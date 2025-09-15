News suchen
Suche
Auto / VerkehrAuto und VerkehrRatgeber

CNG-Autos im Test: Die 10 nachhaltigsten Erdgasfahrzeuge für Umweltbewusste in einem Vergleich für 2023 - Bsozd.com

Von: Die PR-Profis

Veröffentlicht:

112mal gelesen
Lesedauer: 7 min.

Mit der wachsenden Besorgnis über die Klimakrise geraten CNG-Fahrzeuge immer mehr in den Fokus nachhaltiger Mobilität. Diese Autos zeichnen sich durch geringe Schadstoffemissionen aus und bieten eine überzeugende Alternative zu klassischen Fahrzeugantrieben. In diesem Vergleich zeigen wir die zehn besten CNG-Modelle und ihr Potenzial für umweltbewusste Autofahrer.

Top 10 CNG-Modelle im Vergleich: Verbrauch, Leistung und Umweltbilanz

Erdgasfahrzeuge gelten als umweltfreundliche Alternative zu Benzin und Diesel. Mit bis zu 20 Prozent weniger CO₂ und geringen Schadstoffemissionen bieten sie klare Vorteile für Klima und Luftqualität. Doch welche Modelle schneiden im Alltag besonders gut ab? Ein Blick auf die aktuellen Top 10 CNG-Autos zeigt, wo sich Verbrauch, Leistung und Nachhaltigkeit am besten vereinen.

Erdgasautos punkten mit deutlich weniger CO₂-Emissionen und geringen Schadstoffen. Doch welche Modelle überzeugen besonders und welche Rolle spielt CNG heute noch für Umwelt und Alltag?

CNG-Fahrzeuge im Umweltcheck

CNG (Compressed Natural Gas) gilt seit Jahren als Alternative zu Benzin und Diesel. Der größte Vorteil liegt in den Emissionen: Bei der Verbrennung von Erdgas entsteht bis zu 25 Prozent weniger Kohlendioxid. Zudem fällt die Menge an Stickoxiden (NOₓ) und Feinstaubpartikeln deutlich geringer aus als bei Dieselantrieben. Das macht CNG-Fahrzeuge besonders für Städte interessant, in denen die Luftqualität eine zentrale Rolle spielt.

Auch beim Thema Treibhausgasbilanz zeigt sich ein Pluspunkt: Viele Tankstellen bieten inzwischen Bio-CNG an – also aufbereitetes Biogas, das nahezu klimaneutral erzeugt wird. Wer tankt, reduziert seinen ökologischen Fußabdruck spürbar.

Warum CNG umweltfreundlicher ist

Die Vorteile lassen sich technisch erklären: Methan, der Hauptbestandteil von Erdgas, verbrennt besonders sauber. Es entstehen kaum Rußpartikel, die im Straßenverkehr ein großes Problem darstellen. Selbst bei älteren Fahrzeugen mit CNG-Antrieb sind die Abgaswerte oft deutlich besser als bei modernen Benzinern.

Hinzu kommt die hohe Energiedichte: Schon kleine Mengen CNG liefern eine Reichweite, die mit Benzin vergleichbar ist. In Kombination mit einem kleinen Benzintank sind bivalente Fahrzeuge flexibel nutzbar und können längere Strecken problemlos bewältigen.

Herausforderungen für Erdgasautos

Trotz überzeugender Umweltwerte stehen CNG-Fahrzeuge aktuell vor mehreren Herausforderungen. Das Tankstellennetz schrumpft kontinuierlich – in Deutschland sind nur noch etwa 800 Stationen aktiv. Gleichzeitig nimmt die Modellvielfalt ab, da viele Hersteller die Produktion neuer Erdgasfahrzeuge eingestellt haben. Auch die bis Ende 2026 gewährten Steuervorteile laufen aus, was steigende Betriebskosten zur Folge hat. Hinzu kommt der sinkende Wiederverkaufswert, der die Attraktivität für Neuwagenkäufer mindert.

Für bewusste Käufer bietet sich jedoch eine Chance: Auf dem Gebrauchtwagenmarkt stehen zahlreiche saubere und technisch ausgereifte Erdgasmodelle zu attraktiven Preisen zur Verfügung.

  • Tankstellennetz: In Deutschland gibt es nur noch rund 800 aktive CNG-Tankstellen, Tendenz sinkend.
  • Modellvielfalt: Viele Hersteller haben die Produktion neuer Modelle eingestellt.
  • Steuervorteile: Diese laufen bis Ende 2026 aus, wodurch die Betriebskosten steigen.
  • Wiederverkaufswert: Gebrauchte CNG-Fahrzeuge verlieren stark an Marktwert.

