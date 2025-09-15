News suchen
Suche
Reisen und Tourismus

Klarluftturbulenz: Warum Flugreisen immer gefährlicher werden | ALLATRA hat davor gewarnt - Bsozd.com

Von: PM-Ersteller

Veröffentlicht:

120mal gelesen
Lesedauer: 5 min.

Dr. Egon Cholakian enthüllt die wahren Ursachen der zunehmenden Klarluftturbulenzen und nennt den Faktor, der die globale Klimakrise beschleunigt.

BildEgon Cholakian: Warum Turbulenzen bei klarem Himmel bei Flugzeugen immer häufiger und stärker werden

In seiner jüngsten Ansprache legte Dr. Egon Cholakian, ein renommierter Wissenschaftler, der sich mit Klimafragen und nationaler Sicherheit befasst, eine Analyse der Ursachen für die zunehmende Destabilisierung atmosphärischer Prozesse vor. Er konzentrierte sich dabei auf ein Phänomen, das Flugpassagieren immer vertrauter wird – die Klarluftturbulenz (auch Clear-Air-Turbulenz (CAT) genannt). „Gewohnte Flugrouten verwandeln sich in Zonen erhöhten Risikos, und der Grund dafür liegt viel tiefer, als man gemeinhin annimmt“, erklärte Dr. Cholakian.

Die Statistik bestätigt seine Worte. Laut einer im Journal Geophysical Research Letters (Quelle: de.scribd.com/document/739292324/Geophysical-Research-Letters-2023-Prosser-Evidence-for-Large-Increases-in-Clear-E2-80-90Air-Turbulence-Over-the-Past-Four) veröffentlichten Studie hat die Häufigkeit starker Klarluftturbulenzen (Clear-Air-Turbulenzen) über dem Nordatlantik in den letzten 40 Jahren um 55 % zugenommen. Dieses Phänomen ist nicht nur unangenehm, sondern stellt auch eine direkte Bedrohung dar. Am 21. Mai 2024 (07 Uhr GMT) verlor das Flugzeug Boeing 777 der Singapore Airlines, das in eine Zone mit Turbulenzen bei klarem Himmel (Clear-Air-Turbulenz) geriet, innerhalb von 4,6 Sekunden 54 Meter an Höhe. Bei dem Vorfall kam eine Person ums Leben, was der erste tödliche Unfall aufgrund von Turbulenzen seit 27 Jahren war. Trotzdem behaupten einige „Experten“ weiterhin, dies sei „kein Grund zur Sorge“. Dr. Cholakian hält eine solche Einschätzung für eine „bittere und kurzsichtige Fehleinschätzung“.

ALLATRA: Anomalien in der Atmosphäre und ihre Verbindung zum Erdkern

Dr. Cholakian erklärt, dass die Standardmodelle, die Klarluftturbulenzen (Clear-Air-Turbulenzen) nur mit abrupten Änderungen der Windgeschwindigkeit in Verbindung bringen, nicht das ganze Bild erklären, insbesondere nicht, warum Flugzeuge „buchstäblich nach unten fallen“. Er verweist auf die Forschungen der interdisziplinären Wissenschaftlergruppe „ALLATRA“, die bereits vor 30 Jahren begann, die tiefgreifenden Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge der planetaren Veränderungen zu untersuchen. Ihrem Modell zufolge ist die Zunahme der Turbulenzen nur eine von vielen Erscheinungsformen eines globalen Prozesses, der durch eine äußere kosmische Einwirkung auf den inneren Erdkern ausgelöst wurde.
„Aufgrund der gestörten Funktion des Erdkerns … unterliegt das Magnetfeld unseres Planeten katastrophalen Veränderungen“, heißt es in den von Dr. Cholakian vorgelegten Materialien. Dies wiederum führt zu einer Kaskade von Anomalien: dem Auftreten von „turbulenten Löchern“, Zonen mit verringerter Luftdichte. Die Prognosen, die auf dem Forum „Globale Krise. Es gibt einen Ausweg“ im April 2023 vorgestellt wurden, sagten einen Anstieg der „turbulenten Löcher“ voraus, und die heutige Statistik, so Dr. Cholakian, bestätigt diese Schlussfolgerungen nur.

