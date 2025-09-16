News suchen
Suche
Medien und Kommunikation

Doppelt feiert es sich schöner – 20 Jahre #WirSindWiesn von münchen.tv - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

148mal gelesen
Lesedauer: 3 min.

münchen.tv und Moderator Alexander Onken feiern 20-jähriges Wiesn-
Jubiläum – und senden auch 2025 jeden Abend live aus dem Paulaner Festzelt

Bild16.9.25. Am 20. September heißt es wieder „O’zapft is“. Das 190. Oktoberfest ist gleichzeitig auch der Startschuss für die weit über die bayerische Grenze hinaus bekannte Sendung von münchen.tv #WirSindWiesn. Und für ein Doppel-Jubiläum der besonderen Art. Denn In diesem Jahr feiert das beliebte Unterhaltungsformat, das täglich von Menschen aus 142 Ländern gesehen wird, gleich zwei- mal Geburtstag: zum einen 20-jähriges Sendungsjubiläum von münchen.tv und zum anderen 20-jäh- rigen Moderationsgeburtstag von Alexander Onken, der auch heuer, beim „Runden“, jeden Abend zusammen mit Corinna Binzer live ab 18.20 Uhr von der Wiesn aus dem Paulaner Festzelt berichten und beste Oktoberfeststimmung in die heimischen vier Wände senden wird.

„Eine Unterhaltungs-Sendung, die das einmalige Lebensgefühl der Wiesn in die Welt trägt, das ist #WirSindWiesn. Pures Entertainment untermalt von verschiedensten Rubriken. Wir wollen beste Unterhaltung bieten und mit einem starken Partner wie Paulaner an unserer Seite wird uns das auch dieses Jahr gelingen. Unser Wiesn-Studio im Paulaner Festzelt ist dank der wunderbaren Zusammenarbeit wie eine zweite Heimat für uns geworden und wir freuen uns auf 16 gemeinsame spannende Tage“, so münchen.tv-Geschäftsführer Horst Rettig. „Dass wir in diesem Jahr zudem ein 20-jähriges Jubiläum im Doppelpack begehen, ist für uns natürlich etwas Besonderes. Nicht nur, weil unser Sendungs-Konzept, das wir jährlich immer wieder anpassen, schon so lange so gern gesehen wird, sondern auch, dass Alexander Onken, unsere personifizierte Wiesn, bereits seit 20 Jahren von der Theresienwiese berichtet, ist eine Auszeichnung und ein Grund zur Freude.“

„In den vergangenen drei Jahren hat #WirSindWiesn mit seiner Live-Sendung und all den span- nenden Hintergrundberichten die besondere Atmosphäre der Wiesn und des Paulaner Festzelts in die Wohnzimmer gebracht. Wir als Paulaner Brauerei freuen uns, dass diese vertrauensvolle und großartige Partnerschaft auch in diesem Jahr Bestand hat und gratulieren von ganzem Herzen münchen.tv und Alexander Onken zum doppelten 20-jährigen Jubiläum“, so Birgit Zacher, die auf Paulaner-Seite die Partnerschaft mit münchen.tv verantwortet.

Ein Engagement rund um die 5. Jahreszeit, welches die gesamte Senderfamilie zum täglichen Pro- gramm voller Elan wuppt und das dieses Jahr übrigens bei den Lokalrundfunktagen von der BLM (Bayerische Landeszentrale für neue Medien) den Preis für die beste Sondersendung für seine umfangreiche #WirSindWiesn-Berichterstattung gewonnen hat.

Zum Auftakt startet münchen.tv von 11.00 Uhr bis 12.30 Uhr mit einer Sendung zum Anstich und fängt direkt die ersten Bilder und News ein, holt interessante Gäste vor die Kamera und stimmt alle Zuseher:innen auf das bunte Treiben ein, bevor es am gleichen Abend in die zweite Live-Sendung des Tages geht. Ab dann wird die folgenden 15 Tage lang jeden Abend live aus dem Wiesn-Studio im Paulaner Festzelt gesendet.