Für Käufer ergibt sich daraus jedoch eine Chance: Wer sich bewusst für den Gebrauchtwagenmarkt entscheidet, findet solide, saubere Fahrzeuge zu attraktiven Preisen.

Top 10 der umweltfreundlichsten CNG-Autos

Erdgasautos verbinden geringe Emissionen mit solider Effizienz und bleiben damit eine saubere Alternative zu Benzin und Diesel. Die folgende Übersicht präsentiert zehn der bekanntesten und bewährtesten CNG-Modelle, die durch niedrigen Verbrauch, reduzierte CO₂-Emissionen und hohe Alltagstauglichkeit überzeugen. Besonders auf dem Gebrauchtwagenmarkt bieten sie eine interessante Option für kosten- und umweltbewusste Fahrer.

Die folgende Liste zeigt zehn der bekanntesten und bewährtesten CNG-Fahrzeuge, die durch geringe Emissionen, niedrigen Verbrauch und gute Alltagstauglichkeit überzeugen.

Rang Modell Motorleistung Verbrauch (kg/100 km) Besonderheit
1 VW Golf 1.5 TGI BlueMotion 130 PS ca. 4,0–4,3 Hohe Effizienz, beliebtes Kompaktmodell
2 VW Polo 1.0 TGI 90 PS ca. 4,0 Günstiger Einstieg, ideal für die Stadt
3 VW eco up! 1.0 68 PS ca. 4,0 Kleinstwagen mit sehr niedrigen Emissionen
4 Skoda Octavia 1.4 G-TEC 110 PS ca. 4,2 Viel Platz, gute Reichweite
5 Seat Leon 1.5 TGI 130 PS ca. 4,2 Sportlich und effizient
6 Fiat Panda Natural Power 80 PS ca. 4,3 Preisgünstig, kompakt, für kurze Strecken
7 Seat Arona 1.0 TGI 90 PS ca. 4,2 Kompaktes SUV mit niedrigen Emissionen
8 Audi A3 Sportback g-tron 110–130 PS ca. 4,3 Premium-Kompaktklasse mit Erdgasoption
9 Audi A4 Avant g-tron 170 PS ca. 4,6 Größeres Familienauto mit CNG-Technik
10 Opel Zafira Tourer CNG 150 PS ca. 4,7 Viel Platz, familienfreundlich

1. VW Golf 1.5 TGI BlueMotion

Der Golf gilt als Klassiker unter den CNG-Autos. Mit einem Verbrauch von rund 4,1 kg/100 km und 130 PS verbindet er Effizienz mit Alltagstauglichkeit. Besonders auf längeren Strecken überzeugt die ausgewogene Balance aus Reichweite und Leistung.

2. VW Polo 1.0 TGI

Kompakt, sparsam und ideal für die Stadt: Der Polo 1.0 TGI verbraucht nur etwa 4,0 kg/100 km und bietet mit 90 PS ausreichend Leistung. Ein bewährtes Modell für Pendler, die Wert auf niedrige Betriebskosten legen.

3. VW eco up! 1.0

Als Kleinstwagen mit Erdgas-Antrieb überzeugt der eco up! mit besonders günstigen Unterhaltskosten. Mit 68 PS und einem Verbrauch von 4,0 kg/100 km ist er die perfekte Wahl für urbane Kurzstrecken.

4. Skoda Octavia 1.4 G-TEC

Der Octavia punktet mit viel Platz und solider Technik. Mit 110 PS und einem Verbrauch von 4,2 kg/100 km eignet er sich besonders für Familien und Vielfahrer, die Umweltfreundlichkeit mit Alltagstauglichkeit verbinden möchten.

5. Seat Leon 1.5 TGI

Sportlich und effizient zugleich: Der Seat Leon TGI bringt 130 PS auf die Straße und verbraucht etwa 4,2 kg/100 km. Er gilt als dynamische Alternative zum Golf und bietet modernes Design kombiniert mit sparsamer Technik.

6. Fiat Panda Natural Power

Klein, praktisch und überraschend effizient: Der Fiat Panda CNG überzeugt mit 80 PS und einem Verbrauch von 4,3 kg/100 km. Besonders beliebt bei Stadtfahrern, die Wert auf niedrige Unterhaltskosten legen.

7. Seat Arona 1.0 TGI

Das SUV unter den CNG-Modellen: Mit 90 PS und einem Verbrauch von 4,2 kg/100 km kombiniert der Arona den Komfort eines Stadt-SUV mit der Effizienz von Erdgas. Eine attraktive Wahl für Familien und junge Fahrer.

