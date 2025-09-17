Annika Bretschneider übernimmt Revenue Management bei Grand Metropolitan Hotels

News suchen
Die Hotelgruppe konnte die Expertin als Revenue Management Verantwortliche gewinnen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der internationalen Hotellerie bringt sie umfassendes Fachwissen ein.

BildZuvor war Annika Bretschneider als Cluster Revenue & Capacity Manager bei H World International tätig, wo sie die Preis- und Umsatzsteuerung für mehrere Hotels verantwortete. Ihre berufliche Laufbahn begann bei Steigenberger Hotels. Insgesamt verfügt sie über mehr als 16 Jahre Erfahrung in der internationalen Hotellerie mit dem Schwerpunkt Revenue Management.
„Annika passt sehr gut zu unserer Unternehmensphilosophie: Sie verbindet datenorientiertes Arbeiten mit klarer Führung. Damit entwickeln wir das Revenue Management unserer Gruppe konsequent weiter“, erklärt Walter Neumann, CEO der Grand Metropolitan Hotels.
Annika Bretschneider betont: „Ich schätze die Unternehmenskultur von Grand Metropolitan Hotels, in der strategisches Denken und persönliche Weiterentwicklung gleichermassen gefördert werden. Gemeinsam wollen wir wirkungsvolle Umsatzstrategien umsetzen, die nachhaltig ausgerichtet sind.“
Mit der neuen Besetzung unterstreicht Grand Metropolitan Hotels seinen Anspruch, Fachkompetenz zu stärken, Talente zu fördern und langfristiges Wachstum zu sichern.
Nach ihrem Studium der Betriebswirtschaft mit Fokus Hotelmanagement an der IU International University of Applied Sciences in Bad Honnef sowie einem Auslandsjahr an der University of Brighton begann sie ihre Karriere 2008 als Management Trainee und Convention Sales Coordinator. Anschliessend übernahm sie Positionen als Revenue Manager, Cluster Revenue Manager, die Funktion als Senior Expert Revenue Management und als Cluster Revenue & Capacity Manager. Parallel dazu absolvierte sie ein berufsbegleitendes Masterstudium in Leadership & Management an der IU International University of Applied Sciences, welches sie 2022 abschloss.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Grand Metropolitan Hotels
Frau Janin Blaser
Bahnhofstrasse 24
8001 Zürich
Schweiz

fon ..: +49 170 204 8946
web ..: http://www.grandmethotels.com
email : j.blaser@grandmethotels.com

Grand Metropolitan Hotels ist eine der führenden Hotelmanagement-Gesellschaften und spezialisiert auf die Bereitstellung massgeschneiderter Lösungen im Bereich Branding, Hotelmanagement, Franchise und Affiliation, die auf die individuellen Bedürfnisse von Hotelbesitzern sowie Investoren zugeschnitten sind.
Zu der Gesellschaft gehören unter anderem bekannte Marken wie Grand Metropolitan Hotels Collection, Castlewood Hotels und Resorts, Swiss Hospitality Collection, African Heritage Hotel Collection, African Hotel Alliance, Brioni Luxury Hotels, Voile D’Or Hotels & Resorts, Martinez Hotels and Resorts, TOP INTERNATIONAL Hotels, Private Selection Hotels & Tours sowie zahlreiche F&B Brands.
Ein internationales Team aus Hoteliers mit langjähriger Erfahrung in allen Bereichen der Hospitality-Industrie, vertreten an sechs strategischen Standorten weltweit, bieten Hotelinvestoren und Eigentümern umfassende Unterstützung und Serviceleistungen an. Nachhaltigkeit und fortschrittliche Digitalisierung sind dabei für das Unternehmen von zentraler Bedeutung.

Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl
Herr Wolf-Thomas Karl
Schulhausstrasse 3
8306 Brüttisellen

fon ..: 0041764985993
web ..: http://www.wolfthomaskarl.com
email : mail@wolfthomaskarl.com

