlicht, wonach ab dem 16. Oktober 2025 eine elektronische Anmeldegebühr in Höhe von einem US-Dollar für die Teilnahme an der sogenannten Diversity Visa Lottery (DV-Lotterie) erhoben wird. Die Maßnahme ist Teil der offiziellen Gebührentabelle für konsularische Dienstleistungen („Schedule of Fees for Consular Services„) und betrifft sämtliche Online-Bewerbungen für die GreenCard-Verlosung – unabhängig von Herkunftsland oder Kontinent.

Teilnahme ab sofort nicht mehr komplett kostenlos

Die bisherige kostenlose Registrierung zur GreenCard-Lotterie wird somit erstmals kostenpflichtig – wenn auch nur geringfügig. Ab dem 16. Oktober muss bei der digitalen Antragstellung ein US-Dollar entrichtet werden. Die Gebühr ist nicht erstattungsfähig und jährlich erneut zu zahlen, sollte man in Folgejahren erneut teilnehmen wollen.

Für Bewerberinnen und Bewerber, die in der Lotterie ausgelost werden und in den weiteren Visumprozess eintreten, bleibt die separate GreenCard-Antragsgebühr in Höhe von 330 US-Dollar unverändert bestehen.

Begründung der US-Regierung

Nach Angaben des US-Außenministeriums soll die neue Gebühr dabei helfen, die Kosten des DV-Programms fairer zu verteilen. Bislang wurde das gesamte System von den späteren Gewinnern der Lotterie mitfinanziert. Durch die neue Regelung werden nun alle Teilnehmer – auch Nichtgewinner – anteilig an den Verwaltungskosten beteiligt.

Ein weiterer Aspekt: Die Maßnahme soll dazu beitragen, Mehrfachanmeldungen und betrügerische Einträge einzudämmen. Die US-Behörden rechnen durch die Einführung mit jährlich etwa 25 Millionen US-Dollar an Mehreinnahmen, was auf rund 25 Millionen Bewerbungen im letzten Jahr zurückzuführen ist.

Mögliche Auswirkungen auf die Bewerberzahlen

Auch wenn die neue Gebühr mit einem US-Dollar vergleichsweise gering ausfällt, könnte sie für Teilnehmende aus Ländern mit eingeschränktem Zugang zu Online-Zahlungsmitteln oder Devisenbeschränkungen eine reale Hürde darstellen. Insbesondere Menschen aus wirtschaftlich schwächeren Regionen könnten dadurch künftig von der Teilnahme ausgeschlossen werden.

Ein, von Kritikern vermutet, auch gewollter Nebeneffekt: Die Reduzierung der Bewerberzahlen. Das Außenministerium selbst geht von einem deutlichen Rückgang aus, was statistisch die individuelle Gewinnchance erhöhen dürfte.

Auswirkungen auf offizielle Beratungsstellen

Für Teilnehmende, die sich über eine zugelassene Beratungsstelle wie The American Dream – US GreenCard Service GmbH anmelden, ändert sich durch die neue Regelung nichts an den bisherigen Teilnahmegebühren. Die symbolische Gebühr von 1 USD wird von der Agentur übernommen und ist im bestehenden Service bereits inbegriffen.

The American Dream ist eine staatlich zugelassene Auswanderungsberatungsstelle mit Sitz in Berlin und betreut GreenCard-Interessierte aus Deutschland und Europa seit 1996.

Hintergrund: Die Diversity Visa Lottery

Die Diversity Visa Lottery ist ein jährliches Programm der US-Regierung, das weltweit bis zu 55.000 GreenCards an Personen aus Ländern vergibt, die historisch unterrepräsentiert in der US-Einwanderungsstatistik sind. Ziel ist die Förderung kultureller und ethnischer Vielfalt unter US-Einwanderern.

