Neuer Online-Kurs ermöglicht Soloselbstständigen 90 % Förderung für Buchhaltung und Skalierung

Neuer Online-Kurs für Soloselbstständige: Mit bis zu 90 % Förderung die Buchhaltung meistern. Zahlen Sie nur 125 EUR statt 1.250 EUR und legen Sie das Fundament für Ihr Wachstum.

HAMM, 17.09.2025 – Der Gründer und Unternehmerpreisträger Markus Tonn und sein Unternehmen TONNIKUM® haben einen neuen 4-tägigen Online-Kurs ins Leben gerufen, der sich gezielt an Soloselbstständige richtet, die seit mindestens zwei Jahren am Markt sind. Das einzigartige Angebot ermöglicht es Teilnehmern, bis zu 90 % der Kurskosten über das staatliche KOMPASS-Förderprogramm zu finanzieren.

Der Kurs ist für Kleinunternehmer gedacht, die die Gründungsphase erfolgreich hinter sich gelassen haben. Das Ziel ist es, die häufigsten Herausforderungen – die wachsende Bürokratie und fehlende Strukturen in der Buchhaltung – nachhaltig zu lösen. Der praxisorientierte Kurs konzentriert sich darauf, den Teilnehmern digitale Tools und Routinen an die Hand zu geben, um ihre Prozesse zu automatisieren und die Zusammenarbeit mit Steuerberatern zu optimieren.

Die Kurstermine und die zentralen Themen im Überblick:

Tag 1 [23.9.2025]: Strategie & Mindset für eine effiziente Belegorganisation.

Tag 2 [25.9.2025]: Vertiefte Anwendung für eine korrekte Buchhaltung.

Tag 3 [30.9.2025]: Souveräne Gestaltung deiner steuerlichen Prozesse.

Tag 4 [2.10.2025]: Etablierung von Jahresroutinen und Optimierung der Zusammenarbeit mit der Steuerberatung.

„Viele Selbstständige fühlen sich von den administrativen Aufgaben erdrückt, sobald ihr Geschäft wächst“, sagt Markus Tonn. „Ich stand auch an diesem Punkt. Mein Geschäft wuchs, aber ich fühlte mich von den Prozessen erdrückt. Dieser Kurs hat mir geholfen, nicht nur zu optimieren, sondern das Fundament für mein weiteres Wachstum zu legen.“

Die Kosten für den Kurs liegen regulär bei 1.250 EUR. Mit der bis zu 90 % Förderung durch das KOMPASS-Programm reduziert sich der Eigenanteil der Teilnehmer auf nur 125 EUR.

Der Kurs wird von der Diplom-Kauffrau und Expertin für digitale Prozessoptimierung Tatjana Pichlmeier-Radojevic geleitet.

Mehr Infos:

https://tonnikum.de/online/buchhaltungskurs/

Über TONNIKUM®

TONNIKUM® ist ein Beratungs- und Bildungsunternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, Existenzgründer, Kleinunternehmer und Selbstständige in ihrer digitalen und strategischen Weiterentwicklung zu unterstützen. Mit dem Fokus auf Prozessoptimierung und geförderte Weiterbildung ermöglicht TONNIKUM® seinen Kunden nachhaltiges und souveränes Wachstum.

Pressekontakt

Markus Tonn

TONNIKUM®

E-Mail: info@tonnikum.de

Telefon: 0151 15771021

Website: https://tonnikum.de/online/buchhaltungskurs/

TONNIKUM® ist eine etablierte Unternehmensberatung (seit 2012 eingetragene Marke), die sich auf die Beratung von Existenzgründern und kleinen bis mittelständischen Unternehmen spezialisiert hat. Inhaber Markus Tonn ist seit dem Jahr 2000 als Unternehmensberater aktiv und wurde bereits als Unternehmerpreisträger ausgezeichnet. Mit seiner langjährigen Expertise unterstützt TONNIKUM® seine Klienten dabei, ihre Visionen erfolgreich umzusetzen und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Das umfassende Leistungsangebot reicht von der ersten Geschäftsidee über die Finanzierungsplanung bis hin zur strategischen Entwicklung und Krisenbewältigung. TONNIKUM® steht für praxisnahe Beratung, individuelle Lösungen und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, die auf Vertrauen und messbaren Erfolgen basiert.



