Die Deutsche Restless Legs Vereinigung lädt ein zum Gründungstreffen der RLS-Selbsthilfegruppe Günzburg am 29.09.25 ab 17:00 im Klosterbräuhaus Ursberg

München, den 15.09.2025 – Die Deutsche Restless Legs Vereinigung RLS e.V. lädt ein zum Gründungstreffen der RLS-Selbsthilfegruppe Günzburg. Die Veranstaltung findet statt am 29.09.2025 ab 17:00 Uhr im Klosterbräuhaus in 86513 Ursberg, Dominikus-Ringeisen-Straße 2. Die Veranstaltung ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten unter 089-550-2888-0 oder info@restless-legs.org.

Das Restless Legs Syndrom (RLS) oder das „Syndrom der unruhigen Beine“ ist eine häufige schlafbezogene neurologische und derzeit nicht heilbare Krankheit. Typisch für das RLS sind unangenehme bis schmerzhafte, schwer zu beschreibende Missempfindungen sowie ein ausgeprägter Bewegungsdrang vor allem der Beine, mitunter aber auch anderer Körperregionen.

Die RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung ist eine gemeinnützige Organisation der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für Menschen, die am RLS leiden. Forschungsaktivitäten voranzutreiben, die Öffentlichkeit über das RLS zu informieren sowie Betroffene und Angehörige in ihrem Alltag mit RLS zu unterstützen und die lokale Präsenz über Selbsthilfegruppen sieht dieser Verein als seine Aufgaben an.

Selbsthilfegruppen sind ein ganz erheblicher Faktor in der Patientenbetreuung, dort helfen Betroffene anderen Betroffenen. Hierbei findet keine medizinische Beratung statt, sondern der Austausch darüber, welche Therapien, Medikamente, Ärzte, etc. welchen Eindruck bei Betroffenen hinterlassen haben. Auch gute Ratschläge außerhalb der reinen Medizin sind oft sehr hilfreich beim Umgang mit der Erkrankung.

Speziell bei diesem Gründungstreffen wäre es wichtig, eine Person zu finden, die als Selbsthilfegruppenleiter fungieren möchte. Andere SHG-Leiter des RLS e.V. sowie der RLS e.V. selbst werden hierbei natürlich mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Diese ehrenvolle wie ehrenamtliche Tätigkeit, in der man eigenverantwortlich und in freier Zeiteinteilung Gruppentreffen initiiert und moderiert, Fördermittel beantragt und Initiativen der Gruppe einleitet, macht außerordentlich viel Spaß. Durch die Tätigkeit und die umfangreichen Schulungen des RLS e.V. wird die persönliche Weiterentwicklung gefördert, außerdem lernt man seine eigene Erkrankung viel besser kennen.

Insbesondere für Menschen, die längere Zeit nicht mehr im Erwerbsleben standen, kann die Leitung einer Selbsthilfegruppe wieder Sinn stiftend und erfüllend sein. Durch positive Rückmeldungen anderer Betroffener wird der eigene Selbstwert gestärkt. Berufstätige, die sehr erfolgreich sind, können durch das ehrenamtliche Engagement im RLS e. V. zur Stärkung des sozialen Miteinanders in der Gesellschaft beitragen.

Die Deutsche Restless Legs Vereinigung ist ein gemeinnütziger Verein der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für Menschen, die am RLS leiden. Der RLS-Vereinigung steht ein medizinisch-wissenschaftlicher Beirat zur Seite, dem angesehene Experten auf dem Gebiet der RLS-Forschung angehören. Die zahlreichen regionalen Selbsthilfegruppen sind das Rückgrat ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Diese arbeiten selbstständig unter dem Dach der RLS-Vereinigung und bieten deutschlandweit gezielt Austausch, Hilfe und aktuelle Informationen an.