8. Audi A3 Sportback g-tron

Der A3 Sportback verbindet Premium-Anspruch mit nachhaltiger Technik. Mit 120 PS und rund 4,3 kg/100 km Verbrauch bietet er Fahrspaß bei gleichzeitig niedrigen Emissionen – ein seltener Mix im Kompaktsegment.

9. Audi A4 Avant g-tron

Als Mittelklasse-Kombi bringt der A4 Avant g-tron 170 PS auf die Straße und verbraucht 4,6 kg/100 km. Er kombiniert hochwertige Ausstattung mit effizientem Erdgas-Antrieb – perfekt für Vielfahrer mit Premium-Anspruch.

10. Opel Zafira Tourer CNG

Der Zafira gilt als echter Raumwunder: Mit 150 PS und einem Verbrauch von 4,7 kg/100 km ist er vor allem für große Familien oder als Firmenfahrzeug interessant. Viel Platz trifft hier auf vergleichsweise niedrige Kilometerkosten.

Gerade in Zeiten sinkender Nachfrage kann ein professioneller Autoankauf – beispielsweise in Freiburg – die beste Möglichkeit sein, noch einen fairen Preis zu erzielen und den Umstieg auf ein anderes Antriebskonzept reibungslos zu gestalten.

Viele der genannten CNG-Modelle sind heute überwiegend auf dem Gebrauchtwagenmarkt zu finden. Für Käufer eröffnet das attraktive Chancen: niedrige Einstiegspreise, günstige Betriebskosten und Fahrzeuge, die sich in der Praxis bereits bewährt haben. Für Besitzer stellt sich hingegen die Frage nach dem passenden Verkaufszeitpunkt. Spezialisierte Anbieter für den Autoankauf in Freiburg bieten hier eine unkomplizierte Lösung: Fahrzeuge werden unabhängig von Alter, Laufleistung oder Zustand bewertet und direkt übernommen – ein klarer Vorteil für alle, die ihr Erdgasauto veräußern und gleichzeitig den Weg in Richtung moderner Antriebstechnologien ebnen möchten.

Stärken der CNG-Modelle

  • Kostenvorteil beim Tanken: Selbst mit steigender Steuerbelastung bleibt CNG günstiger als Benzin und Diesel.
  • Nachhaltigkeit durch Biogas: Viele Tankstellen bieten Bio-CNG an, das die CO₂-Bilanz weiter verbessert.
  • Langlebige Technik: CNG-Motoren gelten als robust und zuverlässig.
  • Alltagstauglichkeit: Reichweiten von 400–500 km sind problemlos möglich.

Grenzen der Umweltfreundlichkeit

Trotz aller Vorteile ist CNG keine perfekte Lösung:

  1. Methan-Schlupf: Beim Transport und bei Leckagen kann Methan in die Atmosphäre gelangen – ein starkes Treibhausgas.
  2. Sinkende Nachfrage: Hersteller und Politik setzen zunehmend auf Elektromobilität.
  3. Restwert: Mit dem Ende der Steuervergünstigungen sinkt die Attraktivität von CNG-Fahrzeugen für Neuwagenkäufer, was den Wiederverkaufswert drückt.

Fazit: CNG bleibt ein Nischenantrieb mit Vorteilen

CNG-Fahrzeuge sind umweltfreundlicher als Benziner und Diesel, vor allem durch niedrigere CO₂- und Schadstoffemissionen. Für Vielfahrer und preisbewusste Käufer können gebrauchte Modelle weiterhin attraktiv sein – insbesondere, solange das Tankstellennetz in Städten verfügbar bleibt.

Allerdings ist klar: Erdgas wird langfristig nur eine Übergangstechnologie sein. Elektro- und Hybridantriebe werden das Feld zunehmend übernehmen. Dennoch gilt: Wer heute einen günstigen CNG-Gebrauchtwagen erwirbt, erhält ein sauberes, sparsames und alltagstaugliches Auto.

Pressekontaktdaten:

auto-ankauf-freiburg.de
Khaldoun Borhan
Boyer Str. 34b
45329 Essen

E-Mail: info@auto-ankauf-freiburg.de
Web: https://www.auto-ankauf-freiburg.de

Kurzzusammenfassung:
CNG-Autos stoßen deutlich weniger CO₂ und Schadstoffe aus als Benziner oder Diesel. Besonders Modelle wie VW Golf TGI, Polo TGI oder Skoda Octavia G-TEC überzeugen mit niedrigem Verbrauch und solider Leistung. Auf dem Gebrauchtwagenmarkt finden sich viele Erdgasfahrzeuge zu attraktiven Preisen. Trotz sinkender Neuwagenangebote bleiben sie eine umweltfreundliche und wirtschaftliche Option für Vielfahrer und urbane Pendler.

