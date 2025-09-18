News suchen
Suche
Kunst und Kultur

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „INSELDINNER“ von Rita Roth im Klarant Verlag - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

97mal gelesen
Lesedauer: 2 min.

Eine große Geburtstagsfeier mit ausgelassenem Dinner endet mit einem Toten. Dabei galt das Opfer zusammen mit seiner Frau als das perfekte Ehepaar auf Norderney. Gretje Blom geht dem Fall nach.

BildRita Roth hält einen neuen Norderneyer Ostfrieslandkrimi für ihre Leser bereit. Gretje Blom findet den toten Besitzer einer Surfschule am Strand von Norderney zusammen mit einem eindeutigen Hinweis. Dabei hatte das Opfer zuvor zu einem großem Geburtstagsmahl geladen und war vordergründig auf der Insel sehr beliebt. Die Autorin serviert ein besonderes Krimi-Dinner mit bitteren Beigeschmäcken wie Affären, Streitigkeiten und künstlichen Fassaden.

Klappentext: 

»Nicht lang schnacken, lieber gleich den Täter packen!« Beim stilvollen Dinner in Weiß feiert der Norderneyer Surfschulen-Betreiber Henning Wolff seinen 55. Geburtstag. Schon lange sind Henning und seine Ehefrau Monika, die eine edle Boutique führt, ein absolutes Traumpaar der Insel. Und so ist die Stimmung unter den Gästen heiter an diesem lauen Sommerabend. Doch dann findet Gretje Blom den Jubilar noch in derselben Nacht erdrosselt in einem Strandkorb! Besonders auffällig: der schwarze Drachen mit Totenkopf, der am Tatort angebracht wurde. Während die Polizei noch Spuren sichert, nimmt Gretje zusammen mit ihren Freunden aus der Pension Friesenrose die Ermittlungen auf. Steckt der Drachenverkäufer Uwe Lammers, der vor einiger Zeit im Streit aus der Surfschule ausgestiegen ist, hinter der Tat? Und was ist dran an den Gerüchten, dass Henning eine außereheliche Affäre gehabt haben soll?  Womöglich war der »Surfgott« ja nicht so beliebt, wie es den Anschein hatte …

„INSELDINNER“ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple, Thalia (für Tolino), buecher.de, buch.de, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erworben werden.
Der Ostfrieslandkrimi ist ebenfalls als Taschenbuchausgabe zum Preis von 13 Euro erhältlich.

Mehr Informationen zu „INSELDINNER“ erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0FRGHVS13 sowie hier https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1076856312.

Die Autorin:

Rita Roth liebt Ostfriesland und besonders die Insel Norderney, die sie immer wieder zum Schauplatz ihrer Romane und Krimis macht. Als bekennende Muschelsammlerin kann die Autorin stundenlang am Nordseestrand entlanglaufen – bei einer steifen Brise allerdings sitzt sie lieber in einem Café und schreibt, anstatt sich ordentlich durchpusten zu lassen. Und so entstehen ihre spannenden Geschichten, inspiriert vom stürmischen Rauschen der See und von den Menschen, denen Rita Roth begegnet.

Zur Reihe „Ein Fall für Gretje Blom“:

Immer wenn Gretje Blom auf der ostfriesischen Insel Norderney weilt, geschieht ein Verbrechen und sie ist mittendrin! Zum Glück verfügt die Ruheständlerin über einen außerordentlichen Spürsinn. Gemeinsam mit ihrem besten Kumpel Piet, Hauseigentümer Onno und den anderen Norderneyer Freunden löst sie jeden Fall. Gretje Blom ermittelt auf ihre eigene unkonventionelle Art – mit viel Scharfsinn, Durchsetzungsvermögen und einer ordentlichen Portion Humor!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klarant Verlag
Frau Hannelore Werner
Rockwinkeler Heerstraße 83
28355 Bremen
Deutschland

fon ..: 042116767647
web ..: http://www.klarant.de
email : info@klarant.de

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Klarant Verlag
Frau Hannelore Werner
Rockwinkeler Heerstraße 83
28355 Bremen

fon ..: 042116767647
web ..: http://www.klarant.de
email : info@klarant.de

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „INSELDINNER“ von Rita Roth im Klarant Verlag

Vorheriger Artikel
84 Kirchen in Äthiopien werden Teil der Shincheonji Kirche Jesu
Nächster Artikel
Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Dresden mit sicherer Datenvernichtung
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „INSELDINNER“ von Rita Roth im Klarant Verlag

Aktuelle Themen

Baufinanzierung Frankfurt: Maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für Käufer trotz hoher Hürden

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Dresden...

84 Kirchen in Äthiopien werden Teil der Shincheonji Kirche...

Wir legen die Karten auf den Tisch: Wer sind...

Joe Nimble bringt neuen Gym Addict und Sneaker Addict...

Das richtige Fahrzeug für den Verkauf mit Motorschaden auswählen

KI, Plattformen und digitales Marketing: Messe.TV auf der DMEXCO...

Verein Erzengel feiert Meilenstein: 100 erfolgreiche Unterstützungen für Eltern...

Schutzmaßnahmen in der Dämmerung: Wie Sie sich beim Autofahren...

Rückenfreundliche Umzüge: Hilfreiche Tipps von Experten zur Vermeidung von...

Paukenschlag: Viessmann.at & Viessmann.ch setzen in Sachen KI-Sichtbarkeit neue...

Optimierung der Online-Präsenz von Immobilienunternehmen mittels PR-Backlinks

Digitalisierung in Unternehmen: wie digitale Prozesse den Unternehmenswert steigern...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Dortmund...

