Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Dresden mit sicherer Datenvernichtung - Bsozd.com

ProCoReX Europe GmbH bietet in Dresden professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling und garantiert die sichere Entsorgung und Vernichtung von Festplatten und Datenträgern.

Die ProCoReX Europe GmbH stellt Unternehmen in Dresden eine umfassende Lösung für PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Dresden bereit. Dabei steht die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Sicherheit bei der Datenvernichtung im Vordergrund.
Mit zertifizierten Verfahren nach DIN 66399 gewährleistet ProCoReX Europe GmbH die sichere Entsorgung und Vernichtung von Festplatten und Datenträgern in Dresden. Die Einhaltung der DSGVO und die Nutzung von Sicherheitsstufen wie H-3 bis H-5 garantieren den Schutz sensibler Informationen.
Das Unternehmen bietet eine kostenlose Abholung von IT-Geräten und unterstützt Kundschaft bei der umweltgerechten Entsorgung und dem Recycling. Die Kombination aus Nachhaltigkeit und zertifizierter Vernichtung macht ProCoReX Europe GmbH zum vertrauenswürdigen Partner.
Mit modernster Technik und branchenspezifischer Expertise sorgt ProCoReX Europe GmbH für eine effiziente, transparente und gesetzeskonforme Vernichtung von Datenträgern. Das Angebot ist individuell auf die Bedürfnisse der Kundschaft in Dresden abgestimmt.
Für Unternehmen in Dresden ist ProCoReX Europe GmbH die erste Adresse für professionelle IT-Entsorgung und sichere Datenvernichtung. Das Team steht für eine persönliche Beratung jederzeit zur Verfügung.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Pressekontakt:

ProCoReX Europe GmbH
Herr Aleksander Jan Jakubowski
Rudolf-Diesel-Straße 2
59425 Unna

fon ..: 023139757743
web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-dresden.html
email : info@procorex.de

