In Äthiopien haben 84 Kirchen ihre Schilder in „Shincheonji Kirche Jesu“ geändert – ein historischer Schritt, der die Verbreitung des offenbar gewordenen Wortes markiert.

In zehn Städten in ganz Äthiopien haben 84 Kirchen ihre Schilder in die Aufschrift Shincheonji Kirche Jesu, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses (unter der Leitung des Vorsitzenden Lee Man-hee, im Folgenden «Shincheonji Kirche Jesu») geändert.

Am 10. September hielt der Petrus-Stamm von Shincheonji eine «Zeremonie zum Austausch der Schilder für 84 Kirchen in Äthiopien» ab. Bei der Zeremonie wurden die 84 Pastoren nicht nur Mitglieder der Shincheonji Kirche Jesu, sondern gelobten auch, die Botschaft der Offenbarung des Neuen Bundes zu verkünden und durch das «offenbarte Wort» vereint zu sein.

Dieser Erfolg ist das Ergebnis der Bemühungen von Pastor Asefa Angeto, dem Präsidenten der Misgana-Kirchen. Er nahm am «2. Internationalen Offenbarungsseminar» teil, das im November letzten Jahres in der Shincheonji Cheongju Kirche stattfand. Nach seiner Rückkehr in sein Heimatland Äthiopien hielt er weiterhin Seminare für örtliche Gemeinden ab und bezeugte so das offenbarte Wort, das er in Shincheonji gelernt hatte.

Zuvor war Pastor Asefa Angeto zu mehr als 100 Gemeinden in zehn Städten gereist, hatte Seminare abgehalten und das Wort der Offenbarung bezeugt, das von Shincheonji gelehrt wird.

Der Wechsel der Schilder wird als mehr als nur eine Namensänderung angesehen – er wird als bedeutender Meilenstein für die Verbreitung eines wortzentrierten Wandels in der äthiopischen Religionsgemeinschaft gewürdigt.

Bei der Zeremonie erklärten die 84 stellvertretenden Pastoren: «Wir sind Mitglieder der Shincheonji Kirche Jesu geworden, die das Wort der Offenbarung des Neuen Bundes gemeistert hat. Wir werden das Wort der Offenbarung in ganz Äthiopien verbreiten, und sowohl Pastoren als auch Gläubige werden nur der Wahrheit folgen und sich dem Dienst am Wort widmen.»

Ein Vertreter des Petrus-Stammes von Shincheonji erklärte: «Derzeit studieren 181 Pastoren in Äthiopien auch das offenbarte Wort der Shincheonji Kirche Jesu. Wir werden weiterhin verkünden, dass sich die Prophezeiungen der Offenbarung heute erfüllen. So streben wir danach, dass Kirchen auf der ganzen Welt eins werden im Wort.»

