Dr. Egon Cholakian enthüllt die wahren Ursachen der zunehmenden Klarluftturbulenzen und nennt den Faktor, der die globale Klimakrise beschleunigt.

Egon Cholakian: Warum Turbulenzen bei klarem Himmel bei Flugzeugen immer häufiger und stärker werden

In seiner jüngsten Ansprache legte Dr. Egon Cholakian, ein renommierter Wissenschaftler, der sich mit Klimafragen und nationaler Sicherheit befasst, eine Analyse der Ursachen für die zunehmende Destabilisierung atmosphärischer Prozesse vor. Er konzentrierte sich dabei auf ein Phänomen, das Flugpassagieren immer vertrauter wird – die Klarluftturbulenz (auch Clear-Air-Turbulenz (CAT) genannt). „Gewohnte Flugrouten verwandeln sich in Zonen erhöhten Risikos, und der Grund dafür liegt viel tiefer, als man gemeinhin annimmt“, erklärte Dr. Cholakian.

Die Statistik bestätigt seine Worte. Laut einer im Journal Geophysical Research Letters (Quelle: de.scribd.com/document/739292324/Geophysical-Research-Letters-2023-Prosser-Evidence-for-Large-Increases-in-Clear-E2-80-90Air-Turbulence-Over-the-Past-Four) veröffentlichten Studie hat die Häufigkeit starker Klarluftturbulenzen (Clear-Air-Turbulenzen) über dem Nordatlantik in den letzten 40 Jahren um 55 % zugenommen. Dieses Phänomen ist nicht nur unangenehm, sondern stellt auch eine direkte Bedrohung dar. Am 21. Mai 2024 (07 Uhr GMT) verlor das Flugzeug Boeing 777 der Singapore Airlines, das in eine Zone mit Turbulenzen bei klarem Himmel (Clear-Air-Turbulenz) geriet, innerhalb von 4,6 Sekunden 54 Meter an Höhe. Bei dem Vorfall kam eine Person ums Leben, was der erste tödliche Unfall aufgrund von Turbulenzen seit 27 Jahren war. Trotzdem behaupten einige „Experten“ weiterhin, dies sei „kein Grund zur Sorge“. Dr. Cholakian hält eine solche Einschätzung für eine „bittere und kurzsichtige Fehleinschätzung“.

ALLATRA: Anomalien in der Atmosphäre und ihre Verbindung zum Erdkern

Dr. Cholakian erklärt, dass die Standardmodelle, die Klarluftturbulenzen (Clear-Air-Turbulenzen) nur mit abrupten Änderungen der Windgeschwindigkeit in Verbindung bringen, nicht das ganze Bild erklären, insbesondere nicht, warum Flugzeuge „buchstäblich nach unten fallen“. Er verweist auf die Forschungen der interdisziplinären Wissenschaftlergruppe „ALLATRA“, die bereits vor 30 Jahren begann, die tiefgreifenden Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge der planetaren Veränderungen zu untersuchen. Ihrem Modell zufolge ist die Zunahme der Turbulenzen nur eine von vielen Erscheinungsformen eines globalen Prozesses, der durch eine äußere kosmische Einwirkung auf den inneren Erdkern ausgelöst wurde.

„Aufgrund der gestörten Funktion des Erdkerns … unterliegt das Magnetfeld unseres Planeten katastrophalen Veränderungen“, heißt es in den von Dr. Cholakian vorgelegten Materialien. Dies wiederum führt zu einer Kaskade von Anomalien: dem Auftreten von „turbulenten Löchern“, Zonen mit verringerter Luftdichte. Die Prognosen, die auf dem Forum „Globale Krise. Es gibt einen Ausweg“ im April 2023 vorgestellt wurden, sagten einen Anstieg der „turbulenten Löcher“ voraus, und die heutige Statistik, so Dr. Cholakian, bestätigt diese Schlussfolgerungen nur.

Warum die Turbulenzen zunehmen: Der Faktor Nanoplastik

Dr. Egon Cholakian erklärte, dass einer der Schlüsselfaktoren, der die Situation laut den Forschungsergebnissen der ALLATRA-Wissenschaftler verschärft, Nanoplastik ist. „Nanoplastik ist zu dem Faktor geworden, der die Schutzmechanismen des Planeten, die über Millionen von Jahren funktioniert haben, gestört hat“, informiert Dr. Cholakian. Nanoplastikpartikel, die einen Elektret-Effekt besitzen (die Fähigkeit, statische elektrische Ladung anzusammeln und zu halten), haben die Atmosphäre in eine Art „riesigen Kondensator“ verwandelt. Sie verhindern die natürliche Ableitung überschüssiger Energie vom Planeten in den Weltraum und zwingen sie, innerhalb des Systems zu zirkulieren und die „Atmosphäre von innen zum Kochen zu bringen“.

