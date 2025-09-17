News suchen
Suche
Immobilien

Samcon produziert den explosionsgeschützten LED-Strahler liteServer Ex.mini - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

113mal gelesen
Lesedauer: 3 min.

Mit dem neuen liteServer Ex.mini stellt SAMCON die nächste Generation explosionsgeschützter LED-Strahler vor.

BildDer Ex.mini ist die konsequente Weiterentwicklung des erfolgreichen Ex.micro und bietet Anwendern in explosionsgefährdeten Bereichen mehr Leistung, mehr Schaltmöglichkeiten und maximale Sicherheit. Dank seines größeren Gehäuses konnte SAMCON zusätzliche Features integrieren, die den Strahler noch flexibler und leistungsstärker machen.

Von Ex.micro zu Ex.mini – mehr Platz, mehr Power

Der liteServer Ex.mini baut direkt auf der Technologie des Ex.micro auf. Durch die etwas größere, druckfeste Kapselung wurde Raum für weitere Funktionen geschaffen – bei gleichbleibender Robustheit und Servicefreundlichkeit.

Die wichtigsten Vorteile des liteServer Ex.mini:

* Höhere Lichtausbeute: 16 W LED mit deutlich gesteigerter Lichtleistung und höherem Lumenstrom im Vergleich zum Ex.micro

* Flexible Schaltmöglichkeiten: Steuerung über Prozessleitsystem (PLS), AXIS VAPIX Output Modul, externe Trigger (z. B. Kamera mit Bewegungserkennung) oder energiesparende Vor-Ort-Magnetschaltung

* Kombinierte Steuerung: Mischbetrieb aus PLS-Anbindung und Magnetschalter möglich

* Explosionsschutz nach internationalen Standards (ATEX, IECEx)

* Robustes Gehäuse: entwickelt für extreme Einsatzbedingungen in Chemie-, Öl- und Gasindustrie sowie Logistik und Produktion

* Wartungsfreundliches Design: LED-Treiber und Kühlkörper als kompakte, einfach austauschbare Einheit

* Hohe Energieeffizienz & lange Lebensdauer durch intelligente LED-Technologie

„Der liteServer Ex.mini ist der größere Bruder unseres Ex.micro, den wir bereits im letzten Jahr erfolgreich vorgestellt haben. Und wie das bei größeren Brüdern so ist: wir haben mehr Platz – und damit auch mehr Funktionen. Die druckfeste Kapselung ist etwas größer, was uns erlaubt, eine leistungsstärkere 16-Watt-LED mit deutlich höherem Lumenstrom einzusetzen. Das sorgt für eine wesentlich bessere Lichtausbeute im Vergleich zur kleineren Variante. Gleichzeitig haben wir die bewährte Kerntechnologie beibehalten: LED, Kühlkörper und Treiber bilden weiterhin eine kompakte, wartungsfreundliche Einheit, die im Falle eines Defekts einfach getauscht werden kann.

Besonders punkten kann der liteServer Ex.mini in Pumpstationen oder Verdichteraggregaten, wo enge Schallschutzgehäuse nur wenig Raum für Beleuchtung bieten. Auch an Förderanlagen und Übergabestellen sorgt er für sichere Sicht, ohne durch überdimensionierte Gehäuse Platz zu blockieren. Und selbst in Schalträumen oder direkt in Maschinengehäusen lässt sich der kompakte Strahler installieren – ein klarer Vorteil gegenüber größeren Ex-Leuchten, die dort schlicht nicht passen. Das zweite große Upgrade sind die Schaltmöglichkeiten – von der Integration ins Prozessleitsystem über externe Trigger bis hin zur Vor-Ort-Magnetschaltung. Damit bieten wir unseren Kunden maximale Flexibilität bei gleichzeitig höchster Sicherheit,“ erklärt Steffen Seibert, Leiter der Entwicklung bei SAMCON.

Der liteServer Ex.mini ist ab sofort erhältlich. Alle Details und technische Spezifikationen finden Interessierte auf der Produktseite:

Produktseite liteServer Ex.mini
Produktvideo auf YouTube

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Samcon Prozessleittechnik GmbH
Herr Steffen Seibert
Schillerstraße 17
35102 Lohra-Altenvers
Deutschland

fon ..: +49 6426 9231- 0
web ..: https://www.samcon.eu
email : t.lilling@samcon.eu

Made in Germany. Seit 2003 entwickelt und produziert www.SAMCON.eu explosionsgeschützte Kamera- und Beleuchtungssysteme für höchste Sicherheitsanforderungen. Produkte von SAMCON erfüllen internationale Standards und Zertifizierungen wie ATEX, IECEx, INMETRO, UKEX, EAC-Ex, PESO und MASC.