Warum die Turbulenzen zunehmen: Der Faktor Nanoplastik

Dr. Egon Cholakian erklärte, dass einer der Schlüsselfaktoren, der die Situation laut den Forschungsergebnissen der ALLATRA-Wissenschaftler verschärft, Nanoplastik ist. „Nanoplastik ist zu dem Faktor geworden, der die Schutzmechanismen des Planeten, die über Millionen von Jahren funktioniert haben, gestört hat“, informiert Dr. Cholakian. Nanoplastikpartikel, die einen Elektret-Effekt besitzen (die Fähigkeit, statische elektrische Ladung anzusammeln und zu halten), haben die Atmosphäre in eine Art „riesigen Kondensator“ verwandelt. Sie verhindern die natürliche Ableitung überschüssiger Energie vom Planeten in den Weltraum und zwingen sie, innerhalb des Systems zu zirkulieren und die „Atmosphäre von innen zum Kochen zu bringen“.

Dies führt zu fundamentalen Klimaveränderungen: der Bildung anomaler Wolken, zerstörerischen Niederschlägen und beispiellosen Gewittern. So erzeugte der Ausbruch des Vulkans Hunga-Tonga-Hunga-Ha?apai das stärkste Gewitter der Geschichte mit einem Rekord von 2600 Blitzen pro Minute in einer anomalen Höhe von 20-30 km. Dr. Cholakian betont, dass alles, worüber heute renommierte wissenschaftliche Quellen berichten, einschließlich des Anstiegs der Blitze in der Arktis (Daten von AGU Publications: „Aerosol Impacts on Storm Electrification and Lightning Discharges Under Different Thermodynamic Environments“ vom 3. April 2023) und der Zunahme der Energie von Tornados (Daten der NOAA), das ist, wovor die Wissenschaftler von ALLATRA schon vor mehr als 20 Jahren gewarnt haben.

Der Ausweg aus dieser Situation besteht laut Egon Cholakyan nicht darin, die Produktion von Plastik einzustellen, da die vorhandenen Mengen bereits ausreichen, um „das Leben auf der Erde mehrmals auszulöschen“. Die einzige Lösung besteht darin, einen Weg zu finden, die angesammelte Ladung des Plastiks zu neutralisieren oder abzuschirmen. „Wenn es der weltweiten wissenschaftlichen Gemeinschaft gelingt, diese Aufgabe zu lösen, werden die Plastikpartikel ihre gefährlichen Eigenschaften verlieren und zu gewöhnlichem inertem Staub werden“, schließt er.

ALLATRA: Ziele, Aktivitäten und Druck auf die Bewegung

Die Internationale Gesellschaftliche Bewegung ALLATRA ist eine Bewegung, die freiwillige Teilnehmer aus 180 Ländern vereint. Das Hauptziel der Internationalen Gesellschaftlichen Bewegung „ALLATRA“ ist es, die klimatischen und geodynamischen Veränderungen auf unserem Planeten zu erforschen und offene Diskussionen über die Entwicklung wirksamer Lösungen der globalen Klimakrise anzustoßen.

Die Teilnehmer von ALLATRA nehmen aktiv an internationalen Veranstaltungen teil, einschließlich der UN-Klimakonferenzen (COP16, COP29), wo sie ihre Forschungen präsentieren und sich bemühen, die Weltöffentlichkeit über die wahren Ursachen der Klimakrise zu informieren. Bemerkenswert ist, dass die Bewegung den apostolischen Segen von Papst Leo XIV. erhielt. Dieses bedeutsame Ereignis fand nach einem Besuch der Präsidentin der Bewegung, Marina Ovtsynova, und Dr. Egon Cholakian im Vatikan statt.

Marina Ovtsynova überreichte persönlich dem Vatikanischen Amt sowie Kardinal Pietro Parolin, dem Staatssekretär des Vatikans, den neuesten Bericht der Organisation: „Nanoplastik in der Biosphäre. Von molekularer Einwirkung zu planetarer Krise.

Trotz dieser Aktivitäten und der weltweiten Anerkennung von ALLATRA ist die Bewegung in Russland grausamen Verfolgungen und Repressionen ausgesetzt. Laut Dr. Cholakian geschieht dies, um die wissenschaftlichen Daten, die sie verbreitet, zu diskreditieren, insbesondere die über die Bedrohung durch das Sibirische Magma-Plume und Nanoplastik.

