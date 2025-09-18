News suchen
Suche
IT und Software

D-ID übernimmt simpleshow: Neue Plattform für KI-Videos und digitale Menschen - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

119mal gelesen
Lesedauer: 3 min.

Das kombinierte Unternehmen bedient weltweit über 1.500 Großkunden – darunter Hunderte Fortune-Unternehmen – und bietet fortan die umfassendste KI-gestützte Plattform für Unternehmenskommunikation.

Bild18. September 2025 – D-ID, führender Anbieter für die Erstellung digitaler Avatare, hat heute die Übernahme des KI-Video-Pioniers simpleshow für einen nicht genannten Betrag bekanntgegeben. Das neue Unternehmen wird unter der Marke D-ID auftreten und übernimmt sofort eine Spitzenposition in den Märkten für Enterprise-KI-Videos und interaktive Avatare.

Durch den Zusammenschluss werden die Avatar-Technologie und die menschenähnlichen interaktiven Agenten von D-ID mit dem branchenführenden Erklärvideo-Generator von simpleshow vereint. Gemeinsam entsteht eine umfassendste Plattform für bidirektionale Videokommunikation gezielt für Unternehmen.

Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der KI-gestützten Videoerstellung betreut simpleshow bereits heute über 1.500 Unternehmenskunden weltweit – darunter zahlreiche Fortune-Unternehmen. In Kombination mit der Echtzeit-Avatar-Technologie von D-ID können Unternehmen künftig digitale Mitarbeiter in unterschiedlichsten Bereichen einsetzen.

Ob als Vertriebsmitarbeiter, Produktexperte, Trainer, Coach oder HR-Onboarding-Assistent – Nutzer können interaktive, personalisierte Avatare erstellen, die Gespräche führen, Aktionen ausführen, Fragen in Echtzeit beantworten, Rollenspiele durchführen und hyper-personalisierte Inhalte liefern können. Die Lösung ist skalierbar, mehrsprachig, sicher und lässt sich leicht in bestehende Arbeitsabläufe integrieren.

„Unsere Vision ist es, die Unternehmenskommunikation menschlicher, skalierbarer und effizienter zu gestalten“, sagt Gil Perry, CEO und Mitbegründer von D-ID. „Mit der vereinten Technologieplattform und der Bereitstellung fortschrittlicher KI-Lösungen für die simpleshow-Kunden sind wir gut positioniert, um den Markt für interaktive digitale Menschen anzuführen.“

„Im Mittelpunkt dieser Partnerschaft stehen gemeinsame Werte – Einfachheit, Innovation und der klare Fokus auf bessere Unternehmenskommunikation“, ergänzt Karsten Böhrs, CEO von simpleshow. „D-ID und simpleshow passen perfekt zusammen: Echtzeit-Avatar-Technologie trifft auf einfache Videoerstellung. Gemeinsam eröffnen wir unseren Kunden völlig neue Möglichkeiten, indem wir intuitives Storytelling mit der nächsten Generation digitaler Interaktion verbinden.“

Auch die Investoren sehen in der Fusion einen entscheidenden Schritt: „Wir haben D-ID von Anfang an unterstützt, weil das Unternehmen eine seltene Kombination aus brillanten Köpfen, modernster Technologie und einer mutigen Vision bietet“, sagt Manish Agarwal, General Partner bei AXA Strategic Ventures. „Die Integration der führenden Echtzeit-Digitalhumans mit der vertrauenswürdigsten Storytelling-Engine im Unternehmensumfeld ist einzigartig. Zwei Technologie-Stacks und Kundenstämme passen hier so nahtlos zusammen wie selten zuvor – und genau deshalb hat dieses Unternehmen das Potenzial, die Unternehmenskommunikation im KI-Zeitalter neu zu definieren.“

Diese Einschätzung teilen auch Kunden, die die neue Plattform bereits kennenlernen konnten. „simpleshow ist seit Jahren ein zuverlässiger Partner bei der Erstellung ansprechender animierter Lerninhalte. Wir haben uns die neue gemeinsame Lösung bereits vorab angesehen – und sind wirklich beeindruckt“, sagt Ansgar Gründler, Head of DACH Region bei Tata Communications. „Die Kombination aus leicht verständlichen Videos und Echtzeit-Interaktion hilft uns, bei der KI-gesteuerten Prozessoptimierung weiterhin führend zu bleiben und unterstützt ein schnelleres Wachstum in allen unseren Teams.“

