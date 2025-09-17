V.E.R.S.U.S. – unplugged mit „Revolutión Acústica“

News suchen
Das Meisterwerk der Frankfurter Kultrocker!

BildWenn eine Band wie V.E.R.S.U.S. etwas anpackt, dann mit voller Energie – und so klingt auch ihr neuestes Werk „Revolución Acústica“. Aber statt gewohnter Verzerrerwände und druckvoller Rockshows wagen die vier Frankfurter Musiker einen Schritt ins Unplugged-Terrain – und liefern ein Akustikalbum ab, das beweist, wie vielseitig und kraftvoll deutsche Rockmusik in einem völlig neuen Gewand klingen kann.
Denn die Musik des Frankfurter Vierers ist ursprünglich dort zuhause, hatte aber schon immer mehr zu bieten als nur die typischen Genre-Merkmale: Punk, Metal, Stadionrock – all das verschmilzt zu dem ganz einem eigenen Sound von V.E.R.S.U.S. .
Daher ist es nur folgerichtig, dass auch die akustischen Versionen ihrer Songs auf ihrer neuen EP mehr als überzeugen können.
Die Idee ob die 2017 von Nils Baloun in Frankfurt am Main gegründeten V.E.R.S.U.S. auf der Bühne auch ganz ohne Lichtgewitter und Verstärkerwände überzeugen könnten entstand erst vor zwei Jahren, aber das Ergebnis klingt wie von langer Hand geplant: „Revolución Acústica“ ist kein typisches „Unplugged“-Album voller Balladen, sondern lebendig, fröhlich und mit dem titelgebenden spanischem Flair.
Mit „Revolución Acústica“ schlägt V.E.R.S.U.S. nach den Charterfolgen ihrer beiden Vorgängeralben „Doktrin – Mit Eiern, Herz, Wille und Verstand“ (2020) und „PerVersus“ (2022) ein ganz neues Kapitel ihrer Geschichte auf: Sieben Songs, eingespielt ohne Netz und doppelten Boden, roh, ehrlich und voller Leidenschaft.
Mit „Revolución Acústica“ zeigen V.E.R.S.U.S., dass Rockmusik auch unplugged voller Wucht sein kann. Ein Album, das nicht nur Fans begeistert, sondern Grenzen sprengt – und eine klare Botschaft vermittelt: Musik lebt von Leidenschaft, nicht von Lautstärke.

