Crashtests und Sicherheitsanalysen von LPG-Fahrzeugen: Was die Ergebnisse über moderne Autogas-Technik verraten

Crashtests sind eine entscheidende Methode zur Beurteilung der Sicherheit von Fahrzeugen, insbesondere von Autogas-Fahrzeugen. Dieser Artikel befasst sich mit den Ergebnissen verschiedener Tests und den Konsequenzen für die weitere Entwicklung in der Autogas-Technik. Lernen Sie, wie moderne Sicherheitsstandards jedes Unfallrisiko reduzieren.

Autogas im Alltag: Zwischen Vorurteil und Realität

Autogas (LPG) ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der europäischen Mobilität. In Deutschland sind mehrere hunderttausend Fahrzeuge mit LPG-Antrieb unterwegs – viele davon nachgerüstet. Trotz dieser Verbreitung hält sich bei Autofahrern oft die Sorge, Autogas-Fahrzeuge seien weniger sicher als Benziner oder Diesel. Die Befürchtung: erhöhte Brand- oder Explosionsgefahr durch den Drucktank. Doch moderne Technik, strenge Prüfauflagen und zahlreiche Sicherheitstests widerlegen diese Vorurteile.

Doch wie sicher LPG-Fahrzeuge tatsächlich sind, welche Schutzmechanismen greifen und warum regelmäßige Wartung entscheidend ist, zeigt ein Blick auf die Realität im Alltag.

Sicherheitsstandards für Autogas-Fahrzeuge

Autogas-Tanks stehen bei einem Betriebsdruck von rund 8–10 bar. Zum Vergleich: Erdgasfahrzeuge arbeiten mit bis zu 200 bar – und gelten dennoch als sicher. Entscheidend sind die hohen Sicherheitsstandards, die für LPG-Systeme gelten:

Sicherheitsventile: Bei Überdruck öffnen spezielle Ventile, sodass Gas kontrolliert entweichen kann.

Bei Überdruck öffnen spezielle Ventile, sodass Gas kontrolliert entweichen kann. Thermische Sicherungen: Bei extremer Hitze, etwa bei einem Brand, sorgt ein Ventil dafür, dass das Gas nicht explosionsartig entweicht, sondern gezielt abbrennt.

Bei extremer Hitze, etwa bei einem Brand, sorgt ein Ventil dafür, dass das Gas nicht explosionsartig entweicht, sondern gezielt abbrennt. Crashsicherheit: Autogastanks bestehen aus hochfestem Stahl und werden bereits im Werk auf Belastungen geprüft.

Autogastanks bestehen aus hochfestem Stahl und werden bereits im Werk auf Belastungen geprüft. Prüfintervalle: Gasanlagen müssen regelmäßig gewartet und im Rahmen der Hauptuntersuchung (HU) per GAP (Gasanlagenprüfung) kontrolliert werden.

Diese Kombination sorgt dafür, dass LPG-Fahrzeuge in Sachen Sicherheit Benzinern in nichts nachstehen – oft sogar höhere Reserven bieten.

Crashtests: LPG im Härtetest

Ein eindrucksvolles Beispiel für die Sicherheit lieferte ein Heck-Crashtest im Jahr 2008. Dabei wurde ein Opel Astra Caravan, der auf LPG umgerüstet war, einem Unfallversuch unterzogen. Selbst bei starker Verformung des Hecks blieb der Tank intakt.

Um ein realistisches Szenario zu simulieren, setzte man das Fahrzeug nach dem Test zusätzlich in Brand. Auch hier zeigte sich: Explosionsgefahr bestand zu keiner Zeit. Der Überdruck konnte kontrolliert entweichen, und das Gas brannte gleichmäßig ab, ohne unkontrollierte Reaktionen.

Dieses Ergebnis bestätigte, dass korrekt installierte LPG-Systeme keine höhere Gefahr darstellen als herkömmliche Kraftstoffsysteme.

Brandgefahr und Explosion – ein Mythos?

Viele Autofahrer verbinden Gas mit einem erhöhten Risiko für Explosionen. Doch die Praxis zeigt: Das Risiko ist nicht größer als bei Benzin oder Diesel.

Benzintanks können bei Bränden platzen und hochentzündliche Dämpfe freisetzen.

können bei Bränden platzen und hochentzündliche Dämpfe freisetzen. Diesel gilt zwar als schwer entflammbar, entwickelt jedoch bei hohen Temperaturen gefährliche Rauch- und Rußgase.

gilt zwar als schwer entflammbar, entwickelt jedoch bei hohen Temperaturen gefährliche Rauch- und Rußgase. Autogas brennt gleichmäßig und kontrolliert ab, sofern die Sicherheitsventile ordnungsgemäß funktionieren.

Die Gefahr für Insassen ist dadurch nicht erhöht, sondern wird durch die Sicherheitsmechanismen sogar reduziert.

