News suchen
Suche
Immobilien

Engel & Völkers wird größter Immobilienvermittler im mittleren Ruhrgebiet - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

109mal gelesen
Lesedauer: 2 min.

Zusammenschluss und Expansion der Standorte

BildDie Immobilienstandorte von Engel & Völkers in der Bochumer Innenstadt, im Bochumer Süden und in Hattingen schließen sich zu Engel & Völkers Mittleres Ruhrgebiet zusammen. Ergebnis der optimierten Prozesse sind eine effizientere Kundenberatung und -betreuung in der Region. Gleichzeitig treibt das Unternehmen seine Expansion mit weiteren Standorten im Ruhrgebiet voran.

„Wir wachsen mit Bedacht und langfristiger Perspektive“, sagt Geschäftsführer Dr. Christian Kretzmann. „Als enger Partner unserer Kunden investieren wir in die Zukunft vor Ort und sind damit künftig noch stärker in der Region verwurzelt.“

Wachstum mit klarer Strategie

Seit Übernahme der einzelnen regionalen Engel & Völkers Standorte im Jahr 2022 durch die Eheleute Clara und Christian Kretzmann hat sich der Immobilienmakler personell und inhaltlich deutlich weiterentwickelt. Die Teamgröße wuchs von zehn auf mehr als 20 Mitarbeitende (Stand 09/2025). Neben erfahrenen Immobilienberatern arbeiten heute ebenso Experten aus Architektur, Bauingenieurwesen, Baufinanzierung, Versicherung und Energieberatung bei Engel & Völkers Mittleres Ruhrgebiet. In den letzten zwölf Monaten wurden Immobilien im Wert von rund 31,5 Millionen EUR vermittelt

Neue Standorte im Herzen des Mittleren Ruhrgebiets

2026 eröffnet Engel & Völkers Mittleres Ruhrgebiet einen weiteren Standort in direkter Nähe zum Bochumer Stadtpark. Die passende Immobilie wurde bereits erworben und wird derzeit umfassend für fachmännische und diskrete Beratungsgespräche entwickelt. Ab 2028 folgen weitere Standorte an bedeutenden Punkten im Einzugsgebiet. „Wir haben uns für eine Präsenz an ausgewählten Standorten entschieden, um unsere Kunden in persönlicher Atmosphäre dort zu treffen, wo es ihnen am angenehmsten und nächstgelegen ist“, erklärt Clara Kretzmann. „Die Entscheidung, eine Immobilie zu erwerben oder zu verkaufen, gehört zu den größten im Leben und verdient unsere volle Aufmerksamkeit.“

Strategische Ausrichtung mit wissenschaftlichem Fundament

Die strategische Entwicklung von Engel & Völkers Mittleres Ruhrgebiet wird seit Mai 2025 von Professor Dr. Marco Schwenke begleitet und entscheidend mitgeprägt. Als wissenschaftlicher Beirat und erfahrener Unternehmensberater ist er Wegbereiter des überregionalen Zusammenschlusses und gehört zu den zentralen Kräften hinter der Expansion. Professor Schwenke verbindet wissenschaftliche Expertise mit praxisnaher Umsetzung und stellt so sicher, dass strategische Entscheidungen fundiert getroffen werden. „Wissenschaft trifft Praxis ist in unserer Zusammenarbeit kein Schlagwort, sondern gelebter Alltag“, so Schwenke. „Der Austausch mit den Eheleuten Kretzmann und ihrem Team setzt interdisziplinäre Impulse frei, die Wachstum und Kontinuität in gleicher Weise fördern.“

Reichweite und Ausblick

Das Tätigkeitsgebiet von Engel & Völkers Mittleres Ruhrgebiet umfasst Herne, Bochum, Hattingen, Sprockhövel, Gevelsberg, Ennepetal und Schwelm. Gleichzeitig bestehen enge Kooperationen mit den Engel & Völkers-Büros in Dortmund, Essen, Recklinghausen und Witten. Dank eines einheitlichen IT-Systems können Kundenwünsche heute über Stadt- und Gebietsgrenzen hinweg effizient betreut werden. Neben der personellen Verstärkung plant Engel & Völkers Mittleres Ruhrgebiet den Ausbau zusätzlicher Dienstleistungen, darunter Innenarchitektur und Planungsberatung für Privatkunden sowie Branchenservices für Bauträger und Projektentwickler.

