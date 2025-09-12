Wie viel kostet die Wartung von LPG-Fahrzeugen? Inspektionsintervalle und notwendige Prüfungen einfach erklärt

Die Wartungskosten für Autogasfahrzeuge sind eine wichtige Consideration bei der Tarifgestaltung. Herzstück sind die Inspektionsintervalle und die damit verbundenen Kosten, die viele Autofahrer nicht im Blick haben. Dieser Artikel beleuchtet die wichtigsten Aspekte, die jeden LPG-Fahrer betreffen sollten.

Warum Autogas-Fahrer auf Wartung und Prüfintervalle besonders achten müssen

Autogas (LPG) punktet mit niedrigen Tankkosten und einer im Vergleich zu Benzin saubereren Verbrennung. Doch wer ein Fahrzeug mit LPG-Anlage fährt – ob ab Werk oder nachgerüstet – sollte sich bewusst sein, dass zusätzliche Wartungs- und Prüfpflichten anfallen. Spezielle Zündkerzen, regelmäßige Ventilspiel-Kontrollen und verpflichtende Gas-Anlagen-Prüfungen (GAP) gehören zum Alltag eines LPG-Fahrers. Werden diese Vorgaben eingehalten, bleibt der Betrieb sicher und wirtschaftlich – werden sie vernachlässigt, drohen teure Schäden oder Probleme bei der Hauptuntersuchung.

Wartung, Sicherheit und Kosten im Überblick

Autogas (LPG) gilt als günstige und bewährte Alternative zu Benzin und Diesel. Neben den deutlich niedrigeren Tankkosten müssen Autofahrer jedoch auch mit speziellen Inspektions- und Prüfpflichten rechnen. Diese unterscheiden sich in wesentlichen Punkten von herkömmlichen Fahrzeugen, da die Gasanlage zusätzliche Anforderungen an Wartung, Sicherheit und Zulassung mit sich bringt. Dazu zählen unter anderem spezielle Zündkerzen, die regelmäßige Ventilspiel-Kontrolle sowie die verpflichtende Gas-Anlagen-Prüfung (GAP) im Rahmen der Hauptuntersuchung. Wer diese Vorgaben kennt und rechtzeitig einplant, vermeidet unnötige Kosten, schützt die Lebensdauer des Motors und sichert sich eine reibungslose Zulassung. So lassen sich die Vorteile von LPG langfristig voll ausschöpfen.

Typische Wartungskosten & Prüfintervalle bei LPG-Fahrzeugen

Eine Autogas-Anlage erfordert einige zusätzliche Inspektionen, die über die normale Fahrzeugwartung hinausgehen. Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Posten und Kosten:

Wartungs-/Prüfpunkt Intervall / Anlass Typische Kosten (€) Hinweise Zündkerzenwechsel (spezial) alle 20.000–30.000 km 50–120 Gasbetrieb belastet Zündkerzen stärker → verkürzte Intervalle Ventilspiel-Kontrolle alle 30.000–60.000 km 80–150 besonders wichtig bei Motoren mit weichen Ventilsitzen Additiv-Nachfüllung (z. B. Flashlube) nach Bedarf, meist alle 10.000–15.000 km 20–40 pro Nachfüllung Schutz für Ventile, nicht bei allen Anlagen nötig Gas-Anlagen-Prüfung (GAP) alle 2 Jahre (mit HU) oder nach Unfall/Reparatur 30–60 verpflichtend, ohne gültige GAP keine Zulassung Gastank-Sonderprüfung nur bei Tanks vor April 2006 (alle 10 Jahre) ca. 150 neuere Tanks nach ECE R-67 sind davon ausgenommen

Wer diese zusätzlichen Kosten einkalkuliert, stellt fest, dass die jährliche Mehrbelastung durch LPG-Wartung meist im Bereich von 100–250 € liegt – deutlich weniger als die jährliche Ersparnis beim Tanken. Damit bleibt LPG trotz erhöhter Inspektionskosten langfristig eine wirtschaftlich attraktive Alternative.

Warum steigen die Inspektionskosten bei LPG-Fahrzeugen?

Nach einer Umrüstung auf LPG berichten viele Autofahrer von leicht höheren Inspektionskosten. Das liegt nicht an der komplizierten Technik an sich, sondern an den zusätzlichen Komponenten, die überprüft und regelmäßig gewartet werden müssen:

Zündkerzen: LPG verbrennt heißer als Benzin, was zu stärkerem Verschleiß führen kann. Spezielle Zündkerzen mit kürzeren Wechselintervallen sind häufig erforderlich.

