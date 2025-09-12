Die Autogas-Tankstellenlandschaft in Deutschland: Eine gründliche Untersuchung der Verfügbarkeit, Preise und Tipps für Einsparungen für Fahrer von LPG-Fahrzeugen

In Deutschland sorgt das Tankstellennetz für Autogas für einen reibungslosen Zugang für alle Fahrer, die auf LPG setzen. Hier lernen Sie alles über die Tankstellenverfügbarkeit, Preisvergleiche und spezifische Tipps, die Ihren Kraftstoffverbrauch minimieren können. Profitieren Sie von wertvollen Einsichten, die Ihre Entscheidungen beim Tanken effizienter machen.

Autogas bleibt eine Alternative – trotz Konkurrenz durch E-Mobilität

Autogas (LPG) behauptet sich seit Jahrzehnten als günstige und bewährte Alternative zu Benzin und Diesel. Rund 6.000 Tankstellen in Deutschland (Stand 2025) sorgen dafür, dass Autofahrer ihre Fahrzeuge nahezu überall problemlos betanken können – ob in Ballungsräumen, auf Autobahnen oder in vielen ländlichen Regionen. Damit ist LPG in Deutschland fast an jeder zweiten Tankstelle erhältlich.

Zum Vergleich: Erdgas (CNG) ist mit weniger als 800 Stationen kaum noch flächendeckend verfügbar und wird kontinuierlich zurückgebaut. Autogas hingegen bleibt stabil und gehört europaweit zu den wichtigsten alternativen Kraftstoffen.

Wie gut ist das LPG-Tankstellennetz in Deutschland?

Deutschland zählt zu den Ländern mit der besten LPG-Infrastruktur in Europa.

Anzahl Tankstellen: ca. 6.000

ca. 6.000 Vergleich Benzin/Diesel: ca. 14.000 Tankstellen gesamt

ca. 14.000 Tankstellen gesamt Abstände: 15–20 km in Ballungszentren, 30–50 km im ländlichen Raum

Damit ist sichergestellt: Wer ein LPG-Fahrzeug fährt, muss auch auf längeren Strecken keine Reichweitenangst haben. Besonders hilfreich sind Apps und Plattformen wie „Clever Tanken“ oder „gas-tankstellen.de“, die nicht nur die nächstgelegenen Stationen anzeigen, sondern auch Preisvergleiche in Echtzeit ermöglichen.

LPG in Europa: Große Unterschiede zwischen den Ländern

Europaweit stehen aktuell rund 31.000 LPG-Tankstellen zur Verfügung. Doch die Verteilung ist ungleich:

Besonders dichtes Netz: Polen (7.500+), Italien (4.500+), Niederlande (1.700+), Frankreich (1.500+).

Polen (7.500+), Italien (4.500+), Niederlande (1.700+), Frankreich (1.500+). Eher dünnes Netz: Österreich (40–50), Schweiz (60), Dänemark (70).

Das bedeutet: Wer in Westeuropa oder Osteuropa unterwegs ist, kann meist problemlos tanken. In Skandinavien oder in Teilen der Alpenländer ist jedoch eine genaue Routenplanung erforderlich.

Unterschiedliche Anschlüsse: Adapter im Ausland Pflicht

Ein wichtiger Punkt für Reisen ins Ausland ist die Vielfalt an Zapfanschlüssen. Während Benzin- und Diesel-Zapfpistolen standardisiert sind, gibt es bei LPG mehrere Systeme:

ACME-Anschluss: Deutschland, Belgien, Luxemburg

Deutschland, Belgien, Luxemburg Bajonett-Anschluss: Niederlande, Großbritannien

Niederlande, Großbritannien DISH-Anschluss: Italien, Frankreich, Österreich, Osteuropa

Italien, Frankreich, Österreich, Osteuropa Euronozzle: Spanien, Portugal

Viele Tankstellen stellen Adapter bereit. Empfehlenswert ist jedoch ein Adapter-Set im Kofferraum (ca. 30–50 €), damit jederzeit flexibel nachgetankt werden kann.

Preisvergleich: LPG in Europa (Stand 2025)

Die Preise schwanken stark von Land zu Land. Ein Überblick:

Italien: ca. 0,73 €/l (sehr günstig)

ca. 0,73 €/l (sehr günstig) Polen: ca. 0,77 €/l

ca. 0,77 €/l Luxemburg: ca. 0,81 €/l

ca. 0,81 €/l Deutschland: ca. 0,95–1,05 €/l

ca. 0,95–1,05 €/l Frankreich: ca. 1,01 €/l

ca. 1,01 €/l Niederlande: ca. 1,16 €/l

ca. 1,16 €/l Schweiz: ca. 1,19 €/l

ca. 1,19 €/l Dänemark: ca. 2,09 €/l (deutlich teurer)

Damit zeigt sich: LPG bleibt europaweit eine preiswerte Option, auch wenn Autofahrer je nach Land unterschiedlich profitieren. Besonders in Polen, Italien oder Luxemburg sind die Preise extrem niedrig.

Für deutsche Autofahrer lautet die Antwort klar: Ja. Mit 6.000 Stationen ist eine flächendeckende Versorgung gewährleistet. In Europa ist die Situation differenzierter:

Unproblematisch: Reisen nach Polen, Italien, Frankreich, Niederlande, Belgien.

Reisen nach Polen, Italien, Frankreich, Niederlande, Belgien. Planungsintensiv: Fahrten nach Dänemark, Schweiz, Österreich oder Skandinavien.

