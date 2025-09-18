USA führen erstmals Anmeldegebühr für GreenCard-Lotterie ein

Die seit 30 Jahren kostenlose jährliche US Visa Lotterie wird kostenpflichtig

Washington D.C., 18. September 2025 – Das US-Außenministerium hat eine neue Regelung veröffentlicht, wonach ab dem 16. Oktober 2025 eine elektronische Anmeldegebühr in Höhe von einem US-Dollar für die Teilnahme an der sogenannten Diversity Visa Lottery (DV-Lotterie) erhoben wird. Die Maßnahme ist Teil der offiziellen Gebührentabelle für konsularische Dienstleistungen („Schedule of Fees for Consular Services„) und betrifft sämtliche Online-Bewerbungen für die GreenCard-Verlosung – unabhängig von Herkunftsland oder Kontinent.

Teilnahme ab sofort nicht mehr komplett kostenlos

Die bisherige kostenlose Registrierung zur GreenCard-Lotterie wird somit erstmals kostenpflichtig – wenn auch nur geringfügig. Ab dem 16. Oktober muss bei der digitalen Antragstellung ein US-Dollar entrichtet werden. Die Gebühr ist nicht erstattungsfähig und jährlich erneut zu zahlen, sollte man in Folgejahren erneut teilnehmen wollen.

Für Bewerberinnen und Bewerber, die in der Lotterie ausgelost werden und in den weiteren Visumprozess eintreten, bleibt die separate GreenCard-Antragsgebühr in Höhe von 330 US-Dollar unverändert bestehen.

Begründung der US-Regierung

Nach Angaben des US-Außenministeriums soll die neue Gebühr dabei helfen, die Kosten des DV-Programms fairer zu verteilen. Bislang wurde das gesamte System von den späteren Gewinnern der Lotterie mitfinanziert. Durch die neue Regelung werden nun alle Teilnehmer – auch Nichtgewinner – anteilig an den Verwaltungskosten beteiligt.

Ein weiterer Aspekt: Die Maßnahme soll dazu beitragen, Mehrfachanmeldungen und betrügerische Einträge einzudämmen. Die US-Behörden rechnen durch die Einführung mit jährlich etwa 25 Millionen US-Dollar an Mehreinnahmen, was auf rund 25 Millionen Bewerbungen im letzten Jahr zurückzuführen ist.

Mögliche Auswirkungen auf die Bewerberzahlen

Auch wenn die neue Gebühr mit einem US-Dollar vergleichsweise gering ausfällt, könnte sie für Teilnehmende aus Ländern mit eingeschränktem Zugang zu Online-Zahlungsmitteln oder Devisenbeschränkungen eine reale Hürde darstellen. Insbesondere Menschen aus wirtschaftlich schwächeren Regionen könnten dadurch künftig von der Teilnahme ausgeschlossen werden.

Ein, von Kritikern vermutet, auch gewollter Nebeneffekt: Die Reduzierung der Bewerberzahlen. Das Außenministerium selbst geht von einem deutlichen Rückgang aus, was statistisch die individuelle Gewinnchance erhöhen dürfte.

Auswirkungen auf offizielle Beratungsstellen

Für Teilnehmende, die sich über eine zugelassene Beratungsstelle wie The American Dream – US GreenCard Service GmbH anmelden, ändert sich durch die neue Regelung nichts an den bisherigen Teilnahmegebühren. Die symbolische Gebühr von 1 USD wird von der Agentur übernommen und ist im bestehenden Service bereits inbegriffen.

The American Dream ist eine staatlich zugelassene Auswanderungsberatungsstelle mit Sitz in Berlin und betreut GreenCard-Interessierte aus Deutschland und Europa seit 1996.

Hintergrund: Die Diversity Visa Lottery

Die Diversity Visa Lottery ist ein jährliches Programm der US-Regierung, das weltweit bis zu 55.000 GreenCards an Personen aus Ländern vergibt, die historisch unterrepräsentiert in der US-Einwanderungsstatistik sind. Ziel ist die Förderung kultureller und ethnischer Vielfalt unter US-Einwanderern.

Die Registrierung erfolgt ausschließlich online über die offizielle Webseite des US-Außenministeriums oder über autorisierte Agenturen. Die Teilnahmefrist für die diesjährige Lotterie (DV-2027) wird in Kürze bekanntgegeben.

Neben dieser Dienstleistung wird auch Beratung in allen anderen Bereichen der Einreise in die USA mit den verschiedensten Visumsarten geboten.

