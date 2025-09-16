Zähne zeigen! PetYu Mundhygiene+ revolutioniert die Zahnpflege bei Haustieren.

Zahnstein, Mundgeruch, Entzündungen – 80 % aller Haustiere leiden darunter! PetYu® Mundhygiene+ ist die stressfreie Revolution: frischer Atem & gesunde Zähne ohne Bürste.

Hamburg/Lüneburg (16.09.2025)

Fast 80 % der Haustiere leiden im Laufe ihres Lebens unter Zahnproblemen. Die Folge: Zahnfleischentzündungen, Mundgeruch, sogar Organschäden durch Bakterien. Doch nur die wenigsten Halter:innen putzen regelmäßig die Zähne ihrer Tiere – weil die Tiere sich wehren oder es schlicht im Alltag untergeht.

PetYu® Mundhygiene+ setzt hier auf eine einfache, stressfreie Alternative: Ein Pulver aus der Yucca Schidigera Wurzel, das über das Futter aufgenommen wird und die Reduktion von Zahnstein fördert und die Maulflora stabilisiert. Klinoptilolith unterstützt durch Bindung von Gasen den besseren Atemgeruch bei Ihren vierbeinigen Freunden.

https://www.petyu.de

Dario Vettese, Gründer und CEO:

„Wir sehen bei regelmäßiger Anwendung eine deutliche Verbesserung der Zahnhygiene – ohne mechanische Reibung. Gerade für sensible oder ältere Tiere ein echter Fortschritt.“

Real Story: Kampf mit der Zahnbürste? Nicht mehr nötig.

Hund Floppy ließ sich nicht einmal ans Mäulchen fassen – jede Zahnpflege wurde zum Drama. Seit zwei Monaten bekommt er täglich Mundhygiene+ ins Futter. „Sein Atem ist deutlich besser und die gelben Beläge sind fast weg“, sagt Besitzerin Ni L.

Produktvorteile auf einen Blick:

o Yucca Schidigera Wurzel: die natürliche Zahnpasta

o Reduziert Zahnsteinbildung & Mundgeruch

o Keine Zahnbürste nötig – tägliche Futtergabe reicht

o Zuckerfrei, ohne künstliche Aromen oder Konservierungsmittel

o Für Hunde & Katzen jeden Alters geeignet

Ab sofort online auf https://petyu.de/collections/all – 150 g für 34,95 EUR, versandkostenfrei ab 65EUR

Unternehmensinfo

PetYu® ist die neue Premium-Marke für Ergänzungsfuttermittel, die gemeinsam mit Tierärzten entwickelt wurde. Die Vision: das Wissen aus der Praxis endlich für alle Haustierhalter:innen zugänglich machen – einfach, sicher und wirkungsvoll. Die Produkte basieren auf fundierter Forschung und sind in Deutschland hergestellt. Weitere Informationen unter:

