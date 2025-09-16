Doppelt feiert es sich schöner – 20 Jahre #WirSindWiesn von münchen.tv

münchen.tv und Moderator Alexander Onken feiern 20-jähriges Wiesn-

Jubiläum – und senden auch 2025 jeden Abend live aus dem Paulaner Festzelt

16.9.25. Am 20. September heißt es wieder „O’zapft is“. Das 190. Oktoberfest ist gleichzeitig auch der Startschuss für die weit über die bayerische Grenze hinaus bekannte Sendung von münchen.tv #WirSindWiesn. Und für ein Doppel-Jubiläum der besonderen Art. Denn In diesem Jahr feiert das beliebte Unterhaltungsformat, das täglich von Menschen aus 142 Ländern gesehen wird, gleich zwei- mal Geburtstag: zum einen 20-jähriges Sendungsjubiläum von münchen.tv und zum anderen 20-jäh- rigen Moderationsgeburtstag von Alexander Onken, der auch heuer, beim „Runden“, jeden Abend zusammen mit Corinna Binzer live ab 18.20 Uhr von der Wiesn aus dem Paulaner Festzelt berichten und beste Oktoberfeststimmung in die heimischen vier Wände senden wird.

„Eine Unterhaltungs-Sendung, die das einmalige Lebensgefühl der Wiesn in die Welt trägt, das ist #WirSindWiesn. Pures Entertainment untermalt von verschiedensten Rubriken. Wir wollen beste Unterhaltung bieten und mit einem starken Partner wie Paulaner an unserer Seite wird uns das auch dieses Jahr gelingen. Unser Wiesn-Studio im Paulaner Festzelt ist dank der wunderbaren Zusammenarbeit wie eine zweite Heimat für uns geworden und wir freuen uns auf 16 gemeinsame spannende Tage“, so münchen.tv-Geschäftsführer Horst Rettig. „Dass wir in diesem Jahr zudem ein 20-jähriges Jubiläum im Doppelpack begehen, ist für uns natürlich etwas Besonderes. Nicht nur, weil unser Sendungs-Konzept, das wir jährlich immer wieder anpassen, schon so lange so gern gesehen wird, sondern auch, dass Alexander Onken, unsere personifizierte Wiesn, bereits seit 20 Jahren von der Theresienwiese berichtet, ist eine Auszeichnung und ein Grund zur Freude.“

„In den vergangenen drei Jahren hat #WirSindWiesn mit seiner Live-Sendung und all den span- nenden Hintergrundberichten die besondere Atmosphäre der Wiesn und des Paulaner Festzelts in die Wohnzimmer gebracht. Wir als Paulaner Brauerei freuen uns, dass diese vertrauensvolle und großartige Partnerschaft auch in diesem Jahr Bestand hat und gratulieren von ganzem Herzen münchen.tv und Alexander Onken zum doppelten 20-jährigen Jubiläum“, so Birgit Zacher, die auf Paulaner-Seite die Partnerschaft mit münchen.tv verantwortet.

Ein Engagement rund um die 5. Jahreszeit, welches die gesamte Senderfamilie zum täglichen Pro- gramm voller Elan wuppt und das dieses Jahr übrigens bei den Lokalrundfunktagen von der BLM (Bayerische Landeszentrale für neue Medien) den Preis für die beste Sondersendung für seine umfangreiche #WirSindWiesn-Berichterstattung gewonnen hat.

Zum Auftakt startet münchen.tv von 11.00 Uhr bis 12.30 Uhr mit einer Sendung zum Anstich und fängt direkt die ersten Bilder und News ein, holt interessante Gäste vor die Kamera und stimmt alle Zuseher:innen auf das bunte Treiben ein, bevor es am gleichen Abend in die zweite Live-Sendung des Tages geht. Ab dann wird die folgenden 15 Tage lang jeden Abend live aus dem Wiesn-Studio im Paulaner Festzelt gesendet.

Die Zuschauer:innen erwartet also Wiesn pur – mit schönster Festzelt-Stimmung, Live-Talks mit spannenden Gästen wie z.B. Michael Brandner, Lilli und Vivian Paul-Roncalli, Lenn Kudrjawizki, Jo Weil, LaBrassBanda, Gästen aus der bayerischen Staatskanzlei und vielen mehr. Auch wieder un- terwegs sind die „Mini Wiesn“-Reporter, die alles aus und für Kinderaugen sehen und neben all der Gaudi auch wertvolle Sicherheitstipps geben. Und finally all die Reporter:innen, die von Prominen- ten über Brauchtum bis zu wilden Fahrgeschäften alles ins Programm holen, um das Oktoberfest mit allen Sinnen erlebbar zu machen. Dabei blickt münchen.tv in diesem Jahr auch immer wieder auf die vergangenen Jahre zurück und zeigt die schönsten und bewegendsten Highlights aus 20 Jahren #WirSindWiesn.