Auch Technologiepartner sehen enormes Potenzial in der Übernahme: „Wir bei Microsoft sehen großes Potenzial in der Übernahme von simpleshow durch D-ID“, so Annie Pearl, CVP und GM, Azure Experiences and Ecosystems, Microsoft. „Die Integration der fortschrittlichen visuellen Agenten von D-ID in die optimierte Videoplattform von simpleshow schafft eine leistungsstarke Lösung für Unternehmen, die durch die Sicherheit und Skalierbarkeit von Azure unterstützt wird.“

Mit der Übernahme positioniert sich D-ID als führender Anbieter im schnell wachsenden Markt für digitale Menschen, dessen Wert auf rund 50 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Auf Basis technologischer Exzellenz, klarer ethischer Prinzipien, eines starken Kundenstamms und strategischer Partnerschaften wird das fusionierte Unternehmen die Benutzeroberfläche für das KI-Zeitalter gestalten. Der Abschluss der Transaktion wird im vierten Quartal 2025 erwartet.

Über D-ID: D-ID entwickelt hyperrealistische digitale Menschen, die als dynamische Schnittstellen für Large Language Models und autonome Agenten dienen. Mit sicheren Lösungen auf Enterprise-Niveau revolutioniert D-ID die KI-gestützte Kommunikation.

Über simpleshow: simpleshow ist der globale Marktführer im Bereich der KI-basierten Erstellung von Erklärvideos. Mit Sitz in Berlin unterstützt simpleshow Unternehmen in über 70 Ländern dabei, komplexe Botschaften durch intelligente, skalierbare Videokommunikation zu vereinfachen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

simpleshow GmbH
Frau Susanne Ilemann
Am Karlsbad 16
10785 Berlin
Deutschland

fon ..: +49 30 809 502 159
web ..: https://simpleshow.com/de
email : press@d-id.com

Pressekontakt:

simpleshow GmbH
Frau Susanne Ilemann
Am Karlsbad 16
10785 Berlin

fon ..: +49 30 809 502 159
web ..: https://simpleshow.com/de
email : press@d-id.com

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

D-ID übernimmt simpleshow: Neue Plattform für KI-Videos und digitale Menschen

Vorheriger Artikel
Kinder dieser Erde – der neue Song zum Welt-Kindertag von Steffi Fester
Nächster Artikel
Virtimo [Special] Visions Energy lieferte konkrete Lösungen zur digitalen Transformation der Branche
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

D-ID übernimmt simpleshow: Neue Plattform für KI-Videos und digitale Menschen

Aktuelle Themen

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Duisburg...

Pressemitteilung Lauenstein Confiserie: Frucht der Sonne, Seele des Geschmacks:

E-Autos im Kontext der Kreislaufwirtschaft: Die Chancen des Akku-Recyclings...

Innovationen in der Autoentsorgung und ihrer Rolle in der...

USA führen erstmals Anmeldegebühr für GreenCard-Lotterie ein

Dario Pizzano im Interview: Zwei Bücher, die 44 Jahre...

Kinder brauchen Vorbilder – Notinsel zeigt am Tag der...

Neuer Bilderrahmen HR-22 von idealrahmen.de: stilvoller MDF-Rahmen mit Kunststoffglas...

Virtimo [Special] Visions Energy lieferte konkrete Lösungen zur digitalen...

Kinder dieser Erde – der neue Song zum Welt-Kindertag...

Oldtimer-Verkauf mit Herz: So gelingt der Abschied von Ihrem...

Aufklärung über Wespen und Hornissen: Herausforderungen und Lösungen im...

Neuigkeiten zur Kunstmesse Zürich

Die Bedeutung von Recycling in der Autoverwertung für die...

Regional denken, global handeln: Verantwortung der Kommunen in der...

Der Weg zur umweltfreundlichen Fahrzeugentsorgung: So sichern Sie sich...

Warum Hundetraining Rückschritte keine Rückfälle sind – und was...

Schulung in nur wenigen Tagen – mit dem neuen...

Ratgeber Ehevertrag: Individuelle Regelungen für eine moderne Ehegestaltung

Das Zuhause als emotionaler Rückzugsort: Lampenwelt.de präsentiert sinnliche Lichtideen...

NIS2 – dansk / tysk – Kommunikation ist schon...

VIVA Cruises: Zweites Schiff für VIVA Boutique startet ab...

Vom Tabuthema zum SPIEGEL-Bestseller: Franziska Hohmanns Debüt „Gut, dass...

Die beste Lösung zur freien Auswahl

Die unterschätzte Epidemie – beinahe jeder zweite Deutsche ist...

Buchvorstellung: „Klarwerden“ von Katerine Dyckmans – authentisch, mutig, bewegend.

Selva Immobilien -Ihr Immobilienmakler in Wangen im Allgäu

Historische Raupen-Illustrationen im Fokus: Bildagentur macht auf bedrohte Schmetterlingsarten...

