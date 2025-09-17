News suchen
KI, Plattformen und digitales Marketing: Messe.TV auf der DMEXCO 2025 - Bsozd.com

Messe.TV berichtet zur DMEXCO 2025 – täglich neue Beiträge zu KI, Plattformen, Content-Strategien und digitalem Marketing. Unter anderem mit pagent, IBM iX, Yext, Shopware. Exklusiv auf Messe.TV.

BildAuf der DMEXCO 2025 in Köln trifft sich das internationale Fachpublikum, um über die Zukunft des digitalen Marketings, neue Plattformmodelle und den praktischen Einsatz von Künstlicher Intelligenz zu diskutieren. Messe.TV begleitet die Messe mit fundierter Videoberichterstattung, Gesprächen mit führenden Ausstellern und tagesaktuellen Beiträgen – exklusiv abrufbar unter www.messe.tv.

Technologie trifft Praxis: Digitalstrategien im Marketing

Die DMEXCO zeigt, wie sich digitale Prozesse und Geschäftsmodelle verändern – getrieben durch Automatisierung, vernetzte Dateninfrastrukturen und KI-gestützte Anwendungen. Messe.TV ordnet diese Entwicklungen redaktionell ein: Wie verändern sich die Anforderungen an Plattformbetreiber? Was leisten neue Schnittstellenmodelle im Commerce? Und welche Rolle spielt generative KI in der Markenkommunikation?

Anstelle von Präsentationsfolien oder Marketingphrasen liefert Messe.TV praxisnahe Einblicke – direkt aus Gesprächen mit den relevanten Akteuren der Messe.

Ausgewählte Unternehmen im Gespräch: pagent, IBM iX, Yext, Shopware

Im Rahmen der Berichterstattung spricht Messe.TV unter anderem mit:

* pagent, einem Anbieter für automatisierte Content-Prozesse im Bereich Marketing und Publishing,
* IBM iX, einem Beratungs- und Umsetzungspartner für Plattformtransformation und Customer Experience,
* Yext, bekannt für Lösungen rund um strukturierte Informationen und vernetzte Unternehmensprofile,
* Shopware, das mit einer offenen API-First-Commerce-Plattform neue Maßstäbe im digitalen Handel setzt.

Die Gespräche geben Einblicke in Strategien, Herausforderungen und technische Entwicklungen – mit Fokus auf reale Anwendungen und nachvollziehbare Entwicklungen. Alle Gespräche zur DMEXCO 2025 finden Sie hier: https://www.messe.tv/2025/dmexco

KI, Content und Daten: Branchentrends auf den Punkt gebracht

Ein zentrales Thema der Messe ist der zunehmende Einfluss von Künstlicher Intelligenz auf Inhalte, Automatisierung und Entscheidungsprozesse. Messe.TV beleuchtet, wie Unternehmen damit umgehen – in der Content-Generierung, im Targeting oder bei der Verbesserung von Customer Journeys.

Weitere Themen sind die zunehmende Modularisierung von Plattformlösungen, der Aufbau skalierbarer Architekturen für datenbasiertes Marketing und die Integration externer Systeme in unternehmenseigene Workflows. Messe.TV dokumentiert diese Entwicklungen mit einem klaren Fokus auf Fachinformation statt Verkaufsbotschaft.

Messe.TV compact: Werbepräsenz in branchenrelevantem Umfeld

Mit Messe.TV compact bietet Messe.TV ein kuratiertes Format für ausgewählte Themen und technologische Entwicklungen – redaktionell eingebettet, hochwertig produziert und zielgerichtet ausgespielt. Unternehmen haben die Möglichkeit, sich im passenden inhaltlichen Kontext zu positionieren.

Mehr Informationen unter: www.messe.tv/compact

Exklusive Videobeiträge zur DMEXCO 2025 ab sofort auf Messe.TV

Die redaktionelle Berichterstattung zur DMEXCO 2025 ist ab sofort online. Täglich neue Inhalte geben Fachbesuchern, Entscheidern und Medienvertretern fundierte Einblicke in die wichtigsten Themen der Messe – von Plattformstrategien über datengetriebenes Marketing bis zu KI-gestützter Kommunikation. Alle Beiträge sind exklusiv auf Messe.TV verfügbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Messe.TV – Deutsche Messefilm & Medien GmbH
Herr Andreas Bergmeier
Münchener Straße 6
85368 Moosburg
Deutschland

fon ..: 08761721300
web ..: https://www.messe.tv
email : kontakt@messe.tv

Messe.TV ist ein innovativer Streaming-Dienst, der sich auf die umfassende Berichterstattung von Messen und Fachveranstaltungen spezialisiert hat. Als führende Plattform für Messeinhalte bietet Messe.TV Branchenexperten, Ausstellern und Messebesuchern auch nach dem Event die Möglichkeit, die neuesten Trends und Innovationen aus verschiedenen Branchen und Industrien bequem online zu erleben.

Unser Angebot umfasst redaktionelle On-Demand-Videos und Artikel. Interviews mit Branchenführern, KMUs, Start-ups sowie Hintergrundberichte und exklusive Einblicke zu weltweit führenden Messen. Messe.TV ermöglicht es, wichtige Events und Ausstellungen unabhängig von Zeit und Ort zu verfolgen und vernetzt so Unternehmen und Fachpublikum auf globaler Ebene.

Mit Messe.TV sind Sie am Puls der Zeit und bleiben stets auf dem Laufenden, was die neuesten Entwicklungen auf internationalen Fachmessen betrifft.

