Vereinbarkeit als strategische Herausforderung: Lena Lüder beim Internationalen Speaker Slam überzeugt

Von: Die PR-Profis

Veröffentlicht:

Am 11. September 2025 präsentierte Lena Lüder beim Internationalen Speaker Slam in Niedernhausen ihre Ansichten zur Vereinbarkeit, die sie als unverzichtbaren Teil unternehmerischer Ziele ankündigte. Ihre Argumente zur Förderung von Vereinbarkeit zwischen beruflichen und privaten Verpflichtungen fanden breiten Zuspruch. Die Jury zeichnete sie mit dem Excellence Award aus.

Lena Lüder begeistert beim Internationalen Speaker Slam: Vereinbarkeit als Schlüssel zum Erfolg

Bischofferode/Niedernhausen – Mit einem leidenschaftlichen Plädoyer für Vereinbarkeit als entscheidenden Wettbewerbsfaktor überzeugte Lena Lüder aus Bischofferode/Am Ohmberg am 11. September 2025 das Publikum des 9. Internationalen Speaker Slam in Niedernhausen bei Wiesbaden. Für ihre inspirierende Rede wurde sie mit dem Excellence Award ausgezeichnet.

Vereinbarkeit als Zukunftsthema für Unternehmen

Vor rund 150 Teilnehmenden aus 22 Nationen stellte Lena Lüder, Expertin für Vereinbarkeit und Mutter von zwei Söhnen sowie einer Bonustochter, klar: Vereinbarkeit ist kein „Nice-to-have“, sondern ein strategischer Erfolgsfaktor. Sie sei entscheidend für Fachkräftesicherung, Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit – sowohl für Unternehmen als auch für die Gesellschaft.

Vereinbarkeit ist nicht die Kür. Sie ist die Basis dafür, dass Arbeit, Familie und Gesellschaft funktionieren. Es darf nicht mehr um ‚Entweder-Oder‘ gehen, sondern ausschließlich um ‚Sowohl-als-auch‘“, betonte Lüder in ihrer Rede.

Der Speaker Slam, moderiert und veranstaltet von Hermann Scherer in Zusammenarbeit mit dem Expertenportal und Germany’s Next Speaker Star, bot den idealen Rahmen für diese Botschaft.

Vier Minuten, die bewegen

In einem packenden Bühnen-Battle auf zwei parallelen Bühnen hatte jede Rednerin und jeder Redner nur vier Minuten Zeit, das Publikum und die Jury zu begeistern. Lena Lüder nutzte jede Sekunde, um zu zeigen, wie wichtig es ist, Rahmenbedingungen zu schaffen, die berufliche und private Verpflichtungen miteinander in Einklang bringen.

Ihre klare Vision und authentische Ansprache überzeugten die hochkarätig besetzte Jury, zu der unter anderem Jörg Rositzke, Mirjam Saeger, Stephanie Pierre, Josua Laufer und Katja Kaden gehörten. Das Ergebnis: der Excellence Award für ihre inspirierende und zukunftsweisende Speech.

Nächster Halt: New York

Der Erfolg beim Speaker Slam markiert einen weiteren Meilenstein in Lena Lüders Karriere. Bereits jetzt steht fest, dass sie im September des kommenden Jahres ihre Botschaft in New York auf internationaler Bühne präsentieren wird. Eingeladen wurde sie von einem global agierenden Unternehmen mit Sitz in Deutschland, das sich auf die Entwicklung und Umsetzung von Weiterbildungs- und Vortragsformaten spezialisiert hat.

„Ich möchte dazu beitragen, dass Vereinbarkeit nicht mehr als Luxus, sondern als Grundvoraussetzung für Erfolg gesehen wird. Nur so können Menschen ihr volles Potenzial entfalten – ohne sich zwischen Familie und Karriere entscheiden zu müssen“, erklärt Lüder.

Über Lena Lüder

Lena Lüder ist Expertin für Vereinbarkeit und unterstützt Unternehmen sowie Organisationen dabei, Strukturen zu schaffen, die berufliche und private Lebensbereiche nachhaltig miteinander verbinden. Ihr Ziel: eine Arbeitswelt, in der niemand mehr zwischen Beruf und Familie wählen muss.

Kontakt:
Lena Lüder
Neue Straße 17
37345 Am Ohmberg
E-Mail: hi@lenalueder.com
Telefon: 0151 2728 0257

Bildnachweis: Justin Bockey

Originalinhalt von Lena Lüder, veröffentlicht unter dem Titel „Lena Lüder überzeugt beim Internationalen Speaker Slam mit Plädoyer für Vereinbarkeit„, übermittelt durch Prnews24.com

Vereinbarkeit als strategische Herausforderung: Lena Lüder beim Internationalen Speaker Slam überzeugt

