CNG-Autos im Test: Die 10 nachhaltigsten Erdgasfahrzeuge für Umweltbewusste in einem Vergleich für 2023

Mit der wachsenden Besorgnis über die Klimakrise geraten CNG-Fahrzeuge immer mehr in den Fokus nachhaltiger Mobilität. Diese Autos zeichnen sich durch geringe Schadstoffemissionen aus und bieten eine überzeugende Alternative zu klassischen Fahrzeugantrieben. In diesem Vergleich zeigen wir die zehn besten CNG-Modelle und ihr Potenzial für umweltbewusste Autofahrer.

Top 10 CNG-Modelle im Vergleich: Verbrauch, Leistung und Umweltbilanz

Erdgasfahrzeuge gelten als umweltfreundliche Alternative zu Benzin und Diesel. Mit bis zu 20 Prozent weniger CO₂ und geringen Schadstoffemissionen bieten sie klare Vorteile für Klima und Luftqualität. Doch welche Modelle schneiden im Alltag besonders gut ab? Ein Blick auf die aktuellen Top 10 CNG-Autos zeigt, wo sich Verbrauch, Leistung und Nachhaltigkeit am besten vereinen.

CNG-Fahrzeuge im Umweltcheck

CNG (Compressed Natural Gas) gilt seit Jahren als Alternative zu Benzin und Diesel. Der größte Vorteil liegt in den Emissionen: Bei der Verbrennung von Erdgas entsteht bis zu 25 Prozent weniger Kohlendioxid. Zudem fällt die Menge an Stickoxiden (NOₓ) und Feinstaubpartikeln deutlich geringer aus als bei Dieselantrieben. Das macht CNG-Fahrzeuge besonders für Städte interessant, in denen die Luftqualität eine zentrale Rolle spielt.

Auch beim Thema Treibhausgasbilanz zeigt sich ein Pluspunkt: Viele Tankstellen bieten inzwischen Bio-CNG an – also aufbereitetes Biogas, das nahezu klimaneutral erzeugt wird. Wer tankt, reduziert seinen ökologischen Fußabdruck spürbar.

Warum CNG umweltfreundlicher ist

Die Vorteile lassen sich technisch erklären: Methan, der Hauptbestandteil von Erdgas, verbrennt besonders sauber. Es entstehen kaum Rußpartikel, die im Straßenverkehr ein großes Problem darstellen. Selbst bei älteren Fahrzeugen mit CNG-Antrieb sind die Abgaswerte oft deutlich besser als bei modernen Benzinern.

Hinzu kommt die hohe Energiedichte: Schon kleine Mengen CNG liefern eine Reichweite, die mit Benzin vergleichbar ist. In Kombination mit einem kleinen Benzintank sind bivalente Fahrzeuge flexibel nutzbar und können längere Strecken problemlos bewältigen.

Herausforderungen für Erdgasautos

Trotz überzeugender Umweltwerte stehen CNG-Fahrzeuge aktuell vor mehreren Herausforderungen. Das Tankstellennetz schrumpft kontinuierlich – in Deutschland sind nur noch etwa 800 Stationen aktiv. Gleichzeitig nimmt die Modellvielfalt ab, da viele Hersteller die Produktion neuer Erdgasfahrzeuge eingestellt haben. Auch die bis Ende 2026 gewährten Steuervorteile laufen aus, was steigende Betriebskosten zur Folge hat. Hinzu kommt der sinkende Wiederverkaufswert, der die Attraktivität für Neuwagenkäufer mindert.

Für bewusste Käufer bietet sich jedoch eine Chance: Auf dem Gebrauchtwagenmarkt stehen zahlreiche saubere und technisch ausgereifte Erdgasmodelle zu attraktiven Preisen zur Verfügung.

Für Käufer ergibt sich daraus jedoch eine Chance: Wer sich bewusst für den Gebrauchtwagenmarkt entscheidet, findet solide, saubere Fahrzeuge zu attraktiven Preisen.