LPG verbrennt heißer als Benzin, was zu stärkerem Verschleiß führen kann. Spezielle Zündkerzen mit kürzeren Wechselintervallen sind häufig erforderlich. Ventilspiel-Kontrolle: Vor allem bei Motoren mit empfindlichen Ventilen muss das Ventilspiel regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls eingestellt werden. Dies gilt insbesondere bei Fahrzeugen ohne gehärtete Ventilsitze.

Vor allem bei Motoren mit empfindlichen Ventilen muss das Ventilspiel regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls eingestellt werden. Dies gilt insbesondere bei Fahrzeugen ohne gehärtete Ventilsitze. Additive: Einige Anlagen benötigen ein zusätzliches Schmier-Additiv (z. B. Flashlube), um Ventile und Ventilsitze zu schützen. Dieses muss regelmäßig nachgefüllt werden.

Eine LPG-Inspektion fällt damit oft etwas teurer aus als bei reinen Benzinern, wobei die Mehrkosten je nach Modell und Anlage zwischen 50 und 200 Euro pro Jahr betragen können. Wichtig: Vor der Umrüstung sollte die Werkstatt über die voraussichtlichen Inspektionskosten informieren, damit die Gesamtrechnung realistisch kalkuliert wird.

Prüffristen und gesetzliche Vorgaben

Die Sicherheit von LPG-Anlagen wird in Deutschland streng überwacht. Neben der normalen Hauptuntersuchung (HU) gelten zusätzliche Vorschriften, die jeder Halter kennen sollte.

Gas-Anlagen-Prüfung (GAP)

Regelmäßig alle 2 Jahre: Im Rahmen der HU wird automatisch eine GAP durchgeführt. Sie überprüft Dichtheit, Sicherheit und Funktion der Gasanlage.

Im Rahmen der HU wird automatisch eine GAP durchgeführt. Sie überprüft Dichtheit, Sicherheit und Funktion der Gasanlage. Zusätzlich nach besonderen Ereignissen: Eine GAP ist auch nach jeder Reparatur an der Gasanlage, nach einem Unfall oder einem Fahrzeugbrand erforderlich, sofern die Anlage betroffen ist.

Eine GAP ist auch nach jeder Reparatur an der Gasanlage, nach einem Unfall oder einem Fahrzeugbrand erforderlich, sofern die Anlage betroffen ist. Durchführung: Die GAP darf nur von amtlich anerkannten Sachverständigen, Prüfingenieuren oder speziell anerkannten Kfz-Werkstätten vorgenommen werden.

Gassystemeinbauprüfung (GSP)

Einmalig nach Umrüstung: Direkt nach dem Einbau einer LPG-Anlage ist eine GSP vorgeschrieben. Sie stellt sicher, dass die Nachrüstung fachgerecht und entsprechend der Zulassungsvorschriften durchgeführt wurde.

Direkt nach dem Einbau einer LPG-Anlage ist eine GSP vorgeschrieben. Sie stellt sicher, dass die Nachrüstung fachgerecht und entsprechend der Zulassungsvorschriften durchgeführt wurde. Wichtige Voraussetzung: Ohne bestandene GSP darf das Fahrzeug nicht im Straßenverkehr betrieben werden.

Sonderregelung für ältere Tanks

Besondere Vorschriften gelten für Fahrzeuge, die vor dem 1. April 2006 zugelassen wurden und deren Tank nicht nach der Norm ECE R-67 genehmigt ist.

Diese Tanks wurden noch nach der alten Druckbehälterverordnung abgenommen.

abgenommen. Nach 10 Jahren ist eine gesonderte Prüfung vorgeschrieben.

ist eine gesonderte Prüfung vorgeschrieben. Die Kosten belaufen sich auf etwa 150 Euro.

Wer also ein älteres LPG-Fahrzeug besitzt, sollte diese Zusatzkosten in seine Kalkulation einbeziehen. Bei sehr alten Fahrzeugen lohnt es sich oft, den Tank direkt gegen einen neuen auszutauschen, um die Prüfungskosten zu vermeiden und die Sicherheit zu erhöhen.

