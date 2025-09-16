Attraktive Kapitalanlage am Wasser: Das Hafenresort Fuhlendorf bietet Schwimmende Ferienhäuser zum Verkauf an

News suchen
14 schwimmende Ferienhäuser am Hafenresort Fuhlendorf bieten Urlaubs- und Renditemöglichkeiten mit Wasserblick und Voll-Service-Vermietung. Liegeplatz sichern.

BildFuhlendorf, Mecklenburg-Vorpommern – Ein neues Leuchtturmprojekt an der Ostseeküste sorgt für Aufsehen: Im idyllischen Boddengewässer zwischen Rostock und Stralsund entsteht das Hafenresort Fuhlendorf – ein exklusives Projekt für 14 schwimmende Ferienhäuser, die Urlaub, Lifestyle und Rendite auf einzigartige Weise vereinen.

Zur Projektwebsite

Bereits jetzt sind die ersten Liegeplätze vergeben – doch für Kurzentschlossene bietet sich aktuell noch die Chance, eines der begehrten schwimmenden Häuser zu erwerben.

„Mit dem Hafenresort schaffen wir ein besonderes Angebot für Menschen, die das Wasser lieben – und gleichzeitig klug investieren möchten“, so das Projektteam. „Jedes der Häuser überzeugt mit direktem Wasserblick, moderner Ausstattung und flexibler Nutzung – als private Oase, Ferienimmobilie oder attraktive Kapitalanlage.“

Exklusives Investment mit Perspektive

Die Kombination aus Premiumlage, nachhaltigem Vermietungskonzept und hohem Lifestyle-Faktor macht das Hafenresort Fuhlendorf zu einer Investition mit Zukunft:

o 14 individuell gestaltete, schwimmende Häuser mit direktem Zugang zum Wasser
o Flexible Nutzungsmöglichkeiten – Eigennutzung, Vermietung oder beides
o Professioneller Vermietungsservice über floatinghouses.de
für stabile Einnahmen ohne Verwaltungsaufwand
o Rundum-sorglos-Paket für Eigentümer: Betreuung, Abwicklung und langfristige Verwaltung
o Attraktive Renditeaussichten in einer wachstumsstarken Urlaubsregion

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt zum Einsteigen

Die Nachfrage nach besonderen Ferienimmobilien steigt stetig – besonders in naturnahen Lagen mit hochwertigem Konzept. Das Hafenresort Fuhlendorf trifft diesen Nerv der Zeit und verbindet ästhetische Lebensqualität mit wirtschaftlicher Weitsicht.

Aktuell stehen noch schwimmende Ferienhäuser zum Verkauf. Interessierte Investoren haben jetzt die Möglichkeit, sich einen der letzten verfügbaren Liegeplätze zu sichern und Teil dieses außergewöhnlichen Projekts zu werden.

Unterlagen anfordern & beraten lassen

Ausführliche Informationen, Exposés und individuelle Beratung erhalten Sie direkt über das Projektteam oder online unter: https://www.hafenresort-fuhlendorf.de/

Tel.: 030 91902002
Mail: info@hafenresort-fuhlendorf.de

Über das Hafenresort Fuhlendorf

Mit dem Hafenresort Fuhlendorf entsteht in einer der schönsten Regionen Norddeutschlands ein visionäres Ferienhauskonzept: 14 schwimmende Häuser verbinden moderne Architektur mit naturnahem Erleben – ein Projekt für Menschen mit Sinn für das Besondere und einem Blick für nachhaltige Investments.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

FHG floating house GmbH
Frau Marie Gest
Müggelseedamm 70
12587 Berlin
Deutschland

fon ..: 03091902002
web ..: https://www.hafenresort-fuhlendorf.de/
email : info@floatinghouse.de