Schlussfolgerung

Trotz des Ausmaßes und der Schwere des Problems sowie des Verständnisses dafür, in welche Richtung man weitergehen muss, wurde bislang noch keine reale Lösung gefunden. Die Wissenschaftler sind sich einig, dass eine Technologie entwickelt werden muss, mit der die elektrostatische Aufladung dem Nanoplastik entzogen werden kann. Wenn es der weltweiten Wissenschaftsgemeinschaft gelingt, diese Aufgabe zu lösen, werden die gefährlichen Partikel ihre zerstörerischen Eigenschaften verlieren. Bislang sind ihre Bemühungen jedoch vereinzelt, und die Finanzierung bleibt ein ernstes Problem. Derzeit hängt viel von jedem Einzelnen von uns ab: Je schneller das Thema der zerstörerischen Auswirkungen von Mikro- und Nanoplastik auf den Planeten und die Biosphäre eine breite öffentliche Resonanz findet, desto eher werden reale Veränderungen stattfinden.

Über die zerstörerischen Auswirkungen von Mikro- und Nanoplastik auf den Menschen werden wir in den folgenden Artikeln ausführlich berichten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sovest LLC
Herr Martin Müller
30N Gould St Ste R
82801 Sheridan
USA

fon ..: +1 213 616 7876
web ..: https://upstock.biz
email : care@upstock.biz

Freier Journalist, Vater von 2 Kindern und Großhändler von Restposten. „Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Sovest LLC
Herr Martin Müller
30N Gould St Ste R
82801 Sheridan

fon ..: +1 213 616 7876
web ..: https://upstock.biz
email : care@upstock.biz

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

Klarluftturbulenz: Warum Flugreisen immer gefährlicher werden | ALLATRA hat davor gewarnt

Vorheriger Artikel
Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Bremen mit sicherer Datenvernichtung
Nächster Artikel
Fahrzeugverkauf in Bad Vilbel: Die Vorzüge des Autoankaufs für alle Fahrzeugarten erleben
PM-Ersteller
PM-Ersteller

Artikel teilen:

Klarluftturbulenz: Warum Flugreisen immer gefährlicher werden | ALLATRA hat davor gewarnt

Aktuelle Themen

Fahrzeugverkauf in Bad Vilbel: Die Vorzüge des Autoankaufs für...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Bremen...

Direktverkauf von Fahrzeugen in Goch: Ihre Lösung für stressfreies...

hey contact heroes präsentiert Innovationen für digitalen Kundendialog auf...

Logopädie neu gedacht: Individuelle Sprachförderung vom Kleinkind bis ins...

Auto online verkaufen in Schwetzingen: Sicher, schnell und unkompliziert

CNG-Autos im Test: Die 10 nachhaltigsten Erdgasfahrzeuge für Umweltbewusste...

LkSG-Änderung 2025: Was Unternehmen zu den neuen Compliance-Pflichten wissen...

Autoankauf Bruchköbel: Fahrzeugverkauf leicht gemacht

Lebenslanges Lernen: Praxistipps für Motivation und langfristigen Erfolg

Autoankauf für Privatpersonen in Kevelaer: Wie einfacher und schneller...

Der komplette Lifecycle im UDI-Umfeld – alles aus einer...

Buna Ape: Kaffeekultur und flexibles Catering-Angebot für Events

Sicherheitsaspekte in der Erdgasautotechnik: Zukünftige Herausforderungen und Innovationen im...

Erhöhung der Betriebskosten durch Steueranpassungen: Worauf Erdgasfahrer bis 2026...

Berliner Spielplan Audiodeskription! – Trauerdemonstration für den Erhalt des...

Jetzt gewählt: Das beste Flusskreuzfahrtschiff des Jahres

Detaillierte Informationen zur Gasanlagen-Prüfung für CNG-Autos: Warum regelmäßige Überprüfungen...

Schnelle und sichere Fahrzeugbewertung in Sinsheim – Ihre Vorteile...

Verkauf von defekten Fahrzeugen in Mosbach: Der Autoankauf, der...

Nie mehr Möbel kaufen? USM Haller als Anschaffung fürs...

CNG-Fahrzeuge und ihre Bedeutung in der heutigen Umweltpolitik: Ein...

Studie zeigt: Konsumenten achten auf Nachhaltigkeit beim Kaffeekonsum

Reply auf dem AI & Data Summit 2025

Mit H-Gas und L-Gas im Straßenverkehr: Wichtige Erkenntnisse für...

Jens Kramny aus Oftering inspiriert mit Zuversicht beim International...