Die Zuschauer:innen erwartet also Wiesn pur – mit schönster Festzelt-Stimmung, Live-Talks mit spannenden Gästen wie z.B. Michael Brandner, Lilli und Vivian Paul-Roncalli, Lenn Kudrjawizki, Jo Weil, LaBrassBanda, Gästen aus der bayerischen Staatskanzlei und vielen mehr. Auch wieder un- terwegs sind die „Mini Wiesn“-Reporter, die alles aus und für Kinderaugen sehen und neben all der Gaudi auch wertvolle Sicherheitstipps geben. Und finally all die Reporter:innen, die von Prominen- ten über Brauchtum bis zu wilden Fahrgeschäften alles ins Programm holen, um das Oktoberfest mit allen Sinnen erlebbar zu machen. Dabei blickt münchen.tv in diesem Jahr auch immer wieder auf die vergangenen Jahre zurück und zeigt die schönsten und bewegendsten Highlights aus 20 Jahren #WirSindWiesn.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

münchen.tv
Frau Franziska Ofer
Lerchenauer Straße 110
80809 München
Deutschland

fon ..: +49 (0)89 4111 44 22 13
web ..: http://www.munchen.tv
email : presse@muenchen.tv

Über münchen.tv
München.tv ist Deutschlands erfolgreichster Lokalsender. Mit über 200.000 Zuschauern am Tag wird über alles wichtige der bayerischen Hauptstadt und darüber hinaus berichtet. Sport, Politik, Boulevard und Kultur. Verschiedenste Magazine, Sendungen und Nachrichten bewegen sich stets am Puls der Zeit – egal ob München Stadt oder Umland: münchen.tv ist dabei.

Frei empfangbar über Kabel, Satellit, Smart TV und natürlich im Live-Stream.

Pressekontakt:

münchen.tv
Frau Alexandra Köhnlechner
Lerchenauer Straße 110
80809 München

fon ..: +49 (0)160 154 81 99
web ..: http://www.muenchen.tv
email : ak@akoehnlechner.de

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

Doppelt feiert es sich schöner – 20 Jahre #WirSindWiesn von münchen.tv

Vorheriger Artikel
Jede Katalysatorsekunde zählt: Wie Edelmetalle wie Platin, Palladium und Rhodium zum Vermögensaufbau beitragen können
Nächster Artikel
Wasserstoffautos im Fokus: Detaillierte Einsichten in Brennstoffzellen und deren Auswirkungen auf unsere Mobilität
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

Doppelt feiert es sich schöner – 20 Jahre #WirSindWiesn von münchen.tv

Aktuelle Themen

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur legalen Autoverschrottung: So stellen Sie sicher, dass...

Dönges, Systemlieferant für Feuerwehr und Rettungswesen, baut seine Präsenz...

Deepfakes durch die KI – Wie gehen wir mit...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Chemnitz...

Wenn Eigentum spaltet

Die Perspektiven von Wasserstoff als alternative Antriebstechnologie

Attraktive Kapitalanlage am Wasser: Das Hafenresort Fuhlendorf bietet Schwimmende...

Wasserstoffautos im Fokus: Detaillierte Einsichten in Brennstoffzellen und deren...

Jede Katalysatorsekunde zählt: Wie Edelmetalle wie Platin, Palladium und...

Den richtigen Preis für Schrottautos finden: Tipps zur optimalen...

Schrottauto zu Geld machen: So steigern Sie den Verkaufswert...

Zertifizierte Autoverwerter: Warum ihre Rolle für nachhaltige Recyclingprozesse in...

Ultrahuman und Clue bündeln Kräfte für präzisere Zyklusverfolgung mit...

Saubere Kellerschächte ohne Aufwand

Einfluss der Wasserstoffproduktion auf Marktpreise: Wie sich Produktionsmethoden auf...

Erdgasautos im Test: Analyzing the long-term value and sustainability...

Zum Welt-Alzheimer Tag am 21. September!

Der Autoankauf in Heidenheim für Selbstständige: Schnell, sicher und...

TechDivision Software-Architekt Florian Sydekum wird als Adobe Commerce Champion...

Digitales Notfallhandbuch sichert Unternehmen die Handlungsfähigkeit

Herbst- und Reitermarkt auf Burg Satzvey am 4....

Zähne zeigen! PetYu Mundhygiene+ revolutioniert die Zahnpflege bei Haustieren.

PLAN-B NET ZERO auf dem größten KI Festival Europas...

Erfolgreicher Autoankauf in Baunatal: Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen reibungslosen Verkauf

Reply erhält die „AWS Advertising and Marketing Technology Competency“

Nachlass in Frankreich – Wie deutsche Erben steuerliche Nachteile...

SiteMinder-Studie: Digitale Konnektivität bringt Milliarden-Umsatzpotenzial für deutsche Hotellerie

Weltweit einzigartiger Test für Gebärmutterhalskrebs als Gamechanger für das...

Autoankauf Heiligenhaus für alle Fahrzeugbesitzer: So verkaufen Sie Ihr...

