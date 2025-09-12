Die 20 beliebtesten Automarken und Modelle in Deutschland 2025

Von VW Golf bis BMW X1: Diese 20 Bestseller dominieren 2025 den deutschen Automarkt – mit über 820.000 Neuzulassungen allein im ersten Quartal

Im Jahr 2024 rollten mehr als 3,2 Millionen Neuwagen auf deutsche Straßen – ein Plus von rund 7 % gegenüber dem Vorjahr. Der Aufwärtstrend setzt sich 2025 fort: Bereits im ersten Quartal wurden über 820.000 Fahrzeuge neu zugelassen. Besonders SUVs und Elektroautos legen kräftig zu, während Dauerbrenner wie der VW Golf ihre Spitzenposition verteidigen. Spannend: Marken wie CUPRA und Dacia schaffen den Sprung in die Top-20 und gewinnen Käufer mit sportlichem Design und starkem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Welche Autos prägen also das Straßenbild in Deutschland? Während VW, BMW und Mercedes seit Jahren die Spitze unter sich ausmachen, sorgen Newcomer für Bewegung. Die folgende Übersicht zeigt die 20 beliebtesten Automarken und Modelle 2025 – und die Trends, die den Markt verändern.

Warum die beliebtesten Autos in Deutschland 2025 entscheidend sind

Die beliebtesten Automarken und Modelle in Deutschland sind weit mehr als reine Verkaufsschlager – sie sind ein Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen und wirtschaftlicher Dynamik. Während der VW Golf seit über 40 Jahren das Ranking prägt, gewinnen SUVs und Elektrofahrzeuge kontinuierlich an Boden. Bereits 2024 machten E-Autos rund 18 % aller Neuzulassungen aus, Tendenz steigend.

Für Hersteller bedeuten hohe Zulassungszahlen Marktstärke und Zukunftssicherheit, für Händler sind sie ein verlässlicher Indikator für Nachfrage und Lagerstrategie. Käufer wiederum orientieren sich an diesen Rankings, weil sie Rückschlüsse auf Wiederverkaufswert, Ersatzteilverfügbarkeit und Image zulassen. Beliebte Modelle wie der BMW X1 oder der VW Tiguan stehen nicht nur für Komfort und Technik, sondern auch für eine stabile Wertentwicklung auf dem Gebrauchtwagenmarkt.

Damit wird deutlich: Die Bestsellerlisten sind kein Zufallsprodukt, sondern ein zentraler Gradmesser für Vertrauen, Innovation und wirtschaftliche Bedeutung im deutschen Automarkt.

Top 20 meistverkaufte Modelle in Deutschland (Q1 2025)

Ein Blick auf die Neuzulassungen zeigt: Volkswagen bleibt unangefochten an der Spitze, doch BMW, Mercedes, Škoda und CUPRA holen weiter auf. Besonders auffällig ist der wachsende Anteil von SUVs und Elektrofahrzeugen in den Top-20.