Mit Schutzarten und Schutzklassen nach IP66/68, druckfeste Kapselung (Ex d) sowie modernster LED- und Kameratechnik stehen SAMCON-Lösungen weltweit für Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit – von der Arktis bis in die Wüste, auf hoher See oder an Land.

Das Portfolio reicht von explosionsgeschützten Kamerasystemen bis hin zu leistungsstarken Ex-Leuchten. Ob einfache Ex-Kamera-Monitor-Anwendung oder komplexe CCTV-Anlage mit Audiointegration und Anbindung an Prozessleitsysteme: SAMCON bietet stets die passende Lösung. Qualität in der Planung, perfekt durchdachte Gerätetechnik und maximale Kundenzufriedenheit sind dabei die oberste Direktive.

Pressekontakt:

Samcon Prozessleittechnik GmbH
Herr Steffen Seibert
Schillerstraße 17
35102 Lohra-Altenvers

fon ..: +49 6426 9231- 0
email : t.lilling@samcon.eu

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

Samcon produziert den explosionsgeschützten LED-Strahler liteServer Ex.mini

Vorheriger Artikel
V.E.R.S.U.S. – unplugged mit „Revolutión Acústica“
Nächster Artikel
#HSMAday 2025 in Köln: Hotellerie erlebt zwei Tage Perspektivwechsel, Innovation und gelebte Zukunftsfähigkeit
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

Samcon produziert den explosionsgeschützten LED-Strahler liteServer Ex.mini

Aktuelle Themen

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Dortmund...

#HSMAday 2025 in Köln: Hotellerie erlebt zwei Tage Perspektivwechsel,...

V.E.R.S.U.S. – unplugged mit „Revolutión Acústica“

Annika Bretschneider übernimmt Revenue Management bei Grand Metropolitan Hotels

Gebrauchte Elektro-SUVs 2025 im Test: Zeitgemäße Modelle für jeden...

Einstieg in die Elektromobilität 2025: Die besten E-Autos für...

Innovation im Gastgewerbe: Effizienz, Nachhaltigkeit und Motivation für die...

Die besten gebrauchten Familien-E-Autos 2025: Sicherheit, Sparsamkeit und Komfort...

Das Anti-Aging-Geheimnis: ein strahlendes Lächeln für mehr Jugendlichkeit

Gebrauchte Elektro-Stadtflitzer der Zukunft: Die besten Modelle für umweltbewusste...

Die Marke „BLUMENAUER“ im Wandel der Zeit: Eine...

Mit Partybusse.de direkt ins Festival-Glück – so einfach war...

CitySafes eröffnet neue Schließfachstandorte in Bergisch Gladbach und Braunschweig

Ausgezeichnet: IBB erhält erneut 5 Sterne – Studie bestätigt...

Die Top 20 gebrauchten Elektroautos 2025 – Ein detaillierter...

E-Auto Förderung 2025: Erforderliche Schritte zur optimalen Nutzung steuerlicher...

Kiefel präsentiert neue Funktionen im Kiefel Portal auf der...

d.velop DMS: Eine Revolution in der Dokumentenverwaltung

S-Public Services auf der Smart Country Convention 2025: Digitale...

Staatliche Förderungen für private E-Auto Käufer 2025: Alle wichtigen...

Der Sommer 2025 ist eher so lala, dafür wird...

Warum moderne Telekommunikations-Infrastrukturen für Arztpraxen und MVZ unverzichtbar sind

Kabel 2.0 im Heimnetz: Wie moderne Kabelfernsehangebote Privathaushalte fit...

Neuer Online-Kurs ermöglicht Soloselbstständigen 90 % Förderung für Buchhaltung...

Engel & Völkers wird größter Immobilienvermittler im mittleren Ruhrgebiet

Schlaue Gastronomen setzen auf Dinner Shows: Umsatz-Booster für Herbst...

Antenne Bayern Logo erblüht in Millionen Sonnenblumen

Fotograf Thomas Sawer inszeniert Markenwelten

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Cottbus...

