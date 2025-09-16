News suchen
Saubere Kellerschächte ohne Aufwand - Bsozd.com

maßgefertigte Lichtschachtabdeckungen von Insektenschutz Klumpp

BildWer kennt das nicht: Kellerlichtschächte voller Laub, Schmutz, Insekten oder sogar Spinnen. Die Reinigung ist mühsam, oft gefährlich und muss mehrmals im Jahr erledigt werden. Insektenschutz Klumpp bietet eine dauerhafte Lösung: maßgefertigte Lichtschachtabdeckungen, die sich perfekt an jede bauliche Gegebenheit anpassen lassen.
Sie sind trittsicher, elegant und verhindern zuverlässig das Eindringen von Schmutz und Kleintieren. Hausbesitzer profitieren von mehr Sauberkeit, höherer Sicherheit und einer optischen Aufwertung des Außenbereichs.

Sicherheit und Design in einem – neue Generation von Lichtschachtabdeckungen
Insektenschutz Klumpp setzt auf eine Kombination aus flachen Aluminiumprofilen und besonders widerstandsfähigem Edelstahl- oder Aluminiumgewebe. Das Ergebnis: Abdeckungen, die nicht nur schützen, sondern auch optisch zur Hausfassade passen.
Ob begehbar, befahrbar oder flächenbündig – die Lösungen sind individuell konfigurierbar. Damit werden Kellerbereiche sicherer, hygienischer und optisch aufgewertet. Auch Sonderanfertigungen, z. B. mit Wasserabweiser, sind problemlos möglich.

Maßarbeit statt Standard – Lichtschachtabdeckungen für jedes Haus
Viele Hausbesitzer greifen auf Standardprodukte zurück und ärgern sich später über schlechte Passform oder mangelnde Haltbarkeit. Insektenschutz Klumpp fertigt jede Lichtschachtabdeckung individuell an.
Von Sonderformen über Wasserabweiser bis hin zu befahrbaren Varianten ist alles möglich. Das bedeutet: weniger Pflegeaufwand, mehr Sicherheit und ein Plus an Wohnqualität. Gleichzeitig steigern die robusten Abdeckungen auch die Wertigkeit der Immobilie.

https://insektenschutz-klumpp.de/lichtschachtabdeckungen/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KLUMPP Insektenschutz
Herr Werner Klumpp
Suebenstraße 4
72149 Neustetten
Deutschland

fon ..: 0747225106
web ..: http://insektenschutz-klumpp.de/
email : info@insektenschutz-klumpp.de

Saubere Kellerschächte ohne Aufwand