Engel & Völkers Mittleres Ruhrgebiet – Standorte:

– Kurt-Schumacher-Platz 7, D-44787 Bochum

– Große Weilstraße 9, D-45525 Hattingen

– Kemnader Straße 320, D-44797 Bochum

– Neu in 2026: Lessingstraße 16, D-44791 Bochum

– Neu in 2028: Kemnader Straße 323, D-44797 Bochum

Weitere Informationen unter: https://www.engelvoelkers.com/de/de/immobilienmakler/nordrhein-westfalen/bochum 

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Engel & Völkers Mittleres Ruhrgebiet | EV Mittleres Ruhrgebiet GmbH
Herr Dr. Christian Kretzmann, LL.M.
Kurt-Schumacher-Platz 7
44797 Bochum
Deutschland

fon ..: +49 (0)234 – 60 29 06 20
web ..: https://www.engelvoelkers.com/de/de/immobilienmakler/nordrhein-westfalen/bochum 
email : bochum@engelvoelkers.com

.

Pressekontakt:

Engel & Völkers Mittleres Ruhrgebiet | EV Mittleres Ruhrgebiet GmbH
Herr Dr. Christian Kretzmann, LL.M.
Kurt-Schumacher-Platz 7
44797 Bochum

fon ..: +49 (0)234 – 60 29 06 20
web ..: https://www.engelvoelkers.com/de/de/immobilienmakler/nordrhein-westfalen/bochum 
email : bochum@engelvoelkers.com

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

Engel & Völkers wird größter Immobilienvermittler im mittleren Ruhrgebiet

Vorheriger Artikel
Schlaue Gastronomen setzen auf Dinner Shows: Umsatz-Booster für Herbst und Winter
Nächster Artikel
Neuer Online-Kurs ermöglicht Soloselbstständigen 90 % Förderung für Buchhaltung und Skalierung
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

Wenn Eigentum spaltet

PM-Ersteller -

Engel & Völkers wird größter Immobilienvermittler im mittleren Ruhrgebiet

Aktuelle Themen

E-Auto Förderung 2025: Erforderliche Schritte zur optimalen Nutzung steuerlicher...

d.velop DMS: Eine Revolution in der Dokumentenverwaltung

Staatliche Förderungen für private E-Auto Käufer 2025: Alle wichtigen...

Der Sommer 2025 ist eher so lala, dafür wird...

Warum moderne Telekommunikations-Infrastrukturen für Arztpraxen und MVZ unverzichtbar sind

Kabel 2.0 im Heimnetz: Wie moderne Kabelfernsehangebote Privathaushalte fit...

Neuer Online-Kurs ermöglicht Soloselbstständigen 90 % Förderung für Buchhaltung...

Schlaue Gastronomen setzen auf Dinner Shows: Umsatz-Booster für Herbst...

Antenne Bayern Logo erblüht in Millionen Sonnenblumen

Fotograf Thomas Sawer inszeniert Markenwelten

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Cottbus...

Hamburger Startup bringt Skat aufs Smartphone – Vorregistrierung für...

Heritage Mining meldet Goldfunde auf allen Projekten in Ontario

Rekordbeteiligung am bundesweiten Aktionstag gegen Glücksspielsucht

RLS-Vortragsveranstaltung beim Tag des Schlafes in Freyung

Provokanter Titel, überzeugende Argumente: GfA-Webinar zur Content-Strategie 2025

Wirtschaftliche Aspekte der modernen Autoverschrottung: Effiziente Ressourcennutzung durch nachhaltige...

So helfen Restwert-Rechner Autobesitzern, den Wert ihrer Schrottfahrzeuge effektiv...

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur legalen Autoverschrottung: So stellen Sie sicher, dass...

Vespa Roadtrip durch die Schweiz

Dönges, Systemlieferant für Feuerwehr und Rettungswesen, baut seine Präsenz...

Deepfakes durch die KI – Wie gehen wir mit...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Chemnitz...

Wenn Eigentum spaltet

Die Perspektiven von Wasserstoff als alternative Antriebstechnologie

Attraktive Kapitalanlage am Wasser: Das Hafenresort Fuhlendorf bietet Schwimmende...

Wasserstoffautos im Fokus: Detaillierte Einsichten in Brennstoffzellen und deren...

Doppelt feiert es sich schöner – 20 Jahre #WirSindWiesn...

Jede Katalysatorsekunde zählt: Wie Edelmetalle wie Platin, Palladium und...

Den richtigen Preis für Schrottautos finden: Tipps zur optimalen...

