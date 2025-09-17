News suchen
Suche
Gesundheit und Wellness

Warum moderne Telekommunikations-Infrastrukturen für Arztpraxen und MVZ unverzichtbar sind - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

111mal gelesen
Lesedauer: 3 min.

Leistungsfähige Telekommunikations- und Netzwerkinfrastrukturen sind heute unverzichtbar für moderne, effiziente und patientenorientierte Arztpraxen und Versorgungszentren.

BildModerne Telekommunikations- und Netzwerkinfrastrukturen bilden heute das Rückgrat digital transformierter Arztpraxen und medizinischer Versorgungszentren (MVZ). In einer Ära, in der Telemedizin, elektronische Gesundheitsakten (EHR) und KI-gestützte Diagnostik zunehmend zum Praxisalltag gehören, entscheiden zuverlässige, performante und sichere Netze über den Erfolg der Versorgung. Doch warum sind diese Infrastrukturen so entscheidend, und wie gelingt eine Modernisierung ohne Unterbrechung?

Zunächst ermöglicht eine leistungsfähige Infrastruktur Telemedizin in hoher Qualität und Verlässlichkeit. Videokonsultationen, Fernüberwachung chronisch Kranker und die Übertragung hochauflösender diagnostischer Daten – all das erfordert stabile, latenzarme und breitbandige Verbindungen. Studien zeigen, dass eine zuverlässige Internetanbindung mit ausreichender Bandbreite von mindestens zehn bis 25 Mbit/s in kleinen bis mittleren Praxen grundlegend ist, um diese Dienste effektiv bereitzustellen. Hinzu kommt, dass gesetzlich geschützte Patientendaten gemäß DSGVO oder HIPAA nur über sichere, verschlüsselte Netze übertragbar sind – Anforderungen, die passive oder ältere Systeme häufig nicht erfüllen. „Telemedizin verbessert die Versorgungsqualität und senkt Kosten – insbesondere durch Fernkonsultationen und -monitoring – wie zahlreiche Studien belegen: bessere Diagnosen, kürzere Wartezeiten und deutlich geringere Reisekosten für Patienten. Auch die Integration von Telemonitoring und E-Health-Plattformen nutzt nur, wenn die Netzstruktur fehlerfreien Datenfluss gewährleistet und Redundanz für Ausfallsicherheit vorhanden ist“, sagt Winfried Hecking, Chef des Telekommunikations- und Netzwerkspezialisten Hecking Elektrotechnik aus Mönchengladbach. Hecking Elektrotechnik ist seit vielen Jahren in der Modernisierung und Installation von Telekommunikationsanlagen tätig und begleitet Privatleute und Unternehmen beim Aufbau sicherer und effizienter Strukturen.

Darüber hinaus wird im Praxisalltag die Vernetzung von Institutionen immer wichtiger. EHR-Systeme, KI-Tools und bildgebende Verfahren brauchen verlässliche, vielfach redundante Internetverbindungen und häufig private MPLS- oder VPN-Kanäle. Nur so lassen sich Zugriffszeiten minimieren und sensible Patientendaten sicher managen. Moderne Cloud-Telefonie (VoIP) senkt zudem Hardwarekosten, erhöht die Ausfallsicherheit und verbessert die Kommunikation zwischen Team und Patienten. Die Herausforderung: Eine Modernisierung muss möglich sein, selbst wenn die Praxis vollarbeitet. Ein bewährter Ansatz besteht in der Etappierung. Zunächst erfolgt eine gründliche Analyse bestehender Systeme und Kapazitätsbedarfe. Anschließend wird parallel zur Laufzeit modernisiert: Nachts oder an Wochenenden werden neue Komponenten installiert und getestet. Im Pilotbereich lassen sich Funktionen und Prozesse validieren. Erst danach folgt die sukzessive Übertragung auf das gesamte Netz. Wichtig ist, Mitarbeitende frühzeitig zu schulen und klare Übergangsprozesse zu etablieren.

„Im laufenden Betrieb müssen moderne Netze überwacht werden – mit Echtzeit-Dashboards, Performance-Alerts und automatischen Failover-Mechanismen. Regelmäßige Updates, Sicherheitschecks und Firmware-Aktualisierungen halten das System stabil und zukunftsfähig (). Zudem sind modulare Erweiterungen eingeplant, damit zusätzliche Telemedizin-Anwendungen, KI-Systeme oder Praxisstandorte flexibel ergänzt werden können“, betont Winfried Hecking. Abschließend lasse sich daher festhalten: Moderne Telekommunikations- und Netzwerkinfrastrukturen sind mehr als technische Grundlagen – sie sind strategische Investitionen in Effizienz, Sicherheit und Zukunftsfähigkeit. Sie ermöglichen durch nahtlose Telemedizin eine bessere Patientenversorgung, reduzieren administrative Hürden und senken Kosten. Gleichzeitig schützen sie vor Datenrisiken und eröffnen Migration zu mobilen, cloudbasierten Arbeitsweisen. Eine proaktive Planungs- und Umsetzungsstrategie gewährleistet, dass Praxen und MVZ auch im laufenden Betrieb von der Digitalisierung profitieren – ohne Stillstand, aber mit maximaler Wirkung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hecking Elektrotechnik
Herr Winfried Hecking
Stadtwaldstraße 70
41179 Mönchengladbach
Deutschland

fon ..: 02161 495810
web ..: http://www.firma-hecking.de
email : kundenservice@firma-hecking.de

