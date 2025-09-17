Verein Erzengel feiert Meilenstein: 100 erfolgreiche Unterstützungen für Eltern und Kinder seit 11/2022

Meilensteine in der Geschichte des 2022 gegründeten Frankfurter Vereins.

Frankfurt, 17. September 2025 – Der Verein Erzengel, unter der Führung des Vorsitzenden Assessor Iur. Michael Langhans, verzeichnet einen bedeutenden Meilenstein in ihrer Geschichte. Der Verein feiert seinen 100. Erfolg in der Unterstützung von Eltern und Kindern in Kindschafts- und Sorgerechtsverfahren.

Rechte und Vereinigung von Familien

Der Verein Erzengel hat sich unermüdlich dafür eingesetzt, dass Eltern und Kinder, die durch verschiedene Umstände voneinander getrennt wurden, wieder zusammenfinden. Die Organisation arbeitet deutschlandweit und hat eine beeindruckende Erfolgsgeschichte vorzuweisen. Im Durchschnitt waren sie alle 1,5 Wochen in der Lage, eine positive Veränderung in den Leben der Familien herbeizuführen. „Mit unserer Hilfe konnten Kinder wieder Kontakt zu ihren Eltern aufnehmen, das Sorgerecht wurde zurückerlangt, unrechtmäßige Beschlüsse wurden aufgehoben und Kinder konnten nach Hause zurückkehren“, sagt Vorsitzender Langhans. Der 100. Erfolg des Vereins wurde durch Entscheidungen des Oberlandesgerichts Stuttgart und des Amtsgerichts Bielefeld erreicht, erreicht durch sorgfältige Zusammenarbeit mit Anwälten. Dies soll jedoch nur der Anfang sein. Laut Michael Langhans ist dies nur der Anfang Ihrer Reise. „Unser Fokus bleibt weiterhin darauf gerichtet, immer mehr Eltern und Kinder zu unterstützen und ihnen den gleichen rechtlichen Schutz und die gleichen Möglichkeiten einzuräumen.“

Ein engagierter Vertreter der Grund- und Menschenrechte

Der Verein Erzengel ist mehr als nur ein Unterstützer in rechtlichen Verfahren. Sie berät kostenfrei jedermann. Sie sind eine Stimme für jene, die keine haben, ein treuer Advocate, der in ihrer Ecke steht und mutig für ihre Rechte eintritt, insbesondere in komplexen Kindschafts- und Sorgerechtsverfahren. Während das Gericht die formale Anerkennung der Erfolge gibt, liegt die wahre Anerkennung in den Familien, die durch ihre Arbeit wieder vereint werden. Der Erfolg des Vereins ist ein Sieg für alle, die an die bedingungslose Liebe und das Recht auf Familie glauben. Jetzt, da sie ihren 100. Erfolg erreicht haben, plant der Verein Erzengel die Fortsetzung dieser positiven Arbeit. Mit einem sich immer weiter ausbreitenden Netzwerk von Sympathisanten, einschließlich Kunden, Investoren, Medien und Mitarbeitern, scheint die Zukunft des Vereins Erzengel vielversprechend auszusehen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Erzengel Verein

Herr Michael Langhans

Fuchstanzstr. 120

60489 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 015678/108800

fax ..: 069/90018383

web ..: https://www.erzengel.help

email : help@erzengel.help

Der Verein Erzengel ist ein stark engagierter Vertreter von Grund- und Menschenrechten, insbesondere in Kindschafts- und Sorgerechtsverfahren. Gegründet von Assessor Iur. Michael Langhans, ist der Verein ein treuer Begleiter und Unterstützer für betroffene Eltern und Kinder. Durch konsequente Arbeit und Engagement ist es gelungen, in mehr als 100 Fällen einen positiven Einfluss auf Eltern und Kinder auszuüben und ihre Rechte erfolgreich zu verteidigen. Der Verein hat das klare Ziel, seine wichtige Arbeit fortzusetzen und noch mehr Menschen zu unterstützen.

