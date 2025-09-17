News suchen
Der Sommer 2025 ist eher so lala, dafür wird der Herbst im Breisgau richtig schön

Erleben Sie einen schönen Spätsommer und den goldenen Oktober im Breisgau und dem Dreiländereck, genießen Sie entspannte Tage im Hotel Heuboden und entdecken Sie den Herbst am Kaiserstuhl neu.

BildUmkirch, 17.09.2025 – Entspannte Auszeit im Herbst – Spätsommer und goldener Oktober im Breisgau

Während der Sommer in diesem Jahr sehr zu wünschen übrig lässt, locken die Heuboden Hotels mit ihren spannenden Angeboten mit Aussicht auf einen goldenen Herbst die Besucher an. Der Heuboden, die Institution für Erlebnisgastronomie und Hotellerie in der Region lädt dazu ein, die schönste Jahreszeit mit all ihren Facetten zu genießen und den Alltag hinter sich zu lassen.

Erleben Sie den Herbst im Breisgau mit allen Sinnen

Das Breisgau ist eine Region, welche für ihre malerischen Weinberge und die unmittelbare Nähe zum Schwarzwald bekannt ist und welche vor allem im Herbst ihren ganz besonderen Charme entfaltet. Ein goldener Oktober im Breisgau zeichnet sich vor allem durch die kräftigen Farben der Natur und die frische und klare Luft der Region aus. Eine perfekte Kulisse für die schnelle Auszeit vom Alltag und für einen erholsamen Urlaub. Eine Region in welcher der Spätsommer noch warme Tage bietet und ein goldener Oktober seine volle Pracht entfaltet, macht den Herbst im Breisgau zu einem echten Erlebnis. Hier finden Urlauber nicht nur die pure Natur, sondern auch viele unvergessliche Erlebnisse.

Goldener Oktober im Herbst im Breisgau und im Dreiländereck genießen

Ein Urlaub im Breisgau ist für die meisten Menschen aus Deutschland mit einer kurzen und unkomplizierten Anreise verbunden. Bereits wenige Tage oder eine Woche Urlaub genügen, um die Seele baumeln zu lassen und Körper und Geist gleichermaßen zu erholen. Ausgedehnte Wanderungen rund um die herbstlichen Landschaften des Kaiserstuhls, Radtouren entlang der Weinberge oder auch Besuche von charmanten Städten wie Freiburg oder der Nervenkitzel im nahen Europa-Park machen die Region für alle Altersklassen interessant und spannend.

Herbstliche Gaumenfreuden und ein pulsierendes Nachtleben in den Heuboden Hotels

Die beiden Heuboden Hotels, das Landhaus Blum und das Hotel HeuLoft bieten die perfekte Basis für einen solchen Urlaub. Beide Häuser bieten nicht nur eine komfortable und stilvolle Unterkunft, sondern zeichnen sich auch durch ihr breitgefächertes Angebot an Unterhaltung aus. Es handelt sich um weit mehr als nur reine Hotels. Es ist eine beliebte Erlebnisgastronomie, welche den Herbst im Breisgau unvergessen machen kann. Mit ihren Restaurants und vor allem dem angeschlossenen Tanzclub bieten die Heuboden Hotels ein einzigartiges Konzept für alle Altersklassen. Nach einem erholsamen oder ereignisreichen Tag im Breisgau können die Gäste in den Heuboden Hotels die Nacht zum Tag machen, Live-Musik genießen und köstliche regionale Spezialitäten in bester Qualität genießen. Ein perfekter und goldener Oktober lässt sich in den Heuboden Hotels mit allen Sinnen genießen und erleben.
Der Sommer 2025 ist eher so lala, dafür wird der Herbst im Breisgau richtig schön