Gesetzliche Regelungen für die CNG-Nachrüstung: Welche Richtlinien Autofahrer beachten...

Kernkonzept stellt L4Re von GPLv2 auf MIT-Lizenz um

Erfahrungen von Vielfahrern: Warum Erdgasautos die ideale Wahl für...

Der Weg zur LIFE Jugendhilfe: Von der Anfrage bis...

Facilitape setzt neue Maßstäbe in der Workshop- und Eventgestaltung...

Praktische Tipps zur Nutzung von CNG-Alternativen: Wie Fahrer von...

Herbstlich willkommen: Werbetexter textet verkaufsstarke Werbetexte

AREALCONTROL zeigt digitale Innovationen auf der NUFAM 2025

Pflegeheim – wer kann sich das noch leisten?

Heilen ohne Weilen – digitales Patientenmanagement von digitalSIGNAGE.de optimiert...

Personalisierte Weine – Made in Augsburg!

NextStar 2025 – Sonderwettbewerb für KI und Deep Tech...

Die Vorteile der Anschaffung eines Hybridautos: Wirtschaftliche und ökologische...

SkyVision Circular Walk-Ons von Glasolux – runde, begehbare...

gartenzaun.org – Dein neuer Ratgeber für alles rund um...

PFAS- und PFC-Entsorgung in Sprinkleranlagen

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Braunschweig...

Gründungstreffen der RLS-Selbsthilfegruppe Günzburg

Autoankauf Bremerhaven – Fahrzeug professionell in der Hafenstadt verkaufen

Autoankauf Selm – Auto verkaufen in Selm sicher, schnell...

Autoankauf Springe – Gebrauchtwagen sicher und ohne Aufwand verkaufen

Zuverlässige PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Bottrop...

Autoankauf Tuttlingen – Kfz seriös und schnell verkaufen

Autoankauf Oldenburg – Fahrzeug unkompliziert und sicher verkaufen

Kroatiens unbekannte Mitte – eine Reise abseits der Küste

Steuerkettenschaden im Fahrzeug: Eine umfassende Analyse der Reparaturkosten und...

Die 10 mächtigsten KI-Prompts für Exportmanager – sofort einsetzbar...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Bonn...

Shipcloud App: Die Zukunft der effizienten Logistiklösung

GetLeedz GmbH präsentiert refero: Ganz ohne Marketing in das...

Vereinbarkeit als strategische Herausforderung: Lena Lüder beim Internationalen Speaker...

Ferienwohnung erfolgreich vermieten – mit rentyourhome24 in Österreich &...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Bochum...

Agentursysteme: Teamkommunikation auf den Punkt gebracht durch integrierte Chat-Tools

HGX H200 Inference Server: Maximale Power für Ihre KI-...

David Biber von BIBER SolarKonzept GmbH als „Unternehmer der...

Fahrzeugbewertung und Verkauf bei Motorschaden: Ihre Chance auf den...

Wie Sie Ihr defektes Auto erfolgreich an einen Händler...

Die 10 Automodelle, die Sie bei der Motorwartung im...

URBSCHEIT: Lokale SEO-Optimierung für kleine Geschäfte

Die Automobile von morgen: Die 20 beliebtesten Modelle in...

Der VW Golf: Ein Klassiker unter den Fahrzeugen –...

Erfolgreich einen Škoda Octavia gebraucht kaufen: wertvolle Hinweise zu...

Seat Leon vs. VW Golf: Für wen ist welcher...

Übernachtungssets – kompakte Lösungen für moderne Ansprüche

Sichere PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Berlin...

Der Parkplatz als Verkaufsort: Kreative Lösungen für den KFZ-Verkauf...

Ferienwohnung Drachennest in Vorarlberg – Ein Rückzugsort für Urlauber,...

Wie viel kostet die Wartung von LPG-Fahrzeugen? Inspektionsintervalle und...

Von Diesel zu Autogas: Die Vorteile und Herausforderungen eines...

Selbsthilfe bei Multipler Sklerose (MS)

Die Autogas-Tankstellenlandschaft in Deutschland: Eine gründliche Untersuchung der Verfügbarkeit,...

Orientierung im LPG-Tankvorgang: Technische Erläuterungen, Sicherheitsvorkehrungen und praktischer Ablauf...

Die 20 beliebtesten Automarken und Modelle in Deutschland 2025

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.