Top 10 der umweltfreundlichsten CNG-Autos

Erdgasautos verbinden geringe Emissionen mit solider Effizienz und bleiben damit eine saubere Alternative zu Benzin und Diesel. Die folgende Übersicht präsentiert zehn der bekanntesten und bewährtesten CNG-Modelle, die durch niedrigen Verbrauch, reduzierte CO₂-Emissionen und hohe Alltagstauglichkeit überzeugen. Besonders auf dem Gebrauchtwagenmarkt bieten sie eine interessante Option für kosten- und umweltbewusste Fahrer.

Rang Modell Motorleistung Verbrauch (kg/100 km) Besonderheit 1 VW Golf 1.5 TGI BlueMotion 130 PS ca. 4,0–4,3 Hohe Effizienz, beliebtes Kompaktmodell 2 VW Polo 1.0 TGI 90 PS ca. 4,0 Günstiger Einstieg, ideal für die Stadt 3 VW eco up! 1.0 68 PS ca. 4,0 Kleinstwagen mit sehr niedrigen Emissionen 4 Skoda Octavia 1.4 G-TEC 110 PS ca. 4,2 Viel Platz, gute Reichweite 5 Seat Leon 1.5 TGI 130 PS ca. 4,2 Sportlich und effizient 6 Fiat Panda Natural Power 80 PS ca. 4,3 Preisgünstig, kompakt, für kurze Strecken 7 Seat Arona 1.0 TGI 90 PS ca. 4,2 Kompaktes SUV mit niedrigen Emissionen 8 Audi A3 Sportback g-tron 110–130 PS ca. 4,3 Premium-Kompaktklasse mit Erdgasoption 9 Audi A4 Avant g-tron 170 PS ca. 4,6 Größeres Familienauto mit CNG-Technik 10 Opel Zafira Tourer CNG 150 PS ca. 4,7 Viel Platz, familienfreundlich

1. VW Golf 1.5 TGI BlueMotion

Der Golf gilt als Klassiker unter den CNG-Autos. Mit einem Verbrauch von rund 4,1 kg/100 km und 130 PS verbindet er Effizienz mit Alltagstauglichkeit. Besonders auf längeren Strecken überzeugt die ausgewogene Balance aus Reichweite und Leistung.

2. VW Polo 1.0 TGI

Kompakt, sparsam und ideal für die Stadt: Der Polo 1.0 TGI verbraucht nur etwa 4,0 kg/100 km und bietet mit 90 PS ausreichend Leistung. Ein bewährtes Modell für Pendler, die Wert auf niedrige Betriebskosten legen.

3. VW eco up! 1.0

Als Kleinstwagen mit Erdgas-Antrieb überzeugt der eco up! mit besonders günstigen Unterhaltskosten. Mit 68 PS und einem Verbrauch von 4,0 kg/100 km ist er die perfekte Wahl für urbane Kurzstrecken.

4. Skoda Octavia 1.4 G-TEC

Der Octavia punktet mit viel Platz und solider Technik. Mit 110 PS und einem Verbrauch von 4,2 kg/100 km eignet er sich besonders für Familien und Vielfahrer, die Umweltfreundlichkeit mit Alltagstauglichkeit verbinden möchten.

5. Seat Leon 1.5 TGI

Sportlich und effizient zugleich: Der Seat Leon TGI bringt 130 PS auf die Straße und verbraucht etwa 4,2 kg/100 km. Er gilt als dynamische Alternative zum Golf und bietet modernes Design kombiniert mit sparsamer Technik.

6. Fiat Panda Natural Power

Klein, praktisch und überraschend effizient: Der Fiat Panda CNG überzeugt mit 80 PS und einem Verbrauch von 4,3 kg/100 km. Besonders beliebt bei Stadtfahrern, die Wert auf niedrige Unterhaltskosten legen.