Die Registrierung erfolgt ausschließlich online über die offizielle Webseite des US-Außenministeriums oder über autorisierte Agenturen. Die Teilnahmefrist für die diesjährige Lotterie (DV-2027) wird in Kürze bekanntgegeben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

The American Dream – US GreenCard Service GmbH
Herr Holger Zimmermann
Danckelmannstr. 9
14059 Berlin
Deutschland

fon ..: +49 30-3982040-41
web ..: https://www.americandream.de
email : hz@americandream.de

The American Dream ist eine staatlich zugelassene Auswanderungsberatungsstelle mit Sitz in Berlin und betreut GreenCard-Interessierte aus Deutschland und Europa seit 1996. Sie ist damit die weltweit die älteste noch existierende Institution rund um die Greencard-Verlosung der USA. Neben dieser Dienstleistung wird auch Beratung in allen anderen Bereichen der Einreise in die USA mit den verschiedensten Visumsarten geboten.

Pressekontakt:

The American Dream – US GreenCard Service GmbH
Herr Holger Zimmermann
Danckelmannstr. 9
14059 Berlin

fon ..: +49 30-3982040-41
email : hz@americandream.de

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

USA führen erstmals Anmeldegebühr für GreenCard-Lotterie ein

Vorheriger Artikel
Dario Pizzano im Interview: Zwei Bücher, die 44 Jahre Leben schonungslos ehrlich erzählen
Nächster Artikel
Innovationen in der Autoentsorgung und ihrer Rolle in der Kreislaufwirtschaft: Ein Weg zu mehr Nachhaltigkeit in urbanen Gebieten
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

USA führen erstmals Anmeldegebühr für GreenCard-Lotterie ein

Aktuelle Themen

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Duisburg...

Pressemitteilung Lauenstein Confiserie: Frucht der Sonne, Seele des Geschmacks:

E-Autos im Kontext der Kreislaufwirtschaft: Die Chancen des Akku-Recyclings...

Innovationen in der Autoentsorgung und ihrer Rolle in der...

Dario Pizzano im Interview: Zwei Bücher, die 44 Jahre...

Kinder brauchen Vorbilder – Notinsel zeigt am Tag der...

Neuer Bilderrahmen HR-22 von idealrahmen.de: stilvoller MDF-Rahmen mit Kunststoffglas...

Virtimo [Special] Visions Energy lieferte konkrete Lösungen zur digitalen...

D-ID übernimmt simpleshow: Neue Plattform für KI-Videos und digitale...

Kinder dieser Erde – der neue Song zum Welt-Kindertag...

Oldtimer-Verkauf mit Herz: So gelingt der Abschied von Ihrem...

Aufklärung über Wespen und Hornissen: Herausforderungen und Lösungen im...

Neuigkeiten zur Kunstmesse Zürich

Die Bedeutung von Recycling in der Autoverwertung für die...

Regional denken, global handeln: Verantwortung der Kommunen in der...

Der Weg zur umweltfreundlichen Fahrzeugentsorgung: So sichern Sie sich...

Warum Hundetraining Rückschritte keine Rückfälle sind – und was...

Schulung in nur wenigen Tagen – mit dem neuen...

Ratgeber Ehevertrag: Individuelle Regelungen für eine moderne Ehegestaltung

Das Zuhause als emotionaler Rückzugsort: Lampenwelt.de präsentiert sinnliche Lichtideen...

NIS2 – dansk / tysk – Kommunikation ist schon...

VIVA Cruises: Zweites Schiff für VIVA Boutique startet ab...

Vom Tabuthema zum SPIEGEL-Bestseller: Franziska Hohmanns Debüt „Gut, dass...

Die beste Lösung zur freien Auswahl

Die unterschätzte Epidemie – beinahe jeder zweite Deutsche ist...

Buchvorstellung: „Klarwerden“ von Katerine Dyckmans – authentisch, mutig, bewegend.

Selva Immobilien -Ihr Immobilienmakler in Wangen im Allgäu

Historische Raupen-Illustrationen im Fokus: Bildagentur macht auf bedrohte Schmetterlingsarten...

Intelligente Systeme in der Autoverwertung: Wie KI und fortschrittliche...

Bauernhofurlaub.de startet bundesweite TV-Kampagne auf ProSieben, Sat.1, Kabel Eins,...

Baufinanzierung Frankfurt: Maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für Käufer trotz hoher Hürden

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Dresden...

