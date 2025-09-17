E-Auto Förderung 2025: Erforderliche Schritte zur optimalen Nutzung steuerlicher Vorteile für Unternehmen und die Rolle der THG-Quote für Privatkunden analysiert

Die grundlegenden Veränderungen ab 1. Juli 2025 in der E-Auto Förderung erfordern für Unternehmen eine strategische Planung, um die neuen steuerlichen Vorzüge optimal zu nutzen. Privatkunden hingegen müssen nach wie vor die Vorteile der THG-Quote leben. In diesem Artikel erklären wir, wie Käufer diese Fördermöglichkeiten am besten nutzen können.

E-Auto Förderung 2025: Steuerliche Vorteile für Unternehmen, THG-Quote für Privatkunden und neues Leasingmodell in Aussicht

Die Förderung für Elektroautos hat sich zum 1. Juli 2025 grundlegend geändert. Statt Kaufprämien setzt die Bundesregierung nun auf steuerliche Vorteile für Unternehmen und Dienstwagen. Privatkunden profitieren weiterhin von der THG-Quote – ab 2027 soll zudem ein soziales Leasingmodell eingeführt werden.

Die E-Auto Förderung in Deutschland befindet sich im Wandel. Nachdem der Umweltbonus Ende 2023 auslief, war lange unklar, wie die Bundesregierung Käufer von Elektrofahrzeugen künftig unterstützen will. Seit dem 1. Juli 2025 ist klar: Direkte Kaufprämien gibt es nicht mehr. Stattdessen setzt die Politik auf steuerliche Anreize für Unternehmen und Dienstwagen sowie auf den Fortbestand der Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote) für Privatpersonen. Gleichzeitig wird mit dem geplanten sozialen Leasing ab 2027 ein neuer Weg eingeschlagen, um auch Haushalten mit geringerem Einkommen den Zugang zur Elektromobilität zu erleichtern.

Dieser Artikel zeigt im Detail, welche Förderungen aktuell bestehen, welche Änderungen zum 1. Juli 2025 in Kraft getreten sind und welche Perspektiven sich für die kommenden Jahre abzeichnen.

E-Auto Förderung 2025: Welche Änderungen nach dem Aus des Umweltbonus gelten

Bis Ende 2023 galt der Umweltbonus als zentrales Förderinstrument für Elektroautos in Deutschland. Doch mit dem Aufbrauchen der Mittel aus dem Klima- und Transformationsfonds wurde diese direkte Kaufprämie endgültig eingestellt.

Keine direkte Kaufprämie mehr

Der Umweltbonus für E-Autos ist seit Ende 2023 Geschichte.

Kaufprämien für private und gewerbliche Käufer entfallen.

Neue Fahrzeuge werden nicht mehr über Zuschüsse beim Kauf unterstützt.

Fokus auf Gewerbe

Die Bundesregierung verlagert den Schwerpunkt klar auf gewerbliche Kunden. Konkret profitieren Unternehmen von einer Sonderabschreibung für neue Elektrofahrzeuge sowie von einer erweiterten Dienstwagenregelung. Dadurch sollen Flottenbetreiber, Handwerksbetriebe und Selbstständige gezielt Anreize erhalten, ihre Fahrzeugflotten schneller auf klimafreundliche Antriebe umzustellen.

Welche Förderung gibt es jetzt für Unternehmen?

Sonderabschreibung für gewerbliche E-Neuwagen

Seit 1. Juli 2025 können Unternehmen von einer attraktiven Sonderabschreibung profitieren:

75 % der Anschaffungskosten eines neuen E-Fahrzeugs dürfen im ersten Jahr steuerlich geltend gemacht werden.

eines neuen E-Fahrzeugs dürfen im ersten Jahr steuerlich geltend gemacht werden. Die restlichen 25 % werden in den Folgejahren regulär abgeschrieben.

Diese Regelung gilt bis zum 31. Dezember 2027.

Damit reduziert sich die steuerliche Belastung deutlich, und Investitionen in E-Fahrzeuge werden für Unternehmen planbarer und attraktiver.

Erweiterte Dienstwagenbesteuerung

Die bereits bestehende steuerliche Begünstigung für Elektro-Dienstwagen wurde ausgeweitet:

Der Brutto-Listenpreis für die 0,25 %-Versteuerung wurde von bisher 60.000 € auf 100.000 € angehoben.

wurde von bisher 60.000 € auf angehoben. Damit sind nun auch höherpreisige Modelle – etwa große SUVs oder Premium-Limousinen – steuerlich begünstigt.

