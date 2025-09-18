News suchen
IT und Software

Schulung in nur wenigen Tagen – mit dem neuen Rapid eLearning Service von i40

Maßgeschneiderte Schulungsmodule, die innerhalb von nur 48 Stunden bereitgestellt werden – möglich gemacht durch KI-gestützte Autorensoftware und ein preisgekröntes, agiles didaktisches Design.

BildRegensburg, Deutschland – 18. September 2025 – i40 – the future skills company (i40), führender Anbieter von Unternehmensschulungen und Gewinner des eLearning Award 2025 in der Kategorie KI, startet seinen neuen Rapid-eLearning-Service. Damit können Unternehmen innerhalb von nur 48 Stunden komplette webbasierte Schulungsmodule nutzen – ganz ohne zusätzliche Tools oder Implementierungen.

So funktioniert es:

Kunden teilen ihr Thema, ihre Zielgruppe, ihre wichtigsten Lernziele und alle unterstützenden Dokumente mit. Mithilfe von KI-gestützten Autorentools, vorgefertigten Vorlagen und agilen Workflows liefert i40 hochwertige, einsatzbereite Schulungen – schnell, effizient und auf die Geschäftsanforderungen zugeschnitten.

Warum Rapid eLearning?

Der Vorteil von Rapid eLearning:

Rapid eLearning konzentriert sich auf Effizienz, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

Die Inhalte werden erstellt mit:

* Nutzung des hochmodernen KI-Autorentools für eLearnings SkillDuck®.
* Speziell entwickelt auf der Grundlage von zehn Jahren Erfahrung im Bereich Unternehmensschulungen.
* Agile Entwicklungsmethoden, die schnelle Iterationen und Feedback ermöglichen.
* Microlearning-Formate wie Checklisten, Szenarien und Spickzettel für eine bessere Einbindung der Lernenden.
* Unterstützt gängige Formate wie SCORM oder gemeinsam nutzbare Links für die sofortige Bereitstellung.

Vorteile für Unternehmen:

* Ultraschnelle Bearbeitung: Lieferung ab 48 Stunden
* Durchgängige Anwendung hochwertiger Prinzipien des didaktischen Designs
* Skalierbare und flexible Bereitstellungsoptionen
* Mehrsprachige Schulungen in jeder Sprache
* Geringere Kosten und schnellerer ROI im Vergleich zu herkömmlichen E-Learning-Lösungen
* Flexible Veröffentlichung in Ihrem bestehenden LMS
* Schnelle Produktion von E-Learning-Inhalten ohne den Kauf zusätzlicher Software
* Geringere Kosten und geringere Ressourcenbelastung im Vergleich zur herkömmlichen E-Learning-Produktion
* Einfache Aktualisierung bestehender Schulungskurse
* Einfache und schnelle Erfüllung dringender Schulungsanforderungen

Zitat:

„Der Rapid eLearning Service von i40 setzt neue Maßstäbe in der Schulungsdurchführung und ermöglicht hochwertiges, aktuelles Lernen in der Geschwindigkeit von Wirtschaft und Innovation. Mit unserem Rapid eLearning Service versetzen wir Unternehmen in die Lage, sofort auf Schulungsanforderungen zu reagieren – ohne Abstriche bei der Qualität“, so Dr. Philipp V. Ramin, CEO von i40 – the future skills company.

Weitere Informationen zum Rapid eLearning Service von i40: https://www.i40.de/rapidelearning

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

i40 – the future skills company
Anne Koark
Franz-Mayer-Str. 1
93053 Regensburg
Deutschland

fon ..: +49 941 46297780
web ..: https://www.i40.de
email : anne.k@i40.de

Über i40 – the future skills company
Mit über 1 Million Lernenden in Unternehmen weltweit aus mehr als 14 Branchen, über 50 Themen und Lerninhalten in 20 Sprachen ist i40 – the future skills company – ein weltweit führender Anbieter von Zukunftskompetenzen und Lernlösungen für digitale Transformation, KI, Nachhaltigkeit, Cybersicherheit, grüne Kompetenzen, Industrie 4.0 und Manufacturing X. i40 wurde mehrfach ausgezeichnet: 2022 erhielt i40 gemeinsam mit Continental den eLearning Award für „Instructional Design“. 2023 wurde i40 beim eLearning Award für eine 3D-Lernwelt zum Thema digitale Transformation für die BMW Group als „Projekt des Jahres“ ausgezeichnet. Im Jahr 2024 erhielt i40 zwei weitere Auszeichnungen: den eLearning Award für „Video“ zusammen mit Schaeffler und wurde vom US-Magazin „Manage HR“ zu einem der „Top 10 Corporate Online Training Companies Europe 2024“ gekürt. Darüber hinaus erhielt i40 zusammen mit coeo den eLearning Award 2025 in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“.
www.i40.de