Typische Kosten im Überblick

Die Umrüstung auf Autogas bringt zwar klare Vorteile bei den Kraftstoffkosten, jedoch entstehen durch die Technik auch zusätzliche Wartungsausgaben. Spezielle Zündkerzen, Ventilspiel-Kontrollen und regelmäßige Gas-Anlagen-Prüfungen gehören fest zum Betrieb eines LPG-Fahrzeugs. Wer diese Kosten kennt und richtig kalkuliert, kann die Wirtschaftlichkeit realistisch einschätzen und böse Überraschungen vermeiden.

Position Häufigkeit Kosten (Ø) Bemerkung Zündkerzenwechsel alle 20.000–30.000 km 60–150 € Spezielle LPG-Zündkerzen erforderlich Ventilspiel-Kontrolle alle 30.000–60.000 km 100–200 € Vor allem bei empfindlichen Motoren wichtig Additiv-Nachfüllung laufend ca. 50 €/Jahr Nur bei Anlagen mit Zusatzsystem Gassystemeinbauprüfung (GSP) einmalig nach Umrüstung 100–150 € Pflicht nach Einbau Gas-Anlagen-Prüfung (GAP) alle 2 Jahre 50–100 € Im Rahmen der HU Sonderprüfung alter Tanks nach 10 Jahren ca. 150 € Nur bei Tanks vor 2006 notwendig

Wirtschaftliche Betrachtung: Lohnen sich die Mehrkosten?

Auf den ersten Blick mögen die höheren Inspektions- und Prüfkosten ein Nachteil sein. Doch gegenüber den Kraftstoff-Ersparnissen fallen sie meist kaum ins Gewicht.

Beispiel:

Mehrkosten durch Wartung/Prüfung: ca. 150 € pro Jahr

Ersparnis an der Tankstelle (bei 20.000 km/Jahr): ca. 1.000–1.200 €

→ Selbst unter Berücksichtigung der zusätzlichen Wartung bleibt eine jährliche Netto-Ersparnis von rund 850–1.000 Euro.

Damit zeigt sich: Wer regelmäßig fährt, profitiert trotz leicht höherer Inspektionskosten deutlich vom Autogas-Antrieb.

Sicherheit durch regelmäßige Wartung

Die strengeren Prüfintervalle sind nicht als Nachteil, sondern als Sicherheitsgarantie zu verstehen. Moderne LPG-Systeme sind sehr robust, solange sie regelmäßig überprüft und fachgerecht gewartet werden.

Besonders wichtig:

Wartung und GAP ausschließlich in zertifizierten Fachwerkstätten durchführen lassen.

Keine Kompromisse bei Ersatzteilen eingehen – billige Zündkerzen oder Additive können teure Schäden verursachen.

Bei älteren Fahrzeugen prüfen, ob sich Tanktausch oder Weiterbetrieb lohnt.

Fazit: LPG-Inspektionen sind kalkulierbar – und sichern den Vorteil

Wer sich für Autogas entscheidet, muss mit etwas höheren Inspektionskosten und zusätzlichen Prüffristen rechnen. Zündkerzen, Ventilspielkontrollen und Additive verursachen moderate Mehrkosten, während GAP und GSP für ein hohes Maß an Sicherheit sorgen.

Unterm Strich überwiegen jedoch die Vorteile: deutlich niedrigere Kraftstoffpreise, geringere CO₂-Emissionen und ein gut ausgebautes Tankstellennetz machen LPG weiterhin attraktiv. Wer Inspektions- und Prüffristen von Anfang an einkalkuliert, profitiert langfristig von einem sicheren, sparsamen und umweltfreundlichen Antrieb.

Kurzzusammenfassung

Autogas (LPG) überzeugt mit niedrigen Kraftstoffkosten und einem bewährten Tankstellennetz, bringt jedoch zusätzliche Wartungs- und Prüfpflichten mit sich. Spezielle Zündkerzen, regelmäßige Ventilspiel-Kontrollen und verpflichtende Gas-Anlagen-Prüfungen (GAP) erhöhen die Inspektionskosten leicht, sorgen aber für ein hohes Maß an Sicherheit. Wer diese Vorgaben beachtet, profitiert von einem zuverlässigen, sparsamen und umweltfreundlichen Antrieb – und erzielt trotz Mehrkosten deutliche Einsparungen gegenüber Benzin oder Diesel.

