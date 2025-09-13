Sichere PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Berlin mit zertifizierter Festplattenvernichtung

ProCoReX Europe GmbH bietet in Berlin professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling und garantiert die sichere Entsorgung und Vernichtung von Festplatten und Datenträgern.

Die ProCoReX Europe GmbH erweitert ihr Angebot in Berlin und bietet Unternehmen eine umfassende Lösung für PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Berlin. Dabei stehen Sicherheit, Nachhaltigkeit und gesetzeskonforme Datenvernichtung im Mittelpunkt.

Mit zertifizierten Verfahren nach DIN 66399 garantiert ProCoReX Europe GmbH die sichere Entsorgung und Vernichtung von Festplatten und Datenträgern in Berlin. Die Einhaltung der DSGVO und die Nutzung von Sicherheitsstufen wie H-5 gewährleisten den Schutz sensibler Daten.

Das Unternehmen bietet eine kostenlose Abholung von IT-Geräten an und unterstützt Kunden bei der umweltgerechten Entsorgung. Die Kombination aus Fachkompetenz und modernster Technik macht ProCoReX Europe GmbH zum vertrauenswürdigen Partner für nachhaltiges IT-Recycling.

ProCoReX Europe GmbH sorgt für eine effiziente, transparente und gesetzeskonforme Vernichtung von Datenträgern. Das Angebot ist individuell auf die Bedürfnisse der Kunden in Berlin zugeschnitten und erfüllt alle relevanten Sicherheitsstandards.

Für Unternehmen in Berlin ist ProCoReX Europe GmbH die erste Wahl für professionelle IT-Entsorgung und sichere Datenvernichtung. Das Team steht für eine persönliche und fachkundige Beratung jederzeit bereit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-berlin.html

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

