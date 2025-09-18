Dario Pizzano im Interview: Zwei Bücher, die 44 Jahre Leben schonungslos ehrlich erzählen

Mit seinen Büchern Exzess erzählt Dario Pizzano schonungslos von Krisen, Glauben und der Kraft, aus Brüchen neue Wege zu finden.

Einleitung

Mit seinem neuen Buch Exzess – Wo Licht zerbricht hat Dario Pizzano viele Leser berührt – und es bis in die Amazon-Bestsellerlisten geschafft. Der Autor und Fußballtrainer aus dem Eichsfeld spricht offen über Krisen, Glaube und Neubeginn. Im Interview erklärt er, warum Ehrlichkeit für ihn die einzige Sprache ist, wie er den Weg durch dunkle Zeiten gefunden hat – und warum sein nächstes Projekt ein poetisches Märchen für Erwachsene wird.

Das Interview

Frage: Herr Pizzano, Ihr neues Buch Exzess – Wo Licht zerbricht hat es in die Bestsellerlisten geschafft. Wie fühlt sich das an?

Antwort: Ich empfinde es als großes Geschenk. Bei der Vielzahl an Büchern auf dem Markt ist es für mich nicht selbstverständlich, dass meine Geschichte so viele Menschen erreicht. Ich bin dankbar – und manchmal sogar ein wenig sprachlos.

Frage: Sie schreiben sehr offen über Depression, Klinikaufenthalte und persönliche Brüche. Was hat Sie dazu bewegt, so schonungslos ehrlich zu sein?

Antwort: Weil ich glaube, dass nur Ehrlichkeit wirklich trägt. Viele Menschen kämpfen mit Ähnlichem, doch sie schweigen. Ich möchte Mut machen, dass Brüche im Leben nicht das Ende sein müssen, sondern ein Teil der Wahrheit sind.

Frage: Welche Rolle haben Glaube und Spiritualität für Sie auf diesem Weg gespielt?

Antwort: Sie waren für mich wie ein Anker in stürmischen Zeiten. Ich habe nach Halt gesucht – manchmal auch gerungen und gezweifelt. Doch gerade in der Dunkelheit habe ich gespürt, dass es ein Licht gibt, das stärker ist als die Krise.

Frage: Sie sind nicht nur Autor, sondern auch Fußballtrainer. Wie passt das zusammen?

Antwort: Auf den ersten Blick sind das zwei Welten. Aber im Kern geht es in beiden Bereichen um Menschen, um Gemeinschaft und darum, durch Höhen und Tiefen zu gehen. Ob auf dem Fußballplatz oder im Leben – es braucht Vertrauen, Mut und manchmal auch Geduld.

Frage: Was wünschen Sie sich, dass Leserinnen und Leser aus Ihrem Buch mitnehmen?

Antwort: Dass sie Hoffnung schöpfen. Dass sie spüren: Auch wenn man tief fällt, gibt es Wege zurück ins Leben. Und dass sie den Mut haben, sich selbst ehrlich zu begegnen.

Frage: Zum Schluss: Gibt es schon Pläne für ein nächstes Projekt?

Antwort: Ja, ich arbeite an einem poetischen Märchen für Erwachsene. Es beginnt wie eine kindliche Geschichte, führt aber zu tiefen Fragen nach dem Menschsein. Ich möchte damit eine neue Seite meines Schreibens zeigen – verspielt, aber zugleich sehr ernsthaft.

Kurzinfo zum Autor

Dario Pizzano ist Autor, Fußballtrainer und Familienvater aus dem Eichsfeld. Mit seinem Debüt Exzess – Meine zwei Leben erreichte er bundesweit große Aufmerksamkeit. Mit Exzess – Wo Licht zerbricht setzt er seinen Weg fort – persönlich, schonungslos und ermutigend.

Links zu den Büchern

Exzess – Meine zwei Leben: https://amzn.eu/d/1izDGEL

Exzess – Wo Licht zerbricht: https://amzn.eu/d/1hkFf0a