CCM erweitert Portfolio: Neue Hochleistungs-Versiegelung „646 Permanent Protect“ verfügbar

Schneller Autoankauf in Bornheim: Ihre Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen reibungslosen...

Fußgängerbrücke oder schwebender Park? Passerelle in Zwolle eingeweiht

32. Aspendos Opern- und Ballettfestival in Türkiye eröffnet

Immobilienmakler in Neubrandenburg: Ein Blick auf den lokalen Markt

Sophos AP6: Bis zu 25 % Rabatt auf Wi-Fi...

Im Alter noch einen flexiblen Rücken wie bei einem...

Saubere Wäsche, nachhaltiger Service: ALSCO im TV-Porträt bei Welt...

Minnesotas Milliardenvorteil: Wie Pulsar Helium die Versorgung der USA...

Sichere PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Bremerhaven...

ID X Summit 2025: RISK IDENT neben Regpit, INDICIUM...

Messe.TV berichtet von der drinktec 2025 in München

Fahrzeugverkauf in Bad Vilbel: Die Vorzüge des Autoankaufs für...

Klarluftturbulenz: Warum Flugreisen immer gefährlicher werden | ALLATRA hat...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Bremen...

Direktverkauf von Fahrzeugen in Goch: Ihre Lösung für stressfreies...

Neuerscheinung „Klarwerden“ authentisch, mutig, bewegend, selbstbestimmt und feministisch

3 KI-Prompts steigern Handwerker-Umsatz um 40% – Malerbetrieb zeigt...

hey contact heroes präsentiert Innovationen für digitalen Kundendialog auf...

Logopädie neu gedacht: Individuelle Sprachförderung vom Kleinkind bis ins...

Auto online verkaufen in Schwetzingen: Sicher, schnell und unkompliziert

CNG-Autos im Test: Die 10 nachhaltigsten Erdgasfahrzeuge für Umweltbewusste...

LkSG-Änderung 2025: Was Unternehmen zu den neuen Compliance-Pflichten wissen...

Autoankauf Bruchköbel: Fahrzeugverkauf leicht gemacht

Lebenslanges Lernen: Praxistipps für Motivation und langfristigen Erfolg

Autoankauf für Privatpersonen in Kevelaer: Wie einfacher und schneller...

Der komplette Lifecycle im UDI-Umfeld – alles aus einer...

Buna Ape: Kaffeekultur und flexibles Catering-Angebot für Events

Sicherheitsaspekte in der Erdgasautotechnik: Zukünftige Herausforderungen und Innovationen im...

Erhöhung der Betriebskosten durch Steueranpassungen: Worauf Erdgasfahrer bis 2026...

Berliner Spielplan Audiodeskription! – Trauerdemonstration für den Erhalt des...

Jetzt gewählt: Das beste Flusskreuzfahrtschiff des Jahres

Detaillierte Informationen zur Gasanlagen-Prüfung für CNG-Autos: Warum regelmäßige Überprüfungen...

Schnelle und sichere Fahrzeugbewertung in Sinsheim – Ihre Vorteile...

Verkauf von defekten Fahrzeugen in Mosbach: Der Autoankauf, der...

Nie mehr Möbel kaufen? USM Haller als Anschaffung fürs...

CNG-Fahrzeuge und ihre Bedeutung in der heutigen Umweltpolitik: Ein...

Studie zeigt: Konsumenten achten auf Nachhaltigkeit beim Kaffeekonsum

Reply auf dem AI & Data Summit 2025

Mit H-Gas und L-Gas im Straßenverkehr: Wichtige Erkenntnisse für...

Jens Kramny aus Oftering inspiriert mit Zuversicht beim International...

Gesetzliche Regelungen für die CNG-Nachrüstung: Welche Richtlinien Autofahrer beachten...

Kernkonzept stellt L4Re von GPLv2 auf MIT-Lizenz um

Erfahrungen von Vielfahrern: Warum Erdgasautos die ideale Wahl für...

Der Weg zur LIFE Jugendhilfe: Von der Anfrage bis...

Facilitape setzt neue Maßstäbe in der Workshop- und Eventgestaltung...

Praktische Tipps zur Nutzung von CNG-Alternativen: Wie Fahrer von...

Herbstlich willkommen: Werbetexter textet verkaufsstarke Werbetexte

AREALCONTROL zeigt digitale Innovationen auf der NUFAM 2025

Pflegeheim – wer kann sich das noch leisten?

Heilen ohne Weilen – digitales Patientenmanagement von digitalSIGNAGE.de optimiert...

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.