Intelligente Systeme in der Autoverwertung: Wie KI und fortschrittliche...

Bauernhofurlaub.de startet bundesweite TV-Kampagne auf ProSieben, Sat.1, Kabel Eins,...

Baufinanzierung Frankfurt: Maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für Käufer trotz hoher Hürden

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Dresden...

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „INSELDINNER“ von Rita Roth im Klarant Verlag

84 Kirchen in Äthiopien werden Teil der Shincheonji Kirche...

Wir legen die Karten auf den Tisch: Wer sind...

Joe Nimble bringt neuen Gym Addict und Sneaker Addict...

Das richtige Fahrzeug für den Verkauf mit Motorschaden auswählen

KI, Plattformen und digitales Marketing: Messe.TV auf der DMEXCO...

Verein Erzengel feiert Meilenstein: 100 erfolgreiche Unterstützungen für Eltern...

Schutzmaßnahmen in der Dämmerung: Wie Sie sich beim Autofahren...

Rückenfreundliche Umzüge: Hilfreiche Tipps von Experten zur Vermeidung von...

Paukenschlag: Viessmann.at & Viessmann.ch setzen in Sachen KI-Sichtbarkeit neue...

Optimierung der Online-Präsenz von Immobilienunternehmen mittels PR-Backlinks

Digitalisierung in Unternehmen: wie digitale Prozesse den Unternehmenswert steigern...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Dortmund...

#HSMAday 2025 in Köln: Hotellerie erlebt zwei Tage Perspektivwechsel,...

Samcon produziert den explosionsgeschützten LED-Strahler liteServer Ex.mini

V.E.R.S.U.S. – unplugged mit „Revolutión Acústica“

Annika Bretschneider übernimmt Revenue Management bei Grand Metropolitan Hotels

Gebrauchte Elektro-SUVs 2025 im Test: Zeitgemäße Modelle für jeden...

Einstieg in die Elektromobilität 2025: Die besten E-Autos für...

Innovation im Gastgewerbe: Effizienz, Nachhaltigkeit und Motivation für die...

Die besten gebrauchten Familien-E-Autos 2025: Sicherheit, Sparsamkeit und Komfort...

Das Anti-Aging-Geheimnis: ein strahlendes Lächeln für mehr Jugendlichkeit

Gebrauchte Elektro-Stadtflitzer der Zukunft: Die besten Modelle für umweltbewusste...

Die Marke „BLUMENAUER“ im Wandel der Zeit: Eine...

Mit Partybusse.de direkt ins Festival-Glück – so einfach war...

CitySafes eröffnet neue Schließfachstandorte in Bergisch Gladbach und Braunschweig

Ausgezeichnet: IBB erhält erneut 5 Sterne – Studie bestätigt...

Die Top 20 gebrauchten Elektroautos 2025 – Ein detaillierter...

E-Auto Förderung 2025: Erforderliche Schritte zur optimalen Nutzung steuerlicher...

Kiefel präsentiert neue Funktionen im Kiefel Portal auf der...

d.velop DMS: Eine Revolution in der Dokumentenverwaltung

S-Public Services auf der Smart Country Convention 2025: Digitale...

Staatliche Förderungen für private E-Auto Käufer 2025: Alle wichtigen...

Der Sommer 2025 ist eher so lala, dafür wird...

Warum moderne Telekommunikations-Infrastrukturen für Arztpraxen und MVZ unverzichtbar sind

Kabel 2.0 im Heimnetz: Wie moderne Kabelfernsehangebote Privathaushalte fit...

Neuer Online-Kurs ermöglicht Soloselbstständigen 90 % Förderung für Buchhaltung...

Engel & Völkers wird größter Immobilienvermittler im mittleren Ruhrgebiet

Schlaue Gastronomen setzen auf Dinner Shows: Umsatz-Booster für Herbst...

Antenne Bayern Logo erblüht in Millionen Sonnenblumen

Fotograf Thomas Sawer inszeniert Markenwelten

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Cottbus...

Hamburger Startup bringt Skat aufs Smartphone – Vorregistrierung für...

Heritage Mining meldet Goldfunde auf allen Projekten in Ontario

Rekordbeteiligung am bundesweiten Aktionstag gegen Glücksspielsucht

RLS-Vortragsveranstaltung beim Tag des Schlafes in Freyung

Provokanter Titel, überzeugende Argumente: GfA-Webinar zur Content-Strategie 2025

Wirtschaftliche Aspekte der modernen Autoverschrottung: Effiziente Ressourcennutzung durch nachhaltige...

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.