#HSMAday 2025 in Köln: Hotellerie erlebt zwei Tage Perspektivwechsel,...

Samcon produziert den explosionsgeschützten LED-Strahler liteServer Ex.mini

V.E.R.S.U.S. – unplugged mit „Revolutión Acústica“

Annika Bretschneider übernimmt Revenue Management bei Grand Metropolitan Hotels

Gebrauchte Elektro-SUVs 2025 im Test: Zeitgemäße Modelle für jeden...

Einstieg in die Elektromobilität 2025: Die besten E-Autos für...

Innovation im Gastgewerbe: Effizienz, Nachhaltigkeit und Motivation für die...

Die besten gebrauchten Familien-E-Autos 2025: Sicherheit, Sparsamkeit und Komfort...

Das Anti-Aging-Geheimnis: ein strahlendes Lächeln für mehr Jugendlichkeit

Gebrauchte Elektro-Stadtflitzer der Zukunft: Die besten Modelle für umweltbewusste...

Die Marke „BLUMENAUER“ im Wandel der Zeit: Eine...

Mit Partybusse.de direkt ins Festival-Glück – so einfach war...

CitySafes eröffnet neue Schließfachstandorte in Bergisch Gladbach und Braunschweig

Ausgezeichnet: IBB erhält erneut 5 Sterne – Studie bestätigt...

Die Top 20 gebrauchten Elektroautos 2025 – Ein detaillierter...

E-Auto Förderung 2025: Erforderliche Schritte zur optimalen Nutzung steuerlicher...

Kiefel präsentiert neue Funktionen im Kiefel Portal auf der...

d.velop DMS: Eine Revolution in der Dokumentenverwaltung

S-Public Services auf der Smart Country Convention 2025: Digitale...

Staatliche Förderungen für private E-Auto Käufer 2025: Alle wichtigen...

Der Sommer 2025 ist eher so lala, dafür wird...

Warum moderne Telekommunikations-Infrastrukturen für Arztpraxen und MVZ unverzichtbar sind

Kabel 2.0 im Heimnetz: Wie moderne Kabelfernsehangebote Privathaushalte fit...

Neuer Online-Kurs ermöglicht Soloselbstständigen 90 % Förderung für Buchhaltung...

Engel & Völkers wird größter Immobilienvermittler im mittleren Ruhrgebiet

Schlaue Gastronomen setzen auf Dinner Shows: Umsatz-Booster für Herbst...

Antenne Bayern Logo erblüht in Millionen Sonnenblumen

Fotograf Thomas Sawer inszeniert Markenwelten

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Cottbus...

Hamburger Startup bringt Skat aufs Smartphone – Vorregistrierung für...

Heritage Mining meldet Goldfunde auf allen Projekten in Ontario

Rekordbeteiligung am bundesweiten Aktionstag gegen Glücksspielsucht

RLS-Vortragsveranstaltung beim Tag des Schlafes in Freyung

Provokanter Titel, überzeugende Argumente: GfA-Webinar zur Content-Strategie 2025

Wirtschaftliche Aspekte der modernen Autoverschrottung: Effiziente Ressourcennutzung durch nachhaltige...

So helfen Restwert-Rechner Autobesitzern, den Wert ihrer Schrottfahrzeuge effektiv...

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur legalen Autoverschrottung: So stellen Sie sicher, dass...

Vespa Roadtrip durch die Schweiz

Dönges, Systemlieferant für Feuerwehr und Rettungswesen, baut seine Präsenz...

Deepfakes durch die KI – Wie gehen wir mit...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Chemnitz...

Wenn Eigentum spaltet

Die Perspektiven von Wasserstoff als alternative Antriebstechnologie

Attraktive Kapitalanlage am Wasser: Das Hafenresort Fuhlendorf bietet Schwimmende...

Wasserstoffautos im Fokus: Detaillierte Einsichten in Brennstoffzellen und deren...

Doppelt feiert es sich schöner – 20 Jahre #WirSindWiesn...

Jede Katalysatorsekunde zählt: Wie Edelmetalle wie Platin, Palladium und...

Den richtigen Preis für Schrottautos finden: Tipps zur optimalen...

Schrottauto zu Geld machen: So steigern Sie den Verkaufswert...

Zertifizierte Autoverwerter: Warum ihre Rolle für nachhaltige Recyclingprozesse in...

Ultrahuman und Clue bündeln Kräfte für präzisere Zyklusverfolgung mit...

Saubere Kellerschächte ohne Aufwand

Einfluss der Wasserstoffproduktion auf Marktpreise: Wie sich Produktionsmethoden auf...

Erdgasautos im Test: Analyzing the long-term value and sustainability...

Zum Welt-Alzheimer Tag am 21. September!

Der Autoankauf in Heidenheim für Selbstständige: Schnell, sicher und...

TechDivision Software-Architekt Florian Sydekum wird als Adobe Commerce Champion...

Digitales Notfallhandbuch sichert Unternehmen die Handlungsfähigkeit

Herbst- und Reitermarkt auf Burg Satzvey am 4....

Zähne zeigen! PetYu Mundhygiene+ revolutioniert die Zahnpflege bei Haustieren.

PLAN-B NET ZERO auf dem größten KI Festival Europas...

Erfolgreicher Autoankauf in Baunatal: Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen reibungslosen Verkauf

Reply erhält die „AWS Advertising and Marketing Technology Competency“

Nachlass in Frankreich – Wie deutsche Erben steuerliche Nachteile...

SiteMinder-Studie: Digitale Konnektivität bringt Milliarden-Umsatzpotenzial für deutsche Hotellerie

Weltweit einzigartiger Test für Gebärmutterhalskrebs als Gamechanger für das...

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.