Neues Fachbuch „Der Rektusdiastase Guide“ von Anja Sippel erschienen – Bereits über 850 Mal verkauft

Neues Fachbuch erschienen: ,Der Rektusdiastase Guide‘ von Anja Sippel unterstützt Frauen nach der Schwangerschaft mit Wissen, Trainingstipps und authentischen Erfahrungsberichten.

Am 29. August 2025 ist der Ratgeber „Der Rektusdiastase Guide – Finde den Weg zu deiner kraftvollen Mitte“ von Anja Sippel im Selbstverlag erschienen. Das Buch richtet sich an Frauen, die nach einer Schwangerschaft mit einem vorgewölbten Bauch, Rückenschmerzen oder Instabilität kämpfen und erfahren möchten, ob eine Rektusdiastase dahintersteckt – und was sie dagegen tun können.

Die Autorin verbindet ihre langjährige Erfahrung als spezialisierte Physiotherapeutin mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, Interviews mit ÄrztInnen und Therapeutinnen sowie mit authentischen Zitaten betroffener Frauen. Das Ergebnis ist ein praxisnaher, evidenzbasierter Ratgeber, der Frauen alltagstaugliche Trainingsansätze und konkrete Hilfen an die Hand gibt.

Der Rektusdiastase Guide ist die Fortsetzung des erfolgreichen Erstlingswerks „Der Mama Beckenboden Guide“ und setzt erneut auf leicht verständliche Sprache, anschauliche Illustrationen von Daniela Becker sowie einfühlsame Fotografien von Franziska Barth.

Die ersten Rückmeldungen von Leserinnen sind durchweg positiv:

????? „Wissenschaftlich. Authentisch. Echt. (…) Es gibt Fachpersonen sowie Betroffenen einen klaren Einblick in die Tiefe und Einzigartigkeit unseres Bauchmuskelsystems, klärt Mythen auf und gibt Handlungs- und Trainingsempfehlungen weiter. (…) Gehört meiner Meinung nach in jedes Regal einer Fachperson, die rund um Becken- und Coregesundheit arbeitet.“

????? „Absolut zu empfehlen! (…) Nicht nur für diejenigen mit Rektusdiastase, sondern auch für alle, die ihren Bauch bekämpfen und nicht mögen. So tolle Illustrationen und Fotos. So toll geschrieben. Vielen Dank für dieses wundervolle Werk.“

????? „Das zweite Buch von Anja ist genauso fantastisch wie das erste! Fachlich/inhaltlich auf dem neuesten Stand und dabei wunderschön illustriert. Selbst meine Kinder blättern gerne darin.“

„Rektusdiastase ist keine Nebensache, sondern ein wichtiges Gesundheitsthema. Ich möchte Frauen Mut machen, ihren Körper besser zu verstehen und den Weg zu ihrer Mitte neu zu entdecken“, erklärt die Autorin, die ebenfalls auf ihrem Instagram Kanal @dorf_mutti erfolgreich über Frauengesundheit aufklärt.

Das Buch erscheint als hochwertiges DIN A4 Hardcover und ist über den Buchhandel, Amazon, Thalia sowie im Online-Shop der Autorin erhältlich.

Buchdetails:

Titel: _Der Rektusdiastase Guide – Finde den Weg zu deiner kraftvollen Mitte_

ISBN: 978-3-9823596-3-2

Erscheinungsdatum: 29.08.2025

Verlag: Selbstverlag Dorfmutti / VLB-gelistet

Vertrieb: Buchhandel, Amazon, Thalia, über den Großhandel

Umfang: 108 Seiten

Format: Hardcover DIN A4

Sprache: Deutsch

Preis: 31,90 EUR

Anja Sippel, bekannt als Dorfmutti, ist Physiotherapeutin (M.A.) und Spezialistin für Beckenboden- und Bauchgesundheit. Aus eigener Erfahrung nach drei Schwangerschaften und Geburten weiß sie, wie herausfordernd Rückbildung, Inkontinenz oder eine Rektusdiastase sein können. Mit Fachwissen und Herz begleitet sie Frauen auf dem Weg zurück zu ihrer kraftvollen Mitte – empathisch, alltagsnah und nachhaltig. Als spezialisierte Physiotherapeutin mit eigener Praxis iim Landkreis Wolfenbüttel vermittelt sie fundiertes Wissen und praktische Übungen. In ihren Büchern, Kursen und auf ihrer Website dorfmutti.de schafft sie Räume für ehrlichen Austausch, Selbstfürsorge und körperliche Stärke.

