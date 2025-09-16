News suchen
Suche
Hobby und Freizeit

Zähne zeigen! PetYu Mundhygiene+ revolutioniert die Zahnpflege bei Haustieren. - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

40mal gelesen
Lesedauer: 2 min.

Zahnstein, Mundgeruch, Entzündungen – 80 % aller Haustiere leiden darunter! PetYu® Mundhygiene+ ist die stressfreie Revolution: frischer Atem & gesunde Zähne ohne Bürste.

BildHamburg/Lüneburg (16.09.2025)

Fast 80 % der Haustiere leiden im Laufe ihres Lebens unter Zahnproblemen. Die Folge: Zahnfleischentzündungen, Mundgeruch, sogar Organschäden durch Bakterien. Doch nur die wenigsten Halter:innen putzen regelmäßig die Zähne ihrer Tiere – weil die Tiere sich wehren oder es schlicht im Alltag untergeht.

PetYu® Mundhygiene+ setzt hier auf eine einfache, stressfreie Alternative: Ein Pulver aus der Yucca Schidigera Wurzel, das über das Futter aufgenommen wird und die Reduktion von Zahnstein fördert und die Maulflora stabilisiert. Klinoptilolith unterstützt durch Bindung von Gasen den besseren Atemgeruch bei Ihren vierbeinigen Freunden.
https://www.petyu.de

Dario Vettese, Gründer und CEO:
„Wir sehen bei regelmäßiger Anwendung eine deutliche Verbesserung der Zahnhygiene – ohne mechanische Reibung. Gerade für sensible oder ältere Tiere ein echter Fortschritt.“

Real Story: Kampf mit der Zahnbürste? Nicht mehr nötig.
Hund Floppy ließ sich nicht einmal ans Mäulchen fassen – jede Zahnpflege wurde zum Drama. Seit zwei Monaten bekommt er täglich Mundhygiene+ ins Futter. „Sein Atem ist deutlich besser und die gelben Beläge sind fast weg“, sagt Besitzerin Ni L.

Produktvorteile auf einen Blick:
o Yucca Schidigera Wurzel: die natürliche Zahnpasta
o Reduziert Zahnsteinbildung & Mundgeruch
o Keine Zahnbürste nötig – tägliche Futtergabe reicht
o Zuckerfrei, ohne künstliche Aromen oder Konservierungsmittel
o Für Hunde & Katzen jeden Alters geeignet

Ab sofort online auf https://petyu.de/collections/all – 150 g für 34,95 EUR, versandkostenfrei ab 65EUR

Unternehmensinfo
PetYu® ist die neue Premium-Marke für Ergänzungsfuttermittel, die gemeinsam mit Tierärzten entwickelt wurde. Die Vision: das Wissen aus der Praxis endlich für alle Haustierhalter:innen zugänglich machen – einfach, sicher und wirkungsvoll. Die Produkte basieren auf fundierter Forschung und sind in Deutschland hergestellt. Weitere Informationen unter:

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PetYu (bluefrog pharma GmbH)
Herr Dario Vettese
Riedwiesenweg 22
89081 Ulm
Deutschland

fon ..: +491734128888
web ..: https://www.petyu.de
email : presse@petyu.de

PetYu bringt eine neue Qualität in die Welt der Haustierpflege: Ergänzungsfuttermittel, die auf Wirkung und Effizienz abzielen, sind ab sofort für alle Hunde- und Katzenhalter direkt verfügbar. Der Clou: Die drei Launch-Produkte „Verdauung+“, „Gelenke+“ und „Mundhygiene+“ wurden gemeinsam mit Tierärzten entwickelt und enthalten zum Teil patentierte Wirkstoffkomplexe mit nachgewiesener Wirksamkeit. Mit dem Claim „Gemeinsam länger & gesünder leben“ richtet sich PetYu an alle, die das Leben mit ihrem Tier nicht nur verlängern, sondern verbessern wollen – jeden Tag.

Pressekontakt:

BEAUREAU PR
Herr Patrick Hartung
Isestrasse 87
20149 Hamburg

fon ..: 04035703933
email : pressetext@beaureau.de

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

Zähne zeigen! PetYu Mundhygiene+ revolutioniert die Zahnpflege bei Haustieren.

Vorheriger Artikel
PLAN-B NET ZERO auf dem größten KI Festival Europas mit dem Zukunftspreis geehrt
Nächster Artikel
Herbst- und Reitermarkt auf Burg Satzvey am 4. und 5. Oktober 2025
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

Zähne zeigen! PetYu Mundhygiene+ revolutioniert die Zahnpflege bei Haustieren.

Aktuelle Themen

Zertifizierte Autoverwerter: Warum ihre Rolle für nachhaltige Recyclingprozesse in...

Saubere Kellerschächte ohne Aufwand

Einfluss der Wasserstoffproduktion auf Marktpreise: Wie sich Produktionsmethoden auf...

Erdgasautos im Test: Analyzing the long-term value and sustainability...

Zum Welt-Alzheimer Tag am 21. September!

Der Autoankauf in Heidenheim für Selbstständige: Schnell, sicher und...

TechDivision Software-Architekt Florian Sydekum wird als Adobe Commerce Champion...

Digitales Notfallhandbuch sichert Unternehmen die Handlungsfähigkeit

Herbst- und Reitermarkt auf Burg Satzvey am 4....

PLAN-B NET ZERO auf dem größten KI Festival Europas...

Erfolgreicher Autoankauf in Baunatal: Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen reibungslosen Verkauf

Reply erhält die „AWS Advertising and Marketing Technology Competency“

Nachlass in Frankreich – Wie deutsche Erben steuerliche Nachteile...