Dies führt zu fundamentalen Klimaveränderungen: der Bildung anomaler Wolken, zerstörerischen Niederschlägen und beispiellosen Gewittern. So erzeugte der Ausbruch des Vulkans Hunga-Tonga-Hunga-Ha?apai das stärkste Gewitter der Geschichte mit einem Rekord von 2600 Blitzen pro Minute in einer anomalen Höhe von 20-30 km. Dr. Cholakian betont, dass alles, worüber heute renommierte wissenschaftliche Quellen berichten, einschließlich des Anstiegs der Blitze in der Arktis (Daten von AGU Publications: „Aerosol Impacts on Storm Electrification and Lightning Discharges Under Different Thermodynamic Environments“ vom 3. April 2023) und der Zunahme der Energie von Tornados (Daten der NOAA), das ist, wovor die Wissenschaftler von ALLATRA schon vor mehr als 20 Jahren gewarnt haben.

Der Ausweg aus dieser Situation besteht laut Egon Cholakyan nicht darin, die Produktion von Plastik einzustellen, da die vorhandenen Mengen bereits ausreichen, um „das Leben auf der Erde mehrmals auszulöschen“. Die einzige Lösung besteht darin, einen Weg zu finden, die angesammelte Ladung des Plastiks zu neutralisieren oder abzuschirmen. „Wenn es der weltweiten wissenschaftlichen Gemeinschaft gelingt, diese Aufgabe zu lösen, werden die Plastikpartikel ihre gefährlichen Eigenschaften verlieren und zu gewöhnlichem inertem Staub werden“, schließt er.

ALLATRA: Ziele, Aktivitäten und Druck auf die Bewegung

Die Internationale Gesellschaftliche Bewegung ALLATRA ist eine Bewegung, die freiwillige Teilnehmer aus 180 Ländern vereint. Das Hauptziel der Internationalen Gesellschaftlichen Bewegung „ALLATRA“ ist es, die klimatischen und geodynamischen Veränderungen auf unserem Planeten zu erforschen und offene Diskussionen über die Entwicklung wirksamer Lösungen der globalen Klimakrise anzustoßen.

Die Teilnehmer von ALLATRA nehmen aktiv an internationalen Veranstaltungen teil, einschließlich der UN-Klimakonferenzen (COP16, COP29), wo sie ihre Forschungen präsentieren und sich bemühen, die Weltöffentlichkeit über die wahren Ursachen der Klimakrise zu informieren. Bemerkenswert ist, dass die Bewegung den apostolischen Segen von Papst Leo XIV. erhielt. Dieses bedeutsame Ereignis fand nach einem Besuch der Präsidentin der Bewegung, Marina Ovtsynova, und Dr. Egon Cholakian im Vatikan statt.

Marina Ovtsynova überreichte persönlich dem Vatikanischen Amt sowie Kardinal Pietro Parolin, dem Staatssekretär des Vatikans, den neuesten Bericht der Organisation: „Nanoplastik in der Biosphäre. Von molekularer Einwirkung zu planetarer Krise.„

Trotz dieser Aktivitäten und der weltweiten Anerkennung von ALLATRA ist die Bewegung in Russland grausamen Verfolgungen und Repressionen ausgesetzt. Laut Dr. Cholakian geschieht dies, um die wissenschaftlichen Daten, die sie verbreitet, zu diskreditieren, insbesondere die über die Bedrohung durch das Sibirische Magma-Plume und Nanoplastik.

Schlussfolgerung

Trotz des Ausmaßes und der Schwere des Problems sowie des Verständnisses dafür, in welche Richtung man weitergehen muss, wurde bislang noch keine reale Lösung gefunden. Die Wissenschaftler sind sich einig, dass eine Technologie entwickelt werden muss, mit der die elektrostatische Aufladung dem Nanoplastik entzogen werden kann. Wenn es der weltweiten Wissenschaftsgemeinschaft gelingt, diese Aufgabe zu lösen, werden die gefährlichen Partikel ihre zerstörerischen Eigenschaften verlieren. Bislang sind ihre Bemühungen jedoch vereinzelt, und die Finanzierung bleibt ein ernstes Problem. Derzeit hängt viel von jedem Einzelnen von uns ab: Je schneller das Thema der zerstörerischen Auswirkungen von Mikro- und Nanoplastik auf den Planeten und die Biosphäre eine breite öffentliche Resonanz findet, desto eher werden reale Veränderungen stattfinden.

Über die zerstörerischen Auswirkungen von Mikro- und Nanoplastik auf den Menschen werden wir in den folgenden Artikeln ausführlich berichten.

