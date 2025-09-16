News suchen
TechDivision Software-Architekt Florian Sydekum wird als Adobe Commerce Champion ausgezeichnet

Mit der Auszeichnung würdigt Adobe herausragende Expertinnen und Experten, die über tiefgehende Fachkenntnisse in der Adobe Experience Cloud verfügen und sich in der Community stark engagieren.

BildDie TechDivision GmbH, einer der führenden Adobe Commerce Partner im deutschsprachigen Raum, freut sich, bekanntzugeben, dass der langjährige Solution Architect Florian Sydekum von Adobe als „Adobe Champion“ ausgezeichnet wurde. Damit gehört er zu einem äußerst exklusiven Kreis von Experten im Bereich Adobe Commerce in der gesamten DACH-Region.

Mit der Auszeichnung würdigt Adobe herausragende Expertinnen und Experten, die über tiefgehende Fachkenntnisse in der Adobe Experience Cloud verfügen und ihr Wissen aktiv in der Community weitergeben. Adobe Champions engagieren sich beispielsweise durch Fachvorträge, Blogbeiträge, den Austausch in der Experience League Community oder die Mitarbeit an Roadmaps und Beta-Programmen.

„Wir sind unglaublich stolz auf Florian und freuen uns sehr über diese besondere Anerkennung seiner Arbeit“, so Stefan Willkommer, CEO der TechDivision GmbH. „Florian steht nicht nur für höchste technische Expertise, sondern lebt auch unseren Anspruch, Wissen und Erfahrung zu teilen – sowohl innerhalb des Unternehmens als auch in der Adobe-Community. Seine Ernennung zum Adobe Champion unterstreicht unseren Anspruch, als einer der führenden Adobe Commerce Partner in der DACH-Region innovative und zukunftsfähige E-Commerce-Lösungen zu realisieren.“

Florian Sydekum zu seinem neuen Meilenstein: „Ich freue mich sehr über die Auszeichnung als Adobe Champion und danke Adobe für diese Anerkennung. Ein besonderer Dank gilt meinem Team bei TechDivision, das mir den Freiraum gibt, neue Technologien auszuprobieren und gemeinsam mit Adobe Innovationen voranzutreiben.“

TechDivision ist seit vielen Jahren Adobe Gold Partner und hat sich auf die Umsetzung komplexer E-Commerce-Projekte auf Basis von Adobe Commerce spezialisiert. Das Unternehmen betreut Kunden aus unterschiedlichsten Branchen – vom gehobenen Mittelstand bis hin zu internationalen Konzernen – und verfügt über zahlreiche Zertifizierungen sowie mehrfach ausgezeichnete Referenzprojekte.

TechDivision GmbH
Herr Josef Willkommer
An der Alten Spinnerei 2 a
83059 Kolbermoor
Deutschland

fon ..: 08031 22105-50
fax ..: 08031 22105-522
web ..: http://www.techdivision.com
email : marketing@techdivision.com

Der Digital Enabler unterstützt und begleitet seit 2006 nationale und internationale Unternehmen auf ihrem digitalen Weg. Inhabergeführt, nachhaltig und werteorientiert. Mit rund 140 Mitarbeiter*innen und an mehreren Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kunden bekommen vom zertifizierten Adobe-, Akeneo-, Shopify- und Google-Partner digitale Business-Lösungen aus einer Hand: von der strategischen Beratung über die Entwicklung und Implementierung webbasierter Anwendungen bis hin zur crossmedialen Vermarktung. So unterstützt der bayerische Digital-Dienstleister seine Kunden dabei, ihre digitale Wertschöpfungskette optimal zu definieren und langfristig erfolgreich zu gestalten.

TechDivision baut auf eine enge, ehrliche und offene Zusammenarbeit und konnte dank dieser Philosophie schon viele langjährige Kundenbeziehungen etablieren. Neben vielen mittelständischen Kunden vertrauen auch große, international agierende Unternehmen wie Volkswagen, Adobe, CASIO oder HYDAC auf das Know-how und die Erfahrung der TechDivision.

Ein gesundes und selbstfinanziertes Wachstum ist für das Unternehmen ebenso wichtig, wie eine wertschätzende und faire Unternehmenskultur. Mit regelmäßigen, offenen Feedbackgesprächen und flachen Hierarchien. So wurde die TechDivision in den letzten Jahren wiederholt von Kununu und Focus Business als Top-Arbeitgeber im Mittelstand ausgezeichnet.

TechDivision GmbH
Herr Josef Willkommer
An der Alten Spinnerei 2 a
83059 Kolbermoor

fon ..: 08031 22105-50
web ..: http://www.techdivision.com
email : marketing@techdivision.com

TechDivision Software-Architekt Florian Sydekum wird als Adobe Commerce Champion ausgezeichnet

TechDivision Software-Architekt Florian Sydekum wird als Adobe Commerce Champion ausgezeichnet