Rang Modell Ca.-Preis (Basis) Vorteile Nachteile 1 VW Golf ab 28.000 € Klassiker, hoher Wiederverkaufswert, breites Modellangebot Wenig aufregendes Design, relativ hoher Preis im Segment 2 VW T-Roc ab 29.500 € Kompakter SUV, sportliches Design, beliebt bei Familien Begrenzter Kofferraum, Aufpreis für viele Extras 3 VW Tiguan ab 37.000 € Bestseller-SUV, viel Platz, gute Technik Höherer Verbrauch, teure Ausstattungspakete 4 VW Passat ab 39.000 € Business-Klassiker, komfortabel, große Auswahl Weniger attraktiv für jüngere Käufer, eher konservativ 5 Škoda Octavia ab 31.000 € Viel Platz, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Design weniger emotional, Image konservativ 6 Seat / CUPRA Leon ab 32.000 € Sportliches Fahrverhalten, moderne Ausstattung Weniger Raumangebot als Octavia, höherer Verbrauch 7 BMW X1 ab 39.500 € Premium-SUV, dynamisch, hohes Image Teure Extras, Grundpreis hoch 8 CUPRA Formentor ab 35.000 € Auffälliges Design, Hybridoptionen, sportlich Marke noch jung, Wiederverkaufswert unsicher 9 Opel Corsa ab 22.000 € Preisgünstig, wendig, auch als E-Version Weniger Komfort, kleiner Innenraum 10 VW ID.7 ab 49.000 € Innovatives E-Flaggschiff, viel Reichweite Hoher Einstiegspreis, Ladeinfrastruktur noch ausbaufähig 11 Mercedes GLC ab 54.000 € Premium-SUV, Komfort, Sicherheitssysteme Sehr teuer in Unterhalt & Anschaffung 12 BMW 5er ab 56.000 € Business-Limousine, Technikführer, hoher Komfort Teuer, besonders mit Extras 13 VW Transporter ab 40.000 € Viel Stauraum, beliebt bei Handwerk & Freizeit Teurer Unterhalt, eher Nutzfahrzeug 14 Mercedes E-Klasse ab 55.000 € Klassiker, Top-Komfort, sehr gute Technik Hohes Preisniveau, konservatives Image 15 VW ID.4 / ID.5 ab 45.000 € Erfolgreiche E-SUVs, moderne Software Höherer Verbrauch bei Autobahntempo, Ladezeiten 16 Audi A6 ab 55.000 € Premium-Businessklasse, sehr hochwertig Hohe Kosten, viele teure Extras 17 Škoda Enyaq ab 43.000 € Solides E-SUV, viel Platz, familienfreundlich Gewicht, Ladeleistung schwächer als bei Premium-Marken 18 BMW 3er ab 42.000 € Dynamisch, beliebt bei Dienstwagen Relativ teuer für Mittelklasse, enger im Fond 19 Audi A3 ab 31.000 € Premium-Kompakt, hochwertiger Innenraum Weniger Platz als Golf, teuer für die Größe 20 Dacia Sandero ab 16.000 € Sehr günstig, einfache Technik, niedrige Unterhaltskosten Weniger Sicherheitssysteme, schlichtes Interieur

Die beliebtesten Automarken in Deutschland 2025

Die beliebtesten Automarken in Deutschland 2025 zeigen, wie sich der Automarkt entwickelt – und welche Hersteller das Vertrauen der Kunden dauerhaft sichern. Mit einem Marktanteil von 18,1 % führt Volkswagen weiterhin unangefochten die Spitze an. Jeder fünfte Neuwagen in Deutschland trägt damit das VW-Logo. Mercedes-Benz folgt mit 9,2 % Marktanteil und starker Premium-Präsenz, dicht gefolgt von BMW mit 9,0 %, das vor allem mit SUVs und Business-Limousinen punktet. Audi erreicht solide 7,4 % und ist besonders in der Mittel- und Oberklasse gefragt.

Spannend sind die Aufsteiger: Marken wie Škoda, Toyota, Hyundai und Dacia gewinnen stetig an Reichweite – dank attraktiver Preise, solider Technik und wachsender E-Mobilitäts-Angebote. Sie zeigen, dass nicht nur Premium-Image, sondern auch Preis-Leistung und Alltagstauglichkeit entscheidende Faktoren für deutsche Käufer sind.

Diese Marken-Rankings sind damit nicht nur ein Spiegel der Zulassungszahlen, sondern auch ein Gradmesser für Vertrauen, Innovationskraft und Marktposition – und sie verraten, welche Hersteller langfristig die Herzen der Autofahrer gewinnen.

Marktanteile und Stärken der beliebtesten Automarken 2025

Marke Marktanteil 2025 (ca.) Stärken Herausforderungen Volkswagen (VW) 18,1 % Breites Modellportfolio (Golf, Tiguan, ID-Serie), starke Markenbindung, hoher Wiederverkaufswert Kritik an Software-Updates, teure E-Modelle im Vergleich zu Wettbewerbern Mercedes-Benz 9,2 % Premium-Image, starke Präsenz im SUV- und Limousinen-Segment, technologische Innovation Hoher Anschaffungspreis, starke Konkurrenz durch BMW & Tesla im E-Segment BMW 9,0 % Dynamische Modelle (X1, 3er, 5er), Innovationsführer bei Software & Fahrerlebnis Teure Ausstattungspakete, hoher Unterhalt Audi 7,4 % Beliebt in der Mittel- und Oberklasse, hochwertige Verarbeitung, starke Dienstwagenflotte Teilweise konservatives Image, starke Konkurrenz im Premiumbereich Škoda 6,0 % (geschätzt) Preis-Leistungs-Sieger, viel Platz (Octavia, Enyaq), wachsend im E-Segment Weniger Prestige, abhängig vom VW-Konzern Toyota 4,5 % (geschätzt) Hybrid-Pionier, zuverlässige Technik, starke Restwerte Weniger attraktive Designs für europäische Käufer Hyundai 4,2 % (geschätzt) Moderne E-Modelle (Ioniq 5, Kona EV), lange Garantie, hohe Innovationskraft Image noch nicht auf Premium-Niveau, schwankende Nachfrage Dacia 3,8 % (geschätzt) Niedrigste Preise, einfache Technik, sehr günstiger Unterhalt Einfaches Design, eingeschränkte Sicherheits-Features, schwacher Wiederverkaufswert

