Joe Nimble bringt neuen Gym Addict und Sneaker Addict mit toefreedom auf den Markt

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

Lesedauer: 4 min.

Mit dem Gym Addict überträgt Joe Nimble sein biomechanisches Konzept auf Studio, CrossFit und funktionelles Krafttraining. Der neue Sneaker Addict unterstützt den Großzeh im Alltag.

BildLudwigsburg, 16. September 2025. Die Performance-Marke Joe Nimble erweitert ihr Portfolio: Mit dem neuen Gym Addict bringt die Marke einen Performance-Schuh auf den Markt, der speziell für das Indoor-Training entwickelt wurde. Im Fokus: biomechanische Funktionalität, stabile Basis und der große Zeh als aktiver Anker jeder Bewegung. „Viele Läuferinnen und Läufer trainieren regelmäßig im Studio, absolvieren Mobility-Workouts, machen Krafttraining oder arbeiten an ihrer Technik“, sagt Sebastian Bär, Gründer und Geschäftsführer von Joe Nimble. „Genau für diese Einheiten gab es bislang keinen Schuh, der den Fuß in seiner natürlichen Funktion unterstützt – also haben wir ihn gebaut.“

Gym Addict: Entwickelt mit Input von CrossFit- & HYROX-Athletinnen und Athleten

Der Gym Addict wurde von Anfang an mit Blick auf die Anforderungen professioneller Athletinnen und Athleten entwickelt, die auch beim Krafttraining, HIIT oder Mobility-Workouts auf natürliche Stabilität und funktionelle Fußfreiheit setzen. Dazu hat das Team von Joe Nimble gezielt das Feedback von CrossFit- und HYROX-Sportlern in die Konzeption einfließen lassen. Entstanden ist ein durchdachter Allrounder für Indoor-Sport, der sich für Studio-Training ebenso eignet wie für funktionelles Zirkeltraining, Gerätearbeit oder freie Gewichtsübungen.

Das Konzept der toefreedom gibt dem großen Zeh auch im Studio seine biomechanische Schlüsselrolle zurück. „Der große Zeh ist nicht nur beim Laufen ein Anker, sondern auch bei jeder Übung. Der Gym Addict stabilisiert den gesamten Bewegungsapparat und verbessert die Kraftübertragung vom ersten Satz an“, erklärt Sebastian Bär, Gründer von Joe Nimble.

Sneaker Addict: Weil die meisten Kilometer nicht auf der Strecke, sondern im Alltag gelaufen werden

Mit dem neuen Sneaker Addict bringt Joe Nimble einen Schuh auf den Markt, der den funktionellen Anspruch der Marke in den Alltag überträgt. Entwickelt für aktive Menschen, die auch jenseits der Laufstrecke keine Kompromisse bei Komfort und Fußgesundheit eingehen wollen, vereint der Sneaker funktionale Zehenfreiheit (toefreedom) mit urbanem Look und modernem Materialeinsatz. Auch im neuen Sneaker Addict bietet die breite, anatomisch geformte Zehenbox dem großen Zeh optimalen Raum, fördert seine Stabilisierung und stärkt so den gesamten Fuß für ein natürliches und kraftvolles Laufgefühl bei jedem Schritt.

Funktion, die man sieht – Design, das funktioniert

Optisch überzeugen beide Modelle durch klare Linien und ein funktionales Design mit sportlichem Anspruch in je drei Farbvarianten. Beide Modelle basieren auf der für Joe Nimble typischen Nullsprengung (0 mm) und der anatomisch breiten toefreedom-Zehenbox, die den Fuß nicht einengt, sondern stabilisiert. Die Sohlenkonstruktion besteht jeweils aus einer 6 mm PU-Einlegesohle, einer 8 mm starken EVA-Zwischensohle (Michelin) und einer 2 mm Außensohle – beim Sneaker Addict aus Straßen-Gummi, beim Gym Addict mit speziellem Indoor-Profil für maximale Rutschfestigkeit.

Das Obermaterial des Sneaker Addict besteht aus atmungsaktivem Sandwich-Mesh, beim Gym Addict kommt ein robusteres, engmaschiges Kunstfasermaterial zum Einsatz. Der Trainingsschuh verfügt außerdem über ein neues Schnürsystem mit Midfoot-Lock, das den Mittelfuß gezielt stabilisiert – ohne die natürliche Beweglichkeit einzuschränken.

Mit Sneaker Addict und Gym Addict wächst Joe Nimble über die Laufstrecke hinaus und wird zur ganzheitlichen Performance-Marke für ambitionierte Freizeitsportler und Profis.