Dies soll insbesondere Geschäftsführern, Freiberuflern und Unternehmen den Umstieg erleichtern.

Welche Förderung bleibt für Privatpersonen?

Nach dem Ende des Umweltbonus stellt sich für viele Käufer die Frage, welche Vorteile Privatpersonen noch nutzen können. Auch 2025 gibt es mit der THG-Quote weiterhin eine Möglichkeit, jährlich eine finanzielle Prämie für den Besitz eines Elektroautos zu erhalten – wenn auch in deutlich kleinerem Umfang als bei früheren Kaufprämien.

THG-Quote als jährliche Prämie

Auch nach dem Ende des Umweltbonus haben Privatpersonen weiterhin die Möglichkeit, finanziell von ihrem Elektroauto zu profitieren – über die Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote). Dieses Klimaschutzinstrument belohnt die CO₂-Einsparungen reiner Elektrofahrzeuge und sorgt dafür, dass Halter jährlich eine Prämie erhalten.

So funktioniert die Förderung:

Registrierung: Der E-Auto-Besitzer meldet seinen Fahrzeugschein bei einem zertifizierten Anbieter an.

Der E-Auto-Besitzer meldet seinen Fahrzeugschein bei einem zertifizierten Anbieter an. Vermarktung: Der Anbieter bündelt die eingesparten Emissionen und verkauft sie als Zertifikate an Mineralölkonzerne.

Der Anbieter bündelt die eingesparten Emissionen und verkauft sie als Zertifikate an Mineralölkonzerne. Auszahlung: Der Halter erhält eine jährliche Prämie, die derzeit zwischen 150 und 350 Euro pro Fahrzeug liegt – abhängig vom Marktwert und dem gewählten Dienstleister.

Damit bleibt die THG-Quote der wichtigste finanzielle Vorteil für Privatkunden, auch wenn direkte Kaufprämien seit 2023 entfallen sind.

Soziales Leasing ab 2027 geplant

Ab dem Jahr 2027 soll ein neues Programm eingeführt werden:

Zielgruppe: Haushalte mit geringem oder mittlerem Einkommen.

Haushalte mit geringem oder mittlerem Einkommen. Förderansatz: Vergünstigte Leasingraten für ausgewählte E-Autos.

Vergünstigte Leasingraten für ausgewählte E-Autos. Ziel ist es, Elektromobilität breiteren Bevölkerungsschichten zugänglich zu machen.

Bis dahin müssen Privatkunden mit der THG-Quote vorliebnehmen – das soziale Leasing gilt jedoch als bedeutender Schritt für mehr Chancengleichheit im Zugang zur E-Mobilität.

Wichtige Stichtage im Überblick

Mehrere Stichtage bestimmen, welche E-Auto Förderungen aktuell gelten und wie lange sie verfügbar bleiben. Ein Überblick schafft Klarheit.

Stichtag Regelung Bedeutung 30. Juni 2024 Erhöhung der Preisgrenze bei Dienstwagen auf 100.000 € Mehr Premium-Modelle steuerlich begünstigt 1. Juli 2025 Einführung der Sonderabschreibung für gewerbliche E-Fahrzeuge 75 % Abschreibung im Anschaffungsjahr möglich 31. Dezember 2027 Ende der Sonderabschreibung Ab 2028 gilt wieder die normale Abschreibung Ab 2027 Geplanter Start des sozialen Leasingprogramms Zugang zu E-Autos für Haushalte mit geringerem Einkommen

Auswirkungen auf den Markt

Die veränderte E-Auto Förderung beeinflusst nicht nur einzelne Käufergruppen, sondern den gesamten Automobilmarkt in Deutschland. Während Unternehmen dank steuerlicher Vorteile verstärkt in neue Elektroflotten investieren, geraten Privatkunden ins Hintertreffen. Dadurch verschieben sich Nachfrage und Angebot spürbar – vom Neuwagenmarkt bis hin zum Gebrauchtwagensegment.

Die neuen Regelungen führen zu einer klaren Marktverschiebung:

Unternehmen und Flottenbetreiber profitieren deutlich von steuerlichen Vorteilen.

profitieren deutlich von steuerlichen Vorteilen. Privatkunden erhalten derzeit nur geringe direkte Vorteile (THG-Quote).

erhalten derzeit nur geringe direkte Vorteile (THG-Quote). Der Neuwagenmarkt könnte sich stärker auf gewerbliche Abnehmer konzentrieren.

könnte sich stärker auf gewerbliche Abnehmer konzentrieren. Die Nachfrage nach Gebrauchtwagen könnte steigen, da Privatkäufer auf günstigere Modelle ausweichen.