7. Seat Arona 1.0 TGI

Das SUV unter den CNG-Modellen: Mit 90 PS und einem Verbrauch von 4,2 kg/100 km kombiniert der Arona den Komfort eines Stadt-SUV mit der Effizienz von Erdgas. Eine attraktive Wahl für Familien und junge Fahrer.

8. Audi A3 Sportback g-tron

Der A3 Sportback verbindet Premium-Anspruch mit nachhaltiger Technik. Mit 120 PS und rund 4,3 kg/100 km Verbrauch bietet er Fahrspaß bei gleichzeitig niedrigen Emissionen – ein seltener Mix im Kompaktsegment.

9. Audi A4 Avant g-tron

Als Mittelklasse-Kombi bringt der A4 Avant g-tron 170 PS auf die Straße und verbraucht 4,6 kg/100 km. Er kombiniert hochwertige Ausstattung mit effizientem Erdgas-Antrieb – perfekt für Vielfahrer mit Premium-Anspruch.

10. Opel Zafira Tourer CNG

Der Zafira gilt als echter Raumwunder: Mit 150 PS und einem Verbrauch von 4,7 kg/100 km ist er vor allem für große Familien oder als Firmenfahrzeug interessant. Viel Platz trifft hier auf vergleichsweise niedrige Kilometerkosten.

Viele der genannten CNG-Modelle sind heute überwiegend auf dem Gebrauchtwagenmarkt zu finden. Für Käufer eröffnet das attraktive Chancen: niedrige Einstiegspreise, günstige Betriebskosten und Fahrzeuge, die sich in der Praxis bereits bewährt haben. Für Besitzer stellt sich hingegen die Frage nach dem passenden Verkaufszeitpunkt. Spezialisierte Anbieter für den Autoankauf in Freiburg bieten hier eine unkomplizierte Lösung: Fahrzeuge werden unabhängig von Alter, Laufleistung oder Zustand bewertet und direkt übernommen – ein klarer Vorteil für alle, die ihr Erdgasauto veräußern und gleichzeitig den Weg in Richtung moderner Antriebstechnologien ebnen möchten.

Stärken der CNG-Modelle

Kostenvorteil beim Tanken: Selbst mit steigender Steuerbelastung bleibt CNG günstiger als Benzin und Diesel.

Nachhaltigkeit durch Biogas: Viele Tankstellen bieten Bio-CNG an, das die CO₂-Bilanz weiter verbessert.

Langlebige Technik: CNG-Motoren gelten als robust und zuverlässig.

Alltagstauglichkeit: Reichweiten von 400–500 km sind problemlos möglich.

Grenzen der Umweltfreundlichkeit

Trotz aller Vorteile ist CNG keine perfekte Lösung:

Methan-Schlupf: Beim Transport und bei Leckagen kann Methan in die Atmosphäre gelangen – ein starkes Treibhausgas. Sinkende Nachfrage: Hersteller und Politik setzen zunehmend auf Elektromobilität. Restwert: Mit dem Ende der Steuervergünstigungen sinkt die Attraktivität von CNG-Fahrzeugen für Neuwagenkäufer, was den Wiederverkaufswert drückt.

Fazit: CNG bleibt ein Nischenantrieb mit Vorteilen

CNG-Fahrzeuge sind umweltfreundlicher als Benziner und Diesel, vor allem durch niedrigere CO₂- und Schadstoffemissionen. Für Vielfahrer und preisbewusste Käufer können gebrauchte Modelle weiterhin attraktiv sein – insbesondere, solange das Tankstellennetz in Städten verfügbar bleibt.

Allerdings ist klar: Erdgas wird langfristig nur eine Übergangstechnologie sein. Elektro- und Hybridantriebe werden das Feld zunehmend übernehmen. Dennoch gilt: Wer heute einen günstigen CNG-Gebrauchtwagen erwirbt, erhält ein sauberes, sparsames und alltagstaugliches Auto.