Sneaker Addict und Gym Addict – Die Key Facts auf einen Blick

Kategorie:
Sneaker Addict: Lifestyle-Sneaker für Alltag, Beruf & Regeneration
Gym Addict: Indoor-Trainingsschuh für Gym, CrossFit, Krafttraining, HIIT, Mobility

Zielgruppe:
Sneaker Addict: Aktive Menschen, gesundheitsbewusste Konsumenten, regenerierende Sportler
Gym Addict: Funktionelle Sportler:innen, CrossFit- & HYROX-Athleten, Gym-User

USP:
Sneaker Addict: toefreedom – natürliche Zehenfreiheit für Komfort & Stabilität im Alltag
Gym Addict: toefreedom – aktive Stabilität & präzise Kraftübertragung beim Training

Sprengung:
Sneaker Addict: 0 mm
Gym Addict: 0 mm

Sohlenaufbau:
Sneaker Addict: 16 mm (6 mm PU-Einlegesohle + 8 mm EVA (Michelin) + 2 mm Gummi-Außensohle)
Gym Addict: 16 mm: 6 mm PU-Einlegesohle + 8 mm EVA (Michelin) + 2 mm Indoor-Gummi

Sohle:
Sneaker Addict: Michelin Straßen-Gummi
Gym Addict: Michelin Indoor-Gummi mit speziellem Profil

Obermaterial:
Sneaker Addict: Atmungsaktives Sandwich-Mesh
Gym Addict: Robustes, engmaschiges Kunstfasermesh

Schnürsystem:
Sneaker Addict: Klassisch
Gym Addict: Neu: Midfoot-Lock für festen Halt im Mittelfuß

Passform:
Sneaker Addict: Breite, anatomisch geformte Zehenbox (toefreedom®)
Gym Addict: Breite Zehenbox + stabilisierter Fersen- & Mittelfußbereich

Gewicht:
Sneaker Addict: ca. 290 g (UK 9)
Gym Addict: ca. 290 g (UK 9)

Größen Herren:
Sneaker Addict: UK 6.0-13.0 (? EU 39.0-48.5)
Gym Addict: UK 6.0-13.0 (? EU 39.0-48.5)

Größen Damen:
Sneaker Addict: UK 3.0-8.0 (? EU 35.0-42.0)
Gym Addict: UK 3.0-8.0 (? EU 35.0-42.0)

Farbvarianten:
Sneaker Addict: Braun / Off-White-Grau / Grün-Gelb
Gym Addict: Gelb-Weiß / Off-White / All-Black

UVP: beide 179,00 EUR

Verfügbarkeit: Ab sofort im Joe-Nimble-Onlineshop

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Saskia Müller & Kollegen
Frau Saskia Müller
Behringstr. 111A
80999 München
Deutschland

fon ..: 01783421567
web ..: https://www.saskiamueller.com
email : joe-nimble@saskiamueller.com

Joe Nimble ist Pionier auf dem Gebiet „Toefreedom“. Seit rund zehn Jahren verfolgt Firmengründer Sebastian Bär dabei eine Mission: Läufer sollen ihren Sport dauerhaft schmerzfrei und effizient ausüben können. Zusammen mit Lee Saxby und weiteren weltweit anerkannten Experten für Lauftechnik und Biomechanik hat Sebastian Bär ein revolutionäres Schuhdesign für natürliche Zehenfreiheit und maximale Stabilität entwickelt. Das Sortiment ist komplett auf den Bereich Performance (Road, Trail, Gym und Recovery) ausgerichtet. Für sein Engagement in Sachen Fußgesundheit wurde Joe Nimble unter anderem mit dem Red Dot Award, dem German Design Award Special Mention sowie als Top Innovator ausgezeichnet. Der Laufschuh „Ultreya“ wurde 2022 und der „Addict Pro-R“ 2024 als Best Debut von der Runner’s World prämiert.

Joe Nimble ist eine Ausgliederung aus der Traditions-Schuhmanufaktur BÄR GmbH, Pionier für natürliches und bequemes Laufen.

Pressekontakt:

Joe Nimble
Saskia Müller
Karlstraße 8/1
71638 Ludwigsburg

fon ..: 01783421567

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

Joe Nimble bringt neuen Gym Addict und Sneaker Addict mit toefreedom auf den Markt

Joe Nimble bringt neuen Gym Addict und Sneaker Addict mit toefreedom auf den Markt