 

Originalinhalt von Auto-Ankauf-Export, veröffentlicht unter dem Titel “ Wie umweltfreundlich sind CNG-Autos? Die Top 10 der sparsamsten Erdgasfahrzeuge“, übermittelt durch Carpr.de

Disclaimer/ Haftungsausschluss:
Für den oben stehend Pressemitteilung inkl. dazugehörigen Bilder / Videos ist ausschließlich der im Text angegebene Kontakt verantwortlich. Der Webseitenanbieter BSOZD.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten Dritter und macht sich diese nicht zu eigen.

CNG-Autos im Test: Die 10 nachhaltigsten Erdgasfahrzeuge für Umweltbewusste in einem Vergleich für 2023

Vorheriger Artikel
LkSG-Änderung 2025: Was Unternehmen zu den neuen Compliance-Pflichten wissen müssen
Nächster Artikel
Auto online verkaufen in Schwetzingen: Sicher, schnell und unkompliziert
Die PR-Profis
Die PR-Profishttps://www.carpr.de/
Nachrichten veröffentlichen mit dem KI-basierten Presseverteiler Nachrichten effizient veröffentlichen: Nutzen Sie unseren KI-basierten Presseverteiler, den ersten in Deutschland. Mit nur einer Pressemitteilung erreichen Sie über 50 Online-Presseportale. Unsere KI generiert mehr als 50 einzigartige Titel und Teaser, um doppelte Inhalte zu vermeiden und Ihre Meldung optimal bei Google zu platzieren. Steigern Sie Ihre Sichtbarkeit, sparen Sie Zeit und senken Sie Kosten – alles mit einem Klick. - https://www.carpr.de/

Artikel teilen:

CNG-Autos im Test: Die 10 nachhaltigsten Erdgasfahrzeuge für Umweltbewusste in einem Vergleich für 2023

Inhalt verbergen

Aktuelle Themen

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Bremen...

Direktverkauf von Fahrzeugen in Goch: Ihre Lösung für stressfreies...

hey contact heroes präsentiert Innovationen für digitalen Kundendialog auf...

Logopädie neu gedacht: Individuelle Sprachförderung vom Kleinkind bis ins...

Auto online verkaufen in Schwetzingen: Sicher, schnell und unkompliziert

LkSG-Änderung 2025: Was Unternehmen zu den neuen Compliance-Pflichten wissen...

Autoankauf Bruchköbel: Fahrzeugverkauf leicht gemacht

Lebenslanges Lernen: Praxistipps für Motivation und langfristigen Erfolg

Autoankauf für Privatpersonen in Kevelaer: Wie einfacher und schneller...

Der komplette Lifecycle im UDI-Umfeld – alles aus einer...

Buna Ape: Kaffeekultur und flexibles Catering-Angebot für Events

Sicherheitsaspekte in der Erdgasautotechnik: Zukünftige Herausforderungen und Innovationen im...

Erhöhung der Betriebskosten durch Steueranpassungen: Worauf Erdgasfahrer bis 2026...

Berliner Spielplan Audiodeskription! – Trauerdemonstration für den Erhalt des...

Jetzt gewählt: Das beste Flusskreuzfahrtschiff des Jahres

Detaillierte Informationen zur Gasanlagen-Prüfung für CNG-Autos: Warum regelmäßige Überprüfungen...

Schnelle und sichere Fahrzeugbewertung in Sinsheim – Ihre Vorteile...

Verkauf von defekten Fahrzeugen in Mosbach: Der Autoankauf, der...

Nie mehr Möbel kaufen? USM Haller als Anschaffung fürs...

CNG-Fahrzeuge und ihre Bedeutung in der heutigen Umweltpolitik: Ein...

Studie zeigt: Konsumenten achten auf Nachhaltigkeit beim Kaffeekonsum

Reply auf dem AI & Data Summit 2025

Mit H-Gas und L-Gas im Straßenverkehr: Wichtige Erkenntnisse für...

Jens Kramny aus Oftering inspiriert mit Zuversicht beim International...

Gesetzliche Regelungen für die CNG-Nachrüstung: Welche Richtlinien Autofahrer beachten...

Kernkonzept stellt L4Re von GPLv2 auf MIT-Lizenz um

Erfahrungen von Vielfahrern: Warum Erdgasautos die ideale Wahl für...