Regelmäßige Wartung als Schlüsselfaktor

So sicher die Technik auch ist: Die größte Schwachstelle bleibt mangelnde Wartung. Um das volle Sicherheitsniveau zu gewährleisten, sind regelmäßige Prüfungen Pflicht:

Gasanlagenprüfung (GAP): erfolgt alle 2 Jahre im Rahmen der HU.

erfolgt alle 2 Jahre im Rahmen der HU. Wiederkehrende GSP (Gassystemprüfung): nach Reparaturen oder Veränderungen am System.

nach Reparaturen oder Veränderungen am System. Tankprüfung: Tanks, die vor April 2006 hergestellt wurden, benötigen alle 10 Jahre eine Sonderprüfung.

Wer diese Vorgaben einhält, minimiert Risiken und stellt sicher, dass die Anlage zuverlässig funktioniert.

Sicherheit bei Nachrüstungen

Besonders wichtig ist die Wahl des Fachbetriebs. Unsachgemäße Nachrüstungen bergen Gefahren – nicht durch das Gas selbst, sondern durch fehlerhafte Installationen.

Zertifizierte Fachwerkstatt: Nur Betriebe mit GSP-/GAP-Zertifikat dürfen Autogas-Anlagen einbauen.

Nur Betriebe mit GSP-/GAP-Zertifikat dürfen Autogas-Anlagen einbauen. Dokumentation: Jede Anlage erhält eine Zulassungsnummer und muss im Fahrzeugbrief eingetragen werden.

Jede Anlage erhält eine Zulassungsnummer und muss im Fahrzeugbrief eingetragen werden. Qualität der Komponenten: Minderwertige Tanks oder Ventile erhöhen das Risiko von Defekten.

Ein korrekt eingebautes System ist nachweislich so sicher wie ein Fahrzeug mit Benzin- oder Dieselantrieb.

Vergleich: Autogas vs. Benzin und Diesel

Die Sicherheit ist für viele Autofahrer der entscheidende Punkt bei der Wahl eines alternativen Antriebs. Während Benzin und Diesel seit Jahrzehnten im Alltag etabliert sind, haftet Autogas (LPG) noch immer der Ruf einer erhöhten Explosionsgefahr an. Ein genauer Vergleich der wichtigsten Kriterien zeigt jedoch, dass moderne LPG-Fahrzeuge in puncto Sicherheit mindestens auf Augenhöhe liegen – in einigen Bereichen sogar überlegen sind.

Kriterium Benzin/Diesel Autogas (LPG) Brandgefahr Hoch (Benzindämpfe leicht entzündlich) Niedriger – kontrolliertes Abblasen durch Ventile Explosionsgefahr Bei Tankschäden möglich Sehr gering, da Sicherheitsventile Druck abbauen Druck im Tank Niedrig (atmosphärisch) / Diesel fast drucklos ca. 8–10 bar Prüfintervalle HU alle 2 Jahre HU + GAP alle 2 Jahre, zusätzliche Tankprüfungen Sicherheit im Crashtest Tank hält meist stand Autogastank hält nachweislich stand

Die Werte verdeutlichen, dass Autogas-Fahrzeuge trotz höherem Druck im Tank durch spezielle Sicherheitsventile und strengere Prüfauflagen besonders gut abgesichert sind. Studien und Crashtests zeigen, dass LPG-Systeme im Ernstfall sogar sicherer reagieren können als herkömmliche Benzin- oder Dieseltanks.

Wer nun den Umstieg auf ein Autogas-Fahrzeug in Betracht zieht und dafür seinen bisherigen Benziner oder Diesel verkaufen möchte, kann auf regionale Lösungen zurückgreifen. Der Autoankauf Herford bietet eine unkomplizierte Möglichkeit, ältere Fahrzeuge – auch mit Defekten oder hoher Laufleistung – zu fairen Preisen abzugeben. Vorteile wie eine kostenlose Fahrzeugbewertung, die Abholung direkt vor Ort sowie eine sofortige Bezahlung machen den Prozess transparent und stressfrei. So gelingt der Wechsel auf ein modernes LPG-Modell reibungslos, ohne dass das alte Auto zur finanziellen Belastung wird.

Viele Fahrer berichten, dass die Nutzung von Autogas im Alltag keinerlei zusätzlichen Unsicherheiten bringt. Tankvorgänge unterscheiden sich kaum von Benzin oder Diesel, lediglich die Zapfpistole ist anders konstruiert. Zudem gelten Autogas-Tankstellen als sicher – alle Anlagen verfügen über automatische Abschaltsysteme, die das Befüllen sofort stoppen, wenn ein Problem erkannt wird.

Fazit: Autogas-Fahrzeuge sind sicher – bei richtiger Pflege

Autogas-Fahrzeuge stehen in puncto Sicherheit klassischen Antrieben in nichts nach. Crashtests und