Prognose für 2026/2027

Experten erwarten, dass die steuerlichen Vorteile für Unternehmen die Neuzulassungen gewerblich genutzter E-Autos deutlich steigen lassen. Gleichzeitig könnte der Gebrauchtwagenmarkt ab 2026 stärker an Dynamik gewinnen, da immer mehr Flottenfahrzeuge nach kurzer Nutzungsdauer wieder verkauft werden. Für Privatkunden eröffnet sich dadurch die Chance, günstiger an gebrauchte Elektrofahrzeuge zu kommen. Mit dem geplanten sozialen Leasing ab 2027 dürfte sich der Markt zudem weiter öffnen und die Nachfrage in einkommensschwächeren Haushalten deutlich anziehen.

Tipps für Käufer und Unternehmen

Die aktuellen Förderregeln bieten Chancen, verlangen aber auch genaue Planung. Wer die Bedingungen kennt und rechtzeitig handelt, kann steuerliche Vorteile optimal ausschöpfen und zusätzliche Prämien sichern. Sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen sollten daher gezielt prüfen, welche Maßnahmen bis 2027 sinnvoll sind, um Kosten zu sparen und Förderungen nicht zu verpassen.

Förderung genau prüfen: Nur Fahrzeuge, die die Bedingungen erfüllen, profitieren steuerlich. Sonderabschreibung nutzen: Unternehmen sollten Anschaffungen bis spätestens Ende 2027 planen. THG-Quote jährlich beantragen: Privatpersonen sichern sich so kontinuierlich eine Zusatzprämie. Dienstwagenregelung kalkulieren: Bei Fahrzeugen über 60.000 € ist die neue Preisgrenze von 100.000 € entscheidend. Blick auf 2027 richten: Das soziale Leasing eröffnet neue Chancen – rechtzeitig informieren.

Wer über den Umstieg auf ein Elektroauto nachdenkt, muss nicht nur die aktuellen Fördermöglichkeiten im Blick haben, sondern auch den Verkauf des bisherigen Fahrzeugs sinnvoll gestalten. Gerade auf regionaler Ebene eröffnen sich hier Chancen – so etwa beim Autoankauf in Ahlen, wo faire Preise und unkomplizierte Abwicklung den Wechsel zum E-Auto erleichtern können.

Fazit: E-Auto Förderung 2025 neu denken

Die E-Auto Förderung in Deutschland hat sich seit Juli 2025 grundlegend verändert. Statt Kaufprämien stehen nun steuerliche Entlastungen für Unternehmen und die Dienstwagenbesteuerung im Fokus. Privatpersonen profitieren weiterhin von der THG-Quote und können ab 2027 mit dem sozialen Leasing auf neue Möglichkeiten hoffen. Wer heute ein E-Fahrzeug anschaffen möchte, sollte die aktuellen Stichtage im Blick behalten, steuerliche Vorteile gezielt nutzen und die Weichen rechtzeitig stellen. Nur so bleibt die Elektromobilität sowohl für Unternehmen als auch für Privatkunden attraktiv und bezahlbar.

Pressekontaktdaten:

auto-ankauf-ahlen.de

Khaldoun Borhan

Boyer Str. 34b

45329 Essen

E-Mail: info@auto-ankauf-ahlen.de

Web: https://www.auto-ankauf-ahlen.de

Kurzzusammenfassung

Die E-Auto Förderung 2025 befindet sich im Umbruch: Klassische Kaufprämien wie der Umweltbonus sind seit Ende 2023 gestrichen. Unternehmen profitieren nun bis 2027 von einer Sonderabschreibung von 75 Prozent sowie einer erweiterten Dienstwagenregelung mit höherer Preisgrenze. Privatkunden erhalten weiterhin die jährliche THG-Quote und können ab 2027 zusätzlich vom geplanten sozialen Leasing profitieren. Wichtige Stichtage wie der 30. Juni 2024 (erhöhte Preisgrenze für Dienstwagen), der 1. Juli 2025 (Einführung der Sonderabschreibung) und der Start des Leasingprogramms 2027 markieren die entscheidenden Eckpunkte für Planung und Investition.

Originalinhalt von Auto-Ankauf-Export, veröffentlicht unter dem Titel “ E-Auto Förderung 2025: Neue Regeln für Unternehmen und Privatkunden“, übermittelt durch Carpr.de