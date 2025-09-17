Rückenfreundliche Umzüge: Hilfreiche Tipps von Experten zur Vermeidung von Schmerzen

Rückenschmerzen sind häufige Begleiter bei Umzügen und resultieren meist aus falschem Heben und Tragen. Experten bieten wichtige Ratschläge zur Anwendung der geeigneten Hebetechniken, um schmerzhafte Folgen zu verhindern. Informieren Sie sich hier über wertvolle Tipps und Tricks.Hamburg, 26. August 2025 – Rückenschmerzen gelten als Deutschlands Volkskrankheit Nummer 1: Rund ein Drittel aller Erwachsenen (33 Prozent) leiden unter Rückenbeschwerden, wobei Frauen mit 35 Prozent häufiger betroffen sind als Männer mit 30 Prozent. Gerade durch falsches Heben und Tragen entstehen Rückenschmerzen, was bei einem Umzug besonders häufig vorkommt. Easy Move Hamburg, ein erfahrenes Umzugsunternehmen aus Halstenbek bei Hamburg, gibt wichtige Tipps zur Vorbeugung.

Vorbereitung ist der Schlüssel zum rückenschonenden Umzug

Eine gründliche Vorbereitung kann Rückenproblemen beim Umzug effektiv vorbeugen. Bereits 5-10 Minuten Aufwärmübungen wie Schulterkreisen, Rumpfdrehungen und leichte Kniebeugen bereiten den Körper optimal auf die bevorstehende körperliche Belastung vor. Ebenso wichtig ist die richtige Ausrüstung: Feste Schuhe mit gutem Halt sind absolute Pflicht, während Flip-Flops oder High Heels ein erhebliches Verletzungsrisiko darstellen.

Professionelle Hilfsmittel wie Tragegurte, Rollen und Schiebeunterlagen erleichtern den Transport schwerer Möbel erheblich und entlasten dabei die Wirbelsäule. Bei der Gewichtseinschätzung gilt die Faustregel: Kartons sollten maximal 20-25 kg wiegen, bei besonders schweren Inhalten wie Büchern empfiehlt sich die Verwendung kleinerer Kartons.

Die richtige Hebetechnik schützt den Rücken

Die korrekte Hebetechnik ist entscheidend für einen beschwerdefreien Umzug. Grundsätzlich sollten die Beine gebeugt und der Rücken gerade gehalten werden, um die starken Knie- und Hüftgelenke zu nutzen anstatt die empfindliche Wirbelsäule zu belasten. Die Last gehört so dicht wie möglich am Körper getragen, da bereits wenige Zentimeter Abstand die Belastung für den Rücken drastisch erhöhen.

Besonders wichtig sind kontrollierte Bewegungen: Drehbewegungen während des Hebens sollten unbedingt vermieden werden. Stattdessen erst die Last heben und dann mit den Füßen die Richtung ändern. Die gleichmäßige Nutzung beider Hände sorgt für eine ausgewogene Gewichtsverteilung und verhindert eine einseitige Schiefhaltung des Körpers.

„Ein Umzug muss nicht zwangsläufig mit Rückenschmerzen verbunden sein“, erklärt Zakaria Hilal, Geschäftsführer von Easy Move Hamburg. „Mit der richtigen Vorbereitung und Technik können auch Laien schwere Gegenstände sicher und rückenschonend transportieren.“

Easy Move Hamburg empfiehlt allen Umziehenden, realistische Einschätzungen ihrer körperlichen Möglichkeiten vorzunehmen und bei Unsicherheiten professionelle Unterstützung zu nutzen. Das Unternehmen bietet kostenlose Beratungen zur Umzugsplanung und stellt bei Bedarf erfahrene Fachkräfte zur Verfügung, die mit der richtigen Technik und modernem Equipment jeden Umzug professionell durchführen.

Über Easy Move Hamburg:

Easy Move Hamburg ist ein professionelles Umzugsunternehmen mit Sitz in Halstenbek bei Hamburg, das sich auf private und gewerbliche Umzüge, Entrümpelungen und Logistiklösungen spezialisiert hat. Mit zahlreichen erfolgreich abgeschlossenen Umzügen und hunderten zufriedenen Kunden setzt das Unternehmen auf erfahrene Fachkräfte und garantiert termingerechte, sichere Durchführung aller Umzugsprojekte.

Pressekontakt:

Zakaria Hilal

Telefon: +49 1577 3511440

E-Mail: info@easymovehamburg.com

Website: https://easymovehamburg.com