Fahrten nach Dänemark, Schweiz, Österreich oder Skandinavien. Tipp: LPG-Reichweite liegt meist zwischen 400–600 km, kombiniert mit Benzintank sogar noch höher – ideal für Langstrecken.

Praktische Tipps für Autogas-Fahrer

Damit Autogas-Fahrer den Alltag entspannt und kosteneffizient meistern, lohnt es sich, ein paar praktische Tipps zu beherzigen. Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Punkte – von Planung bis Preisersparnis.

Tipp Nutzen Kosten / Ersparnis Tankstellen-Apps nutzen Schnell Tankstellen & Preise finden Spart bis zu 200 € pro Jahr bei Vielfahrern Adapter-Set mitführen Flexibel in ganz Europa tanken Einmalig ca. 30–50 € Preise vergleichen Unterschiedliche Preisniveaus nutzen Auf Reisen mehrere 100 € sparen Routen vorab planen Engpässe im Ausland vermeiden Kostenfrei, nur etwas Zeitaufwand Reichweite im Blick behalten Komfortable Fahrten ohne Tankstress Keine Zusatzkosten

Tankstellen-Apps nutzen: Plattformen wie „Clever Tanken“, „gas-tankstellen.de“ oder die europaweite Datenbank „myLPG.eu“ zeigen nicht nur die nächste LPG-Station, sondern auch aktuelle Preise. Für Vielfahrer ist der regelmäßige Blick in die App bares Geld wert.

Plattformen wie „Clever Tanken“, „gas-tankstellen.de“ oder die europaweite Datenbank „myLPG.eu“ zeigen nicht nur die nächste LPG-Station, sondern auch aktuelle Preise. Für Vielfahrer ist der regelmäßige Blick in die App bares Geld wert. Adapter-Set mitführen: Da in Europa unterschiedliche Anschlüsse (ACME, Dish, Bajonett, Euronozzle) verbreitet sind, ist ein universelles Adapter-Set für ca. 30–50 € Pflicht im Handschuhfach. So ist auch im Ausland jederzeit Nachfüllen möglich.

Da in Europa unterschiedliche Anschlüsse (ACME, Dish, Bajonett, Euronozzle) verbreitet sind, ist ein universelles Adapter-Set für ca. 30–50 € Pflicht im Handschuhfach. So ist auch im Ausland jederzeit Nachfüllen möglich. Preisunterschiede clever nutzen: In Ländern wie Italien oder Polen sind die LPG-Preise deutlich niedriger als in Deutschland. Wer seine Tankstopps gezielt dort legt, kann auf längeren Reisen mehrere Hundert Euro pro Jahr einsparen.

In Ländern wie Italien oder Polen sind die LPG-Preise deutlich niedriger als in Deutschland. Wer seine Tankstopps gezielt dort legt, kann auf längeren Reisen mehrere Hundert Euro pro Jahr einsparen. Routen vorab planen: Besonders in Regionen mit dünner Abdeckung – etwa in Österreich, Skandinavien oder der Schweiz – lohnt sich ein Blick auf die Karte, um Engpässe zu vermeiden. In Ballungszentren reicht dagegen oft eine spontane Suche per App.

Besonders in Regionen mit dünner Abdeckung – etwa in Österreich, Skandinavien oder der Schweiz – lohnt sich ein Blick auf die Karte, um Engpässe zu vermeiden. In Ballungszentren reicht dagegen oft eine spontane Suche per App. Reichweite im Blick behalten: Mit einem LPG-Tank sind Reichweiten von 400–600 km üblich, kombiniert mit dem Benzintank oft über 1.000 km. Das macht lange Reisen komfortabel, solange die Route im Vorfeld abgestimmt ist.

Wer diese Tipps berücksichtigt, reduziert nicht nur die Tankkosten, sondern vermeidet auch unnötigen Stress auf Reisen. So wird Autogas zu einer wirklich komfortablen und wirtschaftlichen Alternative – egal ob in Deutschland oder im europäischen Ausland.

Zukunftsperspektiven: Bleibt LPG verfügbar?

Während CNG-Stationen abgebaut werden, bleibt das Autogas-Netz stabil. Gründe:

Hoher Fahrzeugbestand: in Deutschland mehrere hunderttausend LPG-Autos.

in Deutschland mehrere hunderttausend LPG-Autos. Geringe Infrastrukturkosten: eine Autogas-Säule ist für Betreiber günstiger zu installieren als eine CNG-Anlage oder Schnellladesäule.

eine Autogas-Säule ist für Betreiber günstiger zu installieren als eine CNG-Anlage oder Schnellladesäule. Kundennachfrage: trotz E-Mobilität bleibt LPG für Vielfahrer und Pendler attraktiv.

Experten gehen davon aus, dass LPG in den nächsten 10–15 Jahren weiterhin eine sichere Option bleibt.

Fazit: LPG-Tankstellennetz ist zuverlässig – in Deutschland und Europa

Mit rund 6.000 Stationen in Deutschland und mehr als 31.000 europaweit ist die Versorgung mit Autogas hervorragend. Wer ins Ausland fährt, sollte Adapter dabeihaben und die Routenplanung anpassen, kann aber in vielen Ländern von deutlich günstigeren Preisen profitieren.

Autogas bleibt damit auch nach dem Ende der Steuervergünstigungen eine praktikable, wirtschaftliche und alltagstaugliche Alternative zu Benzin und Diesel.