Über Hecking Elektrotechnik
Die Firma Hecking Elektrotechnik ist ein in Mönchengladbach ansässiger Spezialist für sämtliche Fragestellungen rund um Kabelanlagen für TV, Internet und Telefonie. Das Familienunternehmen wird seit 2007 in zweiter Generation von Elektromeister Winfried Hecking geführt und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter, die für gewerbliche und private Kunden in zahlreichen Bereichen tätig sind: Neuinstallation und Modernisierung von Kabelanlagen, Neuinstallation und Modernisierung von Satellitenanlagen, Abschluss von Kabelnetzverträgen, Installation/Einrichtung von Analog-/Digital-TV, Internet und Telefonie, Neuverkabelung von Breitband-Kabelanschlüssen, Service/Entstörung bei Empfangs- oder Übertragungsproblemen für TV, Internet und Telefonie. Zudem befasst sich Hecking Elektrotechnik mit der Einrichtung von LAN- oder WLAN-Verbindungen für die Internetnutzung, der Einspeisung des Netzbetreiber-Telefonanschlusses in die Hausanlage sowie das Verlegen von zusätzlichen Antennendosen innerhalb der Wohnung (Aufputz) und übernimmt unter anderem für Hauseigentümer, Bauherren und Projektentwickler die Installation und Wartung aller TV-, Internet- und Telefonanlagen in sämtlichen Größenordnungen. Weitere Informationen unter www.firma-hecking.de.

Pressekontakt:

Dr. Patrick Peters – Klare Botschaften
Herr Dr. Patrick Peters
Heintgesweg 49
41239 Mönchengladbach

fon ..: 01705200599
web ..: http://www.pp-text.de
email : info@pp-text.de

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

Warum moderne Telekommunikations-Infrastrukturen für Arztpraxen und MVZ unverzichtbar sind

Vorheriger Artikel
Kabel 2.0 im Heimnetz: Wie moderne Kabelfernsehangebote Privathaushalte fit für die digitale Zukunft machen
Nächster Artikel
Der Sommer 2025 ist eher so lala, dafür wird der Herbst im Breisgau richtig schön
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

Warum moderne Telekommunikations-Infrastrukturen für Arztpraxen und MVZ unverzichtbar sind

Aktuelle Themen

E-Auto Förderung 2025: Erforderliche Schritte zur optimalen Nutzung steuerlicher...

d.velop DMS: Eine Revolution in der Dokumentenverwaltung

Staatliche Förderungen für private E-Auto Käufer 2025: Alle wichtigen...

Der Sommer 2025 ist eher so lala, dafür wird...

Kabel 2.0 im Heimnetz: Wie moderne Kabelfernsehangebote Privathaushalte fit...

Neuer Online-Kurs ermöglicht Soloselbstständigen 90 % Förderung für Buchhaltung...

Engel & Völkers wird größter Immobilienvermittler im mittleren Ruhrgebiet

Schlaue Gastronomen setzen auf Dinner Shows: Umsatz-Booster für Herbst...

Antenne Bayern Logo erblüht in Millionen Sonnenblumen

Fotograf Thomas Sawer inszeniert Markenwelten

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Cottbus...

Hamburger Startup bringt Skat aufs Smartphone – Vorregistrierung für...

Heritage Mining meldet Goldfunde auf allen Projekten in Ontario

Rekordbeteiligung am bundesweiten Aktionstag gegen Glücksspielsucht

RLS-Vortragsveranstaltung beim Tag des Schlafes in Freyung

Provokanter Titel, überzeugende Argumente: GfA-Webinar zur Content-Strategie 2025

Wirtschaftliche Aspekte der modernen Autoverschrottung: Effiziente Ressourcennutzung durch nachhaltige...

So helfen Restwert-Rechner Autobesitzern, den Wert ihrer Schrottfahrzeuge effektiv...

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur legalen Autoverschrottung: So stellen Sie sicher, dass...

Vespa Roadtrip durch die Schweiz

Dönges, Systemlieferant für Feuerwehr und Rettungswesen, baut seine Präsenz...

Deepfakes durch die KI – Wie gehen wir mit...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Chemnitz...

Wenn Eigentum spaltet

Die Perspektiven von Wasserstoff als alternative Antriebstechnologie

Attraktive Kapitalanlage am Wasser: Das Hafenresort Fuhlendorf bietet Schwimmende...