Schrottauto zu Geld machen: So steigern Sie den Verkaufswert...

Zertifizierte Autoverwerter: Warum ihre Rolle für nachhaltige Recyclingprozesse in...

Ultrahuman und Clue bündeln Kräfte für präzisere Zyklusverfolgung mit...

Saubere Kellerschächte ohne Aufwand

Einfluss der Wasserstoffproduktion auf Marktpreise: Wie sich Produktionsmethoden auf...

Erdgasautos im Test: Analyzing the long-term value and sustainability...

Zum Welt-Alzheimer Tag am 21. September!

Der Autoankauf in Heidenheim für Selbstständige: Schnell, sicher und...

TechDivision Software-Architekt Florian Sydekum wird als Adobe Commerce Champion...

Digitales Notfallhandbuch sichert Unternehmen die Handlungsfähigkeit

Herbst- und Reitermarkt auf Burg Satzvey am 4....

Zähne zeigen! PetYu Mundhygiene+ revolutioniert die Zahnpflege bei Haustieren.

PLAN-B NET ZERO auf dem größten KI Festival Europas...

Erfolgreicher Autoankauf in Baunatal: Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen reibungslosen Verkauf

Reply erhält die „AWS Advertising and Marketing Technology Competency“

Nachlass in Frankreich – Wie deutsche Erben steuerliche Nachteile...

SiteMinder-Studie: Digitale Konnektivität bringt Milliarden-Umsatzpotenzial für deutsche Hotellerie

Weltweit einzigartiger Test für Gebärmutterhalskrebs als Gamechanger für das...

Autoankauf Heiligenhaus für alle Fahrzeugbesitzer: So verkaufen Sie Ihr...

CCM erweitert Portfolio: Neue Hochleistungs-Versiegelung „646 Permanent Protect“ verfügbar

Schneller Autoankauf in Bornheim: Ihre Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen reibungslosen...

Fußgängerbrücke oder schwebender Park? Passerelle in Zwolle eingeweiht

32. Aspendos Opern- und Ballettfestival in Türkiye eröffnet

Immobilienmakler in Neubrandenburg: Ein Blick auf den lokalen Markt

Sophos AP6: Bis zu 25 % Rabatt auf Wi-Fi...

Im Alter noch einen flexiblen Rücken wie bei einem...

Saubere Wäsche, nachhaltiger Service: ALSCO im TV-Porträt bei Welt...

Minnesotas Milliardenvorteil: Wie Pulsar Helium die Versorgung der USA...

Sichere PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Bremerhaven...

ID X Summit 2025: RISK IDENT neben Regpit, INDICIUM...

Messe.TV berichtet von der drinktec 2025 in München

Fahrzeugverkauf in Bad Vilbel: Die Vorzüge des Autoankaufs für...

Klarluftturbulenz: Warum Flugreisen immer gefährlicher werden | ALLATRA hat...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Bremen...

Direktverkauf von Fahrzeugen in Goch: Ihre Lösung für stressfreies...

Neuerscheinung „Klarwerden“ authentisch, mutig, bewegend, selbstbestimmt und feministisch

3 KI-Prompts steigern Handwerker-Umsatz um 40% – Malerbetrieb zeigt...

hey contact heroes präsentiert Innovationen für digitalen Kundendialog auf...

Logopädie neu gedacht: Individuelle Sprachförderung vom Kleinkind bis ins...

Auto online verkaufen in Schwetzingen: Sicher, schnell und unkompliziert

CNG-Autos im Test: Die 10 nachhaltigsten Erdgasfahrzeuge für Umweltbewusste...

LkSG-Änderung 2025: Was Unternehmen zu den neuen Compliance-Pflichten wissen...

Autoankauf Bruchköbel: Fahrzeugverkauf leicht gemacht

Lebenslanges Lernen: Praxistipps für Motivation und langfristigen Erfolg

Autoankauf für Privatpersonen in Kevelaer: Wie einfacher und schneller...

Der komplette Lifecycle im UDI-Umfeld – alles aus einer...

Buna Ape: Kaffeekultur und flexibles Catering-Angebot für Events

Sicherheitsaspekte in der Erdgasautotechnik: Zukünftige Herausforderungen und Innovationen im...

Erhöhung der Betriebskosten durch Steueranpassungen: Worauf Erdgasfahrer bis 2026...

Berliner Spielplan Audiodeskription! – Trauerdemonstration für den Erhalt des...

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.