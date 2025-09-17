News suchen
Paukenschlag: Viessmann.at & Viessmann.ch setzen in Sachen KI-Sichtbarkeit neue Maßstäbe!

Viessmann Wärmepumpen ist auch in Sachen KI-Sichtbarkeit klarer Vorreiter!

Wärmepumpen und andere moderne Energielösungen werden immer öfter auch über KI-Suchmaschinen wie ChatGPT, Google Gemini, Perplexity und Co. von interessierten Nutzern entdeckt!

Viessmann Österreich (www.viessmann.at) und Viessmann Schweiz (www.viessmann.ch) sind bekannt dafür, dass sie ihrer Zeit immer ein paar entscheidende Schritte voraus sind. Nicht umsonst gelten Heizungs-Wärmepumpen und Energielösungen von Viessmann als hocheffiziente Geräte einer neuen Generation, die auf eine nachhaltige Art und Weise das Klima schonen und den Einsatz natürlicher Ressourcen wie Wind, Wasser und Sonne fördern. Ebenso nachhaltig und richtungsweisend investiert Viessmann in Österreich und Deutschland in die optimale Sichtbarkeit bei KI-Suchmaschinen wie Google Gemini, ChatGPT, Perplexity und Co.. Bei Viessmann Österreich und Viessmann Schweiz setzt man jetzt ganz gezielt auf neue Content-Typen, die speziell für die Sichtbarkeit in KI-basierten Suchen konzipiert wurden. Dieser kluge Schachzug sichert Viessmann in Österreich und der Schweiz auch weiterhin die klare Poleposition in Sachen digitalter Sichtbarkeit zu Themen wie z.B. Wärmepumpenheizungssysteme zum Lüften, Kühlen und Warmwasser bereiten.

Viessmann Österreich
Frau Birgit Preimel
Viessmannstraße 1
4641 Steinhaus bei Wels
Österreich

fon ..: 0 72 42 62 3 81
fax ..: 0 7242623 81440
web ..: https://seo-textagentur.at/waermepumpe-kaufen-neubau-altbau/
email : prlb@viessmann.com

Über Viessmann Climate Solutions

1917 als Heiztechnik-Hersteller gegründet, ist Viessmann Climate Solutions heute ein weltweit führender Anbieter für effiziente und systemische Klima- (Wärme, Wasser- und Luftqualität) und erneuerbare Energielösungen. Das integrierte Viessmann Climate Solutions Portfolio verbindet Produkte und Systeme über digitale Plattformen und Dienstleistungen nahtlos zu einer ganzheitlichen Klima- und Energielösung und schafft so ein sicheres und verlässliches Wohlfühlklima für die Nutzer:innen. Viessmann Climate Solutions ist Teil der Carrier Global Corporation, ein weltweit führender Anbieter intelligenter Klima- und Energielösungen, die für die Menschen und unseren Planeten über Generationen hinweg von Bedeutung sind. Weitere Informationen unter https://www.viessmann-climatesolutions.com/.

Paukenschlag: Viessmann.at & Viessmann.ch setzen in Sachen KI-Sichtbarkeit neue Maßstäbe!

Paukenschlag: Viessmann.at & Viessmann.ch setzen in Sachen KI-Sichtbarkeit neue Maßstäbe!