Wasserstoffautos im Fokus: Detaillierte Einsichten in Brennstoffzellen und deren...

Doppelt feiert es sich schöner – 20 Jahre #WirSindWiesn...

Jede Katalysatorsekunde zählt: Wie Edelmetalle wie Platin, Palladium und...

Den richtigen Preis für Schrottautos finden: Tipps zur optimalen...

Schrottauto zu Geld machen: So steigern Sie den Verkaufswert...

Zertifizierte Autoverwerter: Warum ihre Rolle für nachhaltige Recyclingprozesse in...

Ultrahuman und Clue bündeln Kräfte für präzisere Zyklusverfolgung mit...

Saubere Kellerschächte ohne Aufwand

Einfluss der Wasserstoffproduktion auf Marktpreise: Wie sich Produktionsmethoden auf...

Erdgasautos im Test: Analyzing the long-term value and sustainability...

Zum Welt-Alzheimer Tag am 21. September!

Der Autoankauf in Heidenheim für Selbstständige: Schnell, sicher und...

TechDivision Software-Architekt Florian Sydekum wird als Adobe Commerce Champion...

Digitales Notfallhandbuch sichert Unternehmen die Handlungsfähigkeit

Herbst- und Reitermarkt auf Burg Satzvey am 4....

Zähne zeigen! PetYu Mundhygiene+ revolutioniert die Zahnpflege bei Haustieren.

PLAN-B NET ZERO auf dem größten KI Festival Europas...

Erfolgreicher Autoankauf in Baunatal: Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen reibungslosen Verkauf

Reply erhält die „AWS Advertising and Marketing Technology Competency“

Nachlass in Frankreich – Wie deutsche Erben steuerliche Nachteile...

SiteMinder-Studie: Digitale Konnektivität bringt Milliarden-Umsatzpotenzial für deutsche Hotellerie

Weltweit einzigartiger Test für Gebärmutterhalskrebs als Gamechanger für das...

Autoankauf Heiligenhaus für alle Fahrzeugbesitzer: So verkaufen Sie Ihr...

CCM erweitert Portfolio: Neue Hochleistungs-Versiegelung „646 Permanent Protect“ verfügbar

Schneller Autoankauf in Bornheim: Ihre Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen reibungslosen...

Fußgängerbrücke oder schwebender Park? Passerelle in Zwolle eingeweiht

32. Aspendos Opern- und Ballettfestival in Türkiye eröffnet

Immobilienmakler in Neubrandenburg: Ein Blick auf den lokalen Markt

Sophos AP6: Bis zu 25 % Rabatt auf Wi-Fi...

Im Alter noch einen flexiblen Rücken wie bei einem...

Saubere Wäsche, nachhaltiger Service: ALSCO im TV-Porträt bei Welt...

Minnesotas Milliardenvorteil: Wie Pulsar Helium die Versorgung der USA...

Sichere PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Bremerhaven...

ID X Summit 2025: RISK IDENT neben Regpit, INDICIUM...

Messe.TV berichtet von der drinktec 2025 in München

Fahrzeugverkauf in Bad Vilbel: Die Vorzüge des Autoankaufs für...

Klarluftturbulenz: Warum Flugreisen immer gefährlicher werden | ALLATRA hat...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Bremen...

Direktverkauf von Fahrzeugen in Goch: Ihre Lösung für stressfreies...

Neuerscheinung „Klarwerden“ authentisch, mutig, bewegend, selbstbestimmt und feministisch

3 KI-Prompts steigern Handwerker-Umsatz um 40% – Malerbetrieb zeigt...

hey contact heroes präsentiert Innovationen für digitalen Kundendialog auf...

Logopädie neu gedacht: Individuelle Sprachförderung vom Kleinkind bis ins...

Auto online verkaufen in Schwetzingen: Sicher, schnell und unkompliziert

CNG-Autos im Test: Die 10 nachhaltigsten Erdgasfahrzeuge für Umweltbewusste...

LkSG-Änderung 2025: Was Unternehmen zu den neuen Compliance-Pflichten wissen...

Autoankauf Bruchköbel: Fahrzeugverkauf leicht gemacht

Lebenslanges Lernen: Praxistipps für Motivation und langfristigen Erfolg

Autoankauf für Privatpersonen in Kevelaer: Wie einfacher und schneller...

Der komplette Lifecycle im UDI-Umfeld – alles aus einer...

Buna Ape: Kaffeekultur und flexibles Catering-Angebot für Events

Sicherheitsaspekte in der Erdgasautotechnik: Zukünftige Herausforderungen und Innovationen im...

Erhöhung der Betriebskosten durch Steueranpassungen: Worauf Erdgasfahrer bis 2026...

Berliner Spielplan Audiodeskription! – Trauerdemonstration für den Erhalt des...

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.