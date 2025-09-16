News suchen
Herbst- und Reitermarkt auf Burg Satzvey am 4. und 5. Oktober 2025 - Bsozd.com

Außergewöhnliche Veranstaltung rund um Pferde und Reitsport +++ Show- und Informationsprogramm +++ Live-Musik +++ Familienveranstaltung für Groß und Klein +++ Film- und Showpferde zu Gast

BildVor der beeindruckenden Kulisse der mittelalterlichen Wasserburg Satzvey bei Euskirchen richtet die Patricia Gräfin Beissel GmbH am ersten Oktoberwochenende – 4. und 5. Oktober 2025 – einen Herbst- und Reitermarkt aus. Pferdefans, Reitsportbegeisterte und Familien können bei diesem außergewöhnlichen Outdoor-Event in die faszinierende Welt der Pferde eintauchen. Neben eindrucksvollen Vorführungen und verschiedensten Informationsangeboten gibt es einen bunten Markt für Pferdeliebhaber und alle, die einfach nur bummeln und genießen möchten.

Vortrags- und Showprogramm

Die Besucher des Marktes können sich über verschiedenste Themen zu Ross und Reiter informieren und mit Gleichgesinnten austauschen. Auf dem Reitplatz wird ein vielseitiges Programm aus dem Pferdesport geboten, mit Einblicken in die Working Equitation, das Trickreiten oder Vielseitigkeitsspringen. Darüber hinaus gibt es Fachvorträge zur Pferde-Zahngesundheit oder Osteopathie. Als besondere „Stargäste“ sind das Filmpferd „Ostwind“ sowie das Showpferd „Iltschi“ von den Karl-May-Festspielen zu Besuch.

Emotion Pferd

Selbstverständlich ist Hausherrin Patricia Gräfin Beissel – selbst passionierte Reiterin – bei der Veranstaltung mit von der Partie. Über ihre Plattform „Emotion Pferd“ bietet sie ganzjährig sogenannte Feuerkurse und zusammen mit ausgewählten Trainern zahlreiche andere Workshops an. Auf dem Herbst- und Reitermarkt gibt sie Einblicke in das umfangreiche Angebot: Arbeiten mit Pferd und Feuer, die Ausbildung von Film- und Stuntpferden, Bodenarbeits- und Gelassenheitstraining, Sitzschulungen, Natural Horsemanship und mehr.

Bunter Markt in den Burghöfen

An zahlreichen Ständen werden Reitsportzubehör, Bekleidung, hochwertige Lederwaren, Futter und ausgefallener Schmuck angeboten und es lockt so manch gutes Angebot oder exklusive Rarität. Darüber hinaus können regionale Waren, kunstvolle Handarbeiten und kulinarische Köstlichkeiten erworben werden. Die Band Country Light sorgt mit Live-Musik im Gutshof für die passende Country-Atmosphäre.

Der Samstagabend lässt sich bei akustischer Musik der 80er und 90er Jahre ausklingen: An der Burgbäckerei spielt am 4. Oktober bei freiem Eintritt ab 19 Uhr Robert Trajkov.

Der Herbst- und Reitermarkt auf Burg Satzvey ist nicht nur ein Treffpunkt für Pferdefreunde und Familien, sondern auch einer der wenigen Märkte dieser Art in NRW. Die perfekte Gelegenheit für Aussteller und Besucher, gemeinsam eine unterhaltsame und informative Zeit in einer einzigartigen historischen Kulisse zu erleben.

Termine:
Samstag, 4.10.2025, und Sonntag, 5.10.2025, jeweils 11 bis 18 Uhr

Ort: Burg Satzvey, An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey

Eintrittspreise:
Kinder 4-12 Jahre: TK 5 EUR/VVK 3 EUR; Jugendliche, Schüler, Studenten, Gruppen (ab 20 Personen): TK 10 EUR/VVK 7 EUR; Erwachsene: TK 13 EUR/VVK 10 EUR; Familien (2 Erwachsene, 2 Kinder): TK 31 EUR/VVK 23 EUR
Kartenvorverkauf unter: https://www.rheinruhrticket.de/rrt/ajax.aspx/shop/b7849a1c-ec99-4a38-8186-51c66de2ab3f/Burg_Satzvey.html

Weitere Informationen unter: www.burgsatzvey.de