Der Weg zur LIFE Jugendhilfe: Von der Anfrage bis...

Facilitape setzt neue Maßstäbe in der Workshop- und Eventgestaltung...

Praktische Tipps zur Nutzung von CNG-Alternativen: Wie Fahrer von...

Herbstlich willkommen: Werbetexter textet verkaufsstarke Werbetexte

AREALCONTROL zeigt digitale Innovationen auf der NUFAM 2025

Pflegeheim – wer kann sich das noch leisten?

Heilen ohne Weilen – digitales Patientenmanagement von digitalSIGNAGE.de optimiert...

Personalisierte Weine – Made in Augsburg!

NextStar 2025 – Sonderwettbewerb für KI und Deep Tech...

Die Vorteile der Anschaffung eines Hybridautos: Wirtschaftliche und ökologische...

SkyVision Circular Walk-Ons von Glasolux – runde, begehbare...

gartenzaun.org – Dein neuer Ratgeber für alles rund um...

PFAS- und PFC-Entsorgung in Sprinkleranlagen

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Braunschweig...

Gründungstreffen der RLS-Selbsthilfegruppe Günzburg

Autoankauf Bremerhaven – Fahrzeug professionell in der Hafenstadt verkaufen

Autoankauf Selm – Auto verkaufen in Selm sicher, schnell...

Autoankauf Springe – Gebrauchtwagen sicher und ohne Aufwand verkaufen

Zuverlässige PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Bottrop...

Autoankauf Tuttlingen – Kfz seriös und schnell verkaufen

Autoankauf Oldenburg – Fahrzeug unkompliziert und sicher verkaufen

Kroatiens unbekannte Mitte – eine Reise abseits der Küste

Steuerkettenschaden im Fahrzeug: Eine umfassende Analyse der Reparaturkosten und...

Die 10 mächtigsten KI-Prompts für Exportmanager – sofort einsetzbar...

Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Bonn...

Shipcloud App: Die Zukunft der effizienten Logistiklösung

GetLeedz GmbH präsentiert refero: Ganz ohne Marketing in das...

Vereinbarkeit als strategische Herausforderung: Lena Lüder beim Internationalen Speaker...

Ferienwohnung erfolgreich vermieten – mit rentyourhome24 in Österreich &...

Zertifizierte PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Bochum...

Agentursysteme: Teamkommunikation auf den Punkt gebracht durch integrierte Chat-Tools

HGX H200 Inference Server: Maximale Power für Ihre KI-...

David Biber von BIBER SolarKonzept GmbH als „Unternehmer der...

Fahrzeugbewertung und Verkauf bei Motorschaden: Ihre Chance auf den...

Wie Sie Ihr defektes Auto erfolgreich an einen Händler...

Die 10 Automodelle, die Sie bei der Motorwartung im...

URBSCHEIT: Lokale SEO-Optimierung für kleine Geschäfte

Die Automobile von morgen: Die 20 beliebtesten Modelle in...

Der VW Golf: Ein Klassiker unter den Fahrzeugen –...

Erfolgreich einen Škoda Octavia gebraucht kaufen: wertvolle Hinweise zu...

Seat Leon vs. VW Golf: Für wen ist welcher...

Übernachtungssets – kompakte Lösungen für moderne Ansprüche

Sichere PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Berlin...

Der Parkplatz als Verkaufsort: Kreative Lösungen für den KFZ-Verkauf...

Ferienwohnung Drachennest in Vorarlberg – Ein Rückzugsort für Urlauber,...

Wie viel kostet die Wartung von LPG-Fahrzeugen? Inspektionsintervalle und...

Von Diesel zu Autogas: Die Vorteile und Herausforderungen eines...

Selbsthilfe bei Multipler Sklerose (MS)

Die Autogas-Tankstellenlandschaft in Deutschland: Eine gründliche Untersuchung der Verfügbarkeit,...

Orientierung im LPG-Tankvorgang: Technische Erläuterungen, Sicherheitsvorkehrungen und praktischer Ablauf...

Die 20 beliebtesten Automarken und Modelle in Deutschland 2025

VW Tiguan gebraucht kaufen – die besten Modelle und...

VW Passat gebraucht kaufen – Business-Klassiker mit Stärken &...

Copyright © 2006 - 2023 BSOZD.com – News und deren Content-Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben sind ohne Gewähr, für den Inhalt der Pressemitteilung oder News ist der jeweilige Autor verantwortlich. Marken, Markennamen, Logos, Bilder und sonstige Kennzeichen können geschützte Marken darstellen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.