SiteMinder-Studie: Digitale Konnektivität bringt Milliarden-Umsatzpotenzial für deutsche Hotellerie

Weltweit einzigartiger Test für Gebärmutterhalskrebs als Gamechanger für das...

Autoankauf Heiligenhaus für alle Fahrzeugbesitzer: So verkaufen Sie Ihr...

CCM erweitert Portfolio: Neue Hochleistungs-Versiegelung „646 Permanent Protect“ verfügbar

Schneller Autoankauf in Bornheim: Ihre Schritt-für-Schritt-Anleitung für einen reibungslosen...

Fußgängerbrücke oder schwebender Park? Passerelle in Zwolle eingeweiht

32. Aspendos Opern- und Ballettfestival in Türkiye eröffnet

Immobilienmakler in Neubrandenburg: Ein Blick auf den lokalen Markt

Sophos AP6: Bis zu 25 % Rabatt auf Wi-Fi...

Im Alter noch einen flexiblen Rücken wie bei einem...

Saubere Wäsche, nachhaltiger Service: ALSCO im TV-Porträt bei Welt...

Minnesotas Milliardenvorteil: Wie Pulsar Helium die Versorgung der USA...

Sichere PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Bremerhaven...

ID X Summit 2025: RISK IDENT neben Regpit, INDICIUM...

Messe.TV berichtet von der drinktec 2025 in München

Fahrzeugverkauf in Bad Vilbel: Die Vorzüge des Autoankaufs für...

Klarluftturbulenz: Warum Flugreisen immer gefährlicher werden | ALLATRA hat...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Bremen...

Direktverkauf von Fahrzeugen in Goch: Ihre Lösung für stressfreies...

Neuerscheinung „Klarwerden“ authentisch, mutig, bewegend, selbstbestimmt und feministisch

3 KI-Prompts steigern Handwerker-Umsatz um 40% – Malerbetrieb zeigt...

hey contact heroes präsentiert Innovationen für digitalen Kundendialog auf...

Logopädie neu gedacht: Individuelle Sprachförderung vom Kleinkind bis ins...

Auto online verkaufen in Schwetzingen: Sicher, schnell und unkompliziert

CNG-Autos im Test: Die 10 nachhaltigsten Erdgasfahrzeuge für Umweltbewusste...

LkSG-Änderung 2025: Was Unternehmen zu den neuen Compliance-Pflichten wissen...

Autoankauf Bruchköbel: Fahrzeugverkauf leicht gemacht

Lebenslanges Lernen: Praxistipps für Motivation und langfristigen Erfolg

Autoankauf für Privatpersonen in Kevelaer: Wie einfacher und schneller...

Der komplette Lifecycle im UDI-Umfeld – alles aus einer...

Buna Ape: Kaffeekultur und flexibles Catering-Angebot für Events

Sicherheitsaspekte in der Erdgasautotechnik: Zukünftige Herausforderungen und Innovationen im...

Erhöhung der Betriebskosten durch Steueranpassungen: Worauf Erdgasfahrer bis 2026...

Berliner Spielplan Audiodeskription! – Trauerdemonstration für den Erhalt des...

Jetzt gewählt: Das beste Flusskreuzfahrtschiff des Jahres

Detaillierte Informationen zur Gasanlagen-Prüfung für CNG-Autos: Warum regelmäßige Überprüfungen...

Schnelle und sichere Fahrzeugbewertung in Sinsheim – Ihre Vorteile...

Verkauf von defekten Fahrzeugen in Mosbach: Der Autoankauf, der...

Nie mehr Möbel kaufen? USM Haller als Anschaffung fürs...

CNG-Fahrzeuge und ihre Bedeutung in der heutigen Umweltpolitik: Ein...

Studie zeigt: Konsumenten achten auf Nachhaltigkeit beim Kaffeekonsum

Reply auf dem AI & Data Summit 2025

Mit H-Gas und L-Gas im Straßenverkehr: Wichtige Erkenntnisse für...

Jens Kramny aus Oftering inspiriert mit Zuversicht beim International...

Gesetzliche Regelungen für die CNG-Nachrüstung: Welche Richtlinien Autofahrer beachten...

Kernkonzept stellt L4Re von GPLv2 auf MIT-Lizenz um

Erfahrungen von Vielfahrern: Warum Erdgasautos die ideale Wahl für...

Der Weg zur LIFE Jugendhilfe: Von der Anfrage bis...

Facilitape setzt neue Maßstäbe in der Workshop- und Eventgestaltung...

Praktische Tipps zur Nutzung von CNG-Alternativen: Wie Fahrer von...

Herbstlich willkommen: Werbetexter textet verkaufsstarke Werbetexte

AREALCONTROL zeigt digitale Innovationen auf der NUFAM 2025

Pflegeheim – wer kann sich das noch leisten?

Heilen ohne Weilen – digitales Patientenmanagement von digitalSIGNAGE.de optimiert...

Personalisierte Weine – Made in Augsburg!

NextStar 2025 – Sonderwettbewerb für KI und Deep Tech...

Die Vorteile der Anschaffung eines Hybridautos: Wirtschaftliche und ökologische...

SkyVision Circular Walk-Ons von Glasolux – runde, begehbare...

gartenzaun.org – Dein neuer Ratgeber für alles rund um...

PFAS- und PFC-Entsorgung in Sprinkleranlagen

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Braunschweig...

Gründungstreffen der RLS-Selbsthilfegruppe Günzburg

Autoankauf Bremerhaven – Fahrzeug professionell in der Hafenstadt verkaufen

Autoankauf Selm – Auto verkaufen in Selm sicher, schnell...

Autoankauf Springe – Gebrauchtwagen sicher und ohne Aufwand verkaufen

Zuverlässige PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Bottrop...

Autoankauf Tuttlingen – Kfz seriös und schnell verkaufen

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.