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „INSELDINNER“ von Rita Roth im Klarant Verlag

84 Kirchen in Äthiopien werden Teil der Shincheonji Kirche...

Wir legen die Karten auf den Tisch: Wer sind...

Joe Nimble bringt neuen Gym Addict und Sneaker Addict...

Das richtige Fahrzeug für den Verkauf mit Motorschaden auswählen

KI, Plattformen und digitales Marketing: Messe.TV auf der DMEXCO...

Verein Erzengel feiert Meilenstein: 100 erfolgreiche Unterstützungen für Eltern...

Schutzmaßnahmen in der Dämmerung: Wie Sie sich beim Autofahren...

Rückenfreundliche Umzüge: Hilfreiche Tipps von Experten zur Vermeidung von...

Paukenschlag: Viessmann.at & Viessmann.ch setzen in Sachen KI-Sichtbarkeit neue...

Optimierung der Online-Präsenz von Immobilienunternehmen mittels PR-Backlinks

Digitalisierung in Unternehmen: wie digitale Prozesse den Unternehmenswert steigern...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Dortmund...

#HSMAday 2025 in Köln: Hotellerie erlebt zwei Tage Perspektivwechsel,...

Samcon produziert den explosionsgeschützten LED-Strahler liteServer Ex.mini

V.E.R.S.U.S. – unplugged mit „Revolutión Acústica“

Annika Bretschneider übernimmt Revenue Management bei Grand Metropolitan Hotels

Gebrauchte Elektro-SUVs 2025 im Test: Zeitgemäße Modelle für jeden...

Einstieg in die Elektromobilität 2025: Die besten E-Autos für...

Innovation im Gastgewerbe: Effizienz, Nachhaltigkeit und Motivation für die...

Die besten gebrauchten Familien-E-Autos 2025: Sicherheit, Sparsamkeit und Komfort...

Das Anti-Aging-Geheimnis: ein strahlendes Lächeln für mehr Jugendlichkeit

Gebrauchte Elektro-Stadtflitzer der Zukunft: Die besten Modelle für umweltbewusste...

Die Marke „BLUMENAUER“ im Wandel der Zeit: Eine...

Mit Partybusse.de direkt ins Festival-Glück – so einfach war...

CitySafes eröffnet neue Schließfachstandorte in Bergisch Gladbach und Braunschweig

Ausgezeichnet: IBB erhält erneut 5 Sterne – Studie bestätigt...

Die Top 20 gebrauchten Elektroautos 2025 – Ein detaillierter...

E-Auto Förderung 2025: Erforderliche Schritte zur optimalen Nutzung steuerlicher...

Kiefel präsentiert neue Funktionen im Kiefel Portal auf der...

d.velop DMS: Eine Revolution in der Dokumentenverwaltung

S-Public Services auf der Smart Country Convention 2025: Digitale...

Staatliche Förderungen für private E-Auto Käufer 2025: Alle wichtigen...

Der Sommer 2025 ist eher so lala, dafür wird...

Warum moderne Telekommunikations-Infrastrukturen für Arztpraxen und MVZ unverzichtbar sind

Kabel 2.0 im Heimnetz: Wie moderne Kabelfernsehangebote Privathaushalte fit...

Neuer Online-Kurs ermöglicht Soloselbstständigen 90 % Förderung für Buchhaltung...

Engel & Völkers wird größter Immobilienvermittler im mittleren Ruhrgebiet

Schlaue Gastronomen setzen auf Dinner Shows: Umsatz-Booster für Herbst...

Antenne Bayern Logo erblüht in Millionen Sonnenblumen

Fotograf Thomas Sawer inszeniert Markenwelten

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Cottbus...

Hamburger Startup bringt Skat aufs Smartphone – Vorregistrierung für...

Heritage Mining meldet Goldfunde auf allen Projekten in Ontario

Rekordbeteiligung am bundesweiten Aktionstag gegen Glücksspielsucht

RLS-Vortragsveranstaltung beim Tag des Schlafes in Freyung

Provokanter Titel, überzeugende Argumente: GfA-Webinar zur Content-Strategie 2025

Wirtschaftliche Aspekte der modernen Autoverschrottung: Effiziente Ressourcennutzung durch nachhaltige...

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.