Hamburger Startup bringt Skat aufs Smartphone – Vorregistrierung für...

Heritage Mining meldet Goldfunde auf allen Projekten in Ontario

Rekordbeteiligung am bundesweiten Aktionstag gegen Glücksspielsucht

RLS-Vortragsveranstaltung beim Tag des Schlafes in Freyung

Provokanter Titel, überzeugende Argumente: GfA-Webinar zur Content-Strategie 2025

Wirtschaftliche Aspekte der modernen Autoverschrottung: Effiziente Ressourcennutzung durch nachhaltige...

So helfen Restwert-Rechner Autobesitzern, den Wert ihrer Schrottfahrzeuge effektiv...

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur legalen Autoverschrottung: So stellen Sie sicher, dass...

Vespa Roadtrip durch die Schweiz

Dönges, Systemlieferant für Feuerwehr und Rettungswesen, baut seine Präsenz...

Deepfakes durch die KI – Wie gehen wir mit...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Chemnitz...

Wenn Eigentum spaltet

Die Perspektiven von Wasserstoff als alternative Antriebstechnologie

Attraktive Kapitalanlage am Wasser: Das Hafenresort Fuhlendorf bietet Schwimmende...

Wasserstoffautos im Fokus: Detaillierte Einsichten in Brennstoffzellen und deren...

Doppelt feiert es sich schöner – 20 Jahre #WirSindWiesn...

Jede Katalysatorsekunde zählt: Wie Edelmetalle wie Platin, Palladium und...

Den richtigen Preis für Schrottautos finden: Tipps zur optimalen...

Schrottauto zu Geld machen: So steigern Sie den Verkaufswert...

Zertifizierte Autoverwerter: Warum ihre Rolle für nachhaltige Recyclingprozesse in...

Ultrahuman und Clue bündeln Kräfte für präzisere Zyklusverfolgung mit...

Saubere Kellerschächte ohne Aufwand

Einfluss der Wasserstoffproduktion auf Marktpreise: Wie sich Produktionsmethoden auf...

Erdgasautos im Test: Analyzing the long-term value and sustainability...

Zum Welt-Alzheimer Tag am 21. September!

Der Autoankauf in Heidenheim für Selbstständige: Schnell, sicher und...

TechDivision Software-Architekt Florian Sydekum wird als Adobe Commerce Champion...

Digitales Notfallhandbuch sichert Unternehmen die Handlungsfähigkeit

Herbst- und Reitermarkt auf Burg Satzvey am 4....

Zähne zeigen! PetYu Mundhygiene+ revolutioniert die Zahnpflege bei Haustieren.

PLAN-B NET ZERO auf dem größten KI Festival Europas...

Erfolgreicher Autoankauf in Baunatal: Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen reibungslosen Verkauf

Reply erhält die „AWS Advertising and Marketing Technology Competency“

Nachlass in Frankreich – Wie deutsche Erben steuerliche Nachteile...

SiteMinder-Studie: Digitale Konnektivität bringt Milliarden-Umsatzpotenzial für deutsche Hotellerie

Weltweit einzigartiger Test für Gebärmutterhalskrebs als Gamechanger für das...

Autoankauf Heiligenhaus für alle Fahrzeugbesitzer: So verkaufen Sie Ihr...

CCM erweitert Portfolio: Neue Hochleistungs-Versiegelung „646 Permanent Protect“ verfügbar

Schneller Autoankauf in Bornheim: Ihre Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen reibungslosen...

Fußgängerbrücke oder schwebender Park? Passerelle in Zwolle eingeweiht

32. Aspendos Opern- und Ballettfestival in Türkiye eröffnet

Immobilienmakler in Neubrandenburg: Ein Blick auf den lokalen Markt

Sophos AP6: Bis zu 25 % Rabatt auf Wi-Fi...

Im Alter noch einen flexiblen Rücken wie bei einem...

Saubere Wäsche, nachhaltiger Service: ALSCO im TV-Porträt bei Welt...

Minnesotas Milliardenvorteil: Wie Pulsar Helium die Versorgung der USA...

Sichere PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Bremerhaven...

ID X Summit 2025: RISK IDENT neben Regpit, INDICIUM...

Messe.TV berichtet von der drinktec 2025 in München

Fahrzeugverkauf in Bad Vilbel: Die Vorzüge des Autoankaufs für...

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.