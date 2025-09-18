Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „INSELDINNER“ von Rita Roth im Klarant Verlag

Eine große Geburtstagsfeier mit ausgelassenem Dinner endet mit einem Toten. Dabei galt das Opfer zusammen mit seiner Frau als das perfekte Ehepaar auf Norderney. Gretje Blom geht dem Fall nach.

Rita Roth hält einen neuen Norderneyer Ostfrieslandkrimi für ihre Leser bereit. Gretje Blom findet den toten Besitzer einer Surfschule am Strand von Norderney zusammen mit einem eindeutigen Hinweis. Dabei hatte das Opfer zuvor zu einem großem Geburtstagsmahl geladen und war vordergründig auf der Insel sehr beliebt. Die Autorin serviert ein besonderes Krimi-Dinner mit bitteren Beigeschmäcken wie Affären, Streitigkeiten und künstlichen Fassaden.

Klappentext:

»Nicht lang schnacken, lieber gleich den Täter packen!« Beim stilvollen Dinner in Weiß feiert der Norderneyer Surfschulen-Betreiber Henning Wolff seinen 55. Geburtstag. Schon lange sind Henning und seine Ehefrau Monika, die eine edle Boutique führt, ein absolutes Traumpaar der Insel. Und so ist die Stimmung unter den Gästen heiter an diesem lauen Sommerabend. Doch dann findet Gretje Blom den Jubilar noch in derselben Nacht erdrosselt in einem Strandkorb! Besonders auffällig: der schwarze Drachen mit Totenkopf, der am Tatort angebracht wurde. Während die Polizei noch Spuren sichert, nimmt Gretje zusammen mit ihren Freunden aus der Pension Friesenrose die Ermittlungen auf. Steckt der Drachenverkäufer Uwe Lammers, der vor einiger Zeit im Streit aus der Surfschule ausgestiegen ist, hinter der Tat? Und was ist dran an den Gerüchten, dass Henning eine außereheliche Affäre gehabt haben soll? Womöglich war der »Surfgott« ja nicht so beliebt, wie es den Anschein hatte …

„INSELDINNER“ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple, Thalia (für Tolino), buecher.de, buch.de, Kobo und vielen weiteren zum Preis von 4,99 Euro erworben werden.

Der Ostfrieslandkrimi ist ebenfalls als Taschenbuchausgabe zum Preis von 13 Euro erhältlich.

Mehr Informationen zu „INSELDINNER“ erhält der Leser hier https://www.amazon.de/dp/B0FRGHVS13 sowie hier https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1076856312.

Die Autorin:

Rita Roth liebt Ostfriesland und besonders die Insel Norderney, die sie immer wieder zum Schauplatz ihrer Romane und Krimis macht. Als bekennende Muschelsammlerin kann die Autorin stundenlang am Nordseestrand entlanglaufen – bei einer steifen Brise allerdings sitzt sie lieber in einem Café und schreibt, anstatt sich ordentlich durchpusten zu lassen. Und so entstehen ihre spannenden Geschichten, inspiriert vom stürmischen Rauschen der See und von den Menschen, denen Rita Roth begegnet.

Zur Reihe „Ein Fall für Gretje Blom“:

Immer wenn Gretje Blom auf der ostfriesischen Insel Norderney weilt, geschieht ein Verbrechen und sie ist mittendrin! Zum Glück verfügt die Ruheständlerin über einen außerordentlichen Spürsinn. Gemeinsam mit ihrem besten Kumpel Piet, Hauseigentümer Onno und den anderen Norderneyer Freunden löst sie jeden Fall. Gretje Blom ermittelt auf ihre eigene unkonventionelle Art – mit viel Scharfsinn, Durchsetzungsvermögen und einer ordentlichen Portion Humor!