Trends 2025: Wohin entwickelt sich der Automarkt?

Die Zulassungszahlen 2025 zeigen klar: Der deutsche Automarkt befindet sich im Wandel. Während traditionelle Bestseller wie Golf oder Tiguan ihre Plätze halten, setzen neue Antriebe, Lifestyle-Modelle und Preisbewusstsein deutliche Akzente. Vier Trends stechen besonders hervor:

SUV-Boom : Modelle wie der VW Tiguan, BMW X1 oder Mercedes GLC gehören weiterhin zu den meistverkauften Fahrzeugen. Käufer schätzen die erhöhte Sitzposition, viel Platz und Familienfreundlichkeit – trotz höherem Verbrauch.

: Modelle wie der VW Tiguan, BMW X1 oder Mercedes GLC gehören weiterhin zu den meistverkauften Fahrzeugen. Käufer schätzen die erhöhte Sitzposition, viel Platz und Familienfreundlichkeit – trotz höherem Verbrauch. E-Mobilität : Fahrzeuge wie der VW ID.7, der Škoda Enyaq oder Tesla-Konkurrenten zeigen: Elektroautos sind im Mainstream angekommen. Bereits rund 18 % aller Neuzulassungen 2024 entfielen auf reine E-Autos – Tendenz steigend.

: Fahrzeuge wie der VW ID.7, der Škoda Enyaq oder Tesla-Konkurrenten zeigen: Elektroautos sind im Mainstream angekommen. Bereits rund entfielen auf reine E-Autos – Tendenz steigend. Neue Markenstärke : CUPRA sichert sich mit sportlichem Design und Hybridlösungen einen festen Platz in den Top-20. Besonders der Formentor zeigt, dass emotionale Markenstories Käufer überzeugen.

: CUPRA sichert sich mit sportlichem Design und Hybridlösungen einen festen Platz in den Top-20. Besonders der zeigt, dass emotionale Markenstories Käufer überzeugen. Preisbewusstsein: Der Dacia Sandero beweist, dass einfache Technik und ein Einstiegspreis ab rund 16.000 € ein starkes Argument sind. Gerade junge Käufer und Zweitwagen-Besitzer setzen auf günstige, zuverlässige Modelle.

Trends 2025: Gewinner & Herausforderungen

Der deutsche Automarkt zeigt 2025 ein deutliches Spannungsfeld zwischen Tradition und Aufbruch. Während Klassiker wie der VW Golf oder der BMW 3er nach wie vor zuverlässig hohe Zulassungszahlen erzielen, verändern neue Antriebe, Lifestyle-Marken und Preisstrategien die Spielregeln. Besonders auffällig: SUVs stellen bereits über 40 % aller Neuzulassungen, Elektroautos erreichen fast ein Fünftel Marktanteil und Marken wie CUPRA oder Dacia gewinnen rasant an Profil. Diese Entwicklungen machen deutlich, welche Segmente zu den Gewinnern zählen – und wo Hersteller vor echten Herausforderungen stehen.

Trend Beispiele (Modelle) Mehrwert für Käufer Anmerkung SUV-Boom VW Tiguan, BMW X1, Mercedes GLC Viel Platz, Komfort, Sicherheit Weiterhin Bestseller trotz höherem Verbrauch E-Mobilität VW ID.7, Škoda Enyaq, Tesla-Modelle Nachhaltig, steuerliche Vorteile, moderne Technik Bereits 18 % Marktanteil bei Neuzulassungen 2024 Neue Markenstärke CUPRA Formentor, CUPRA Leon Sportliches Design, Hybrid-Optionen, Lifestyle CUPRA etabliert sich als feste Größe in den Top-20 Preisbewusstsein Dacia Sandero, Opel Corsa Günstige Einstiegspreise, niedrige Unterhaltskosten Besonders beliebt bei jungen Käufern und als Zweitwagen

Prognosen 2030: E-Mobilität & SUV-Markt in Deutschland

Die nächsten fünf Jahre markieren einen Wendepunkt für den deutschen Automarkt: Elektromobilität schleicht sich vom Trend zur Norm, SUVs bleiben gefragt – und die Fahrzeugproduktion steht vor großen Herausforderungen bei Infrastruktur und Energiewende. Wer jetzt entscheidet, fährt in Zukunft besser. Die Prognosen zeigen, wohin die Reise geht – und wer die Karte schon gelesen hat.

Thema Erwarteter Anteil / Wert 2030 Quelle / Studie Bedeutung / Implikation E-Autos bei Neuzulassungen ~ 40-45 % aller Neuwagen sollen elektrisch sein (BEV & PHEV). Internationale Energieagentur (IEA) & Powertrain-Studie Elektroauto wird zum Normalfall. Hersteller & Infrastruktur müssen massiv aufladen. Elektro- und Plug-in-Hybrid-PKW Bestand Deutschland ca. 16,6 Millionen Elektro-PKW (BEV+PHEV) insgesamt bis 2030. NOW GmbH Studie Bedeutender Bestand — Auswirkungen auf Stromnetz, Ladeinfrastruktur & Wartung. SUV-Anteil am Gesamtmarkt Wird weiter steigen – bereits 2024 bei ca. 41 % aller Neuzulassungen. Vision Mobility, Marktdaten 2024 SUVs bleiben ein dominantes Segment – auch bei E-Autos. Marktgröße & Wachstum SUV-Segment global CAGR (jährliche Wachstumsrate) von etwa 6 % zwischen 2024-2032. Fortune Business Insights & GMI Insights Marken, die starke SUV-Modelle bieten, bleiben im Vorteil.

Die Prognosen für 2030 lassen keinen Zweifel: Der deutsche Automarkt steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Elektroautos werden zum Standard, SUVs behaupten ihre dominante Rolle, und zugleich steigen die Anforderungen an Infrastruktur, Energieversorgung und nachhaltige Produktion. Hersteller, die frühzeitig in Ladeinfrastruktur, effiziente E-Modelle und grüne Strategien investieren, sichern sich klare Wettbewerbsvorteile. Für Käufer bedeutet das: mehr Auswahl, ausgereiftere Technik – und noch wichtigere Entscheidungen beim Fahrzeugkauf.

Wer sich jetzt für eines der aktuellen Top-Modelle 2025 entscheidet und sein bisheriges Auto verkaufen möchte, ist bei Autoankauf Bad Oeynhausen gut aufgehoben. Das Unternehmen kauft Fahrzeuge aller Marken und Zustände schnell, transparent und zu fairen Preisen an. So gelingt der Umstieg auf ein neues Modell nicht nur unkompliziert, sondern auch finanziell attraktiv.

Fazit: Beliebteste Automarken und Modelle 2025

Die beliebtesten Automarken und Modelle in Deutschland zeigen ein klares Bild: Volkswagen dominiert weiterhin, doch die Vielfalt steigt. Neben Klassikern wie Golf oder Tiguan gewinnen Elektromodelle und preisbewusste Marken an Bedeutung. Für Käufer bedeutet das eine nie dagewesene Auswahl zwischen Tradition, Innovation und Preisvorteilen.

Kurzzusammenfassung

Die Top-20 der beliebtesten Autos in Deutschland 2025 wird von Volkswagen dominiert – mit Golf, T-Roc und Tiguan an der Spitze. Bei den Marken liegt VW vor Mercedes, BMW und Audi. Starke Aufsteiger sind CUPRA, Škoda und Dacia. Trends wie SUV-Boom, Elektromobilität und Preis-Leistungs-Fokus prägen die Zulassungsstatistik und zeigen die Richtung des deutschen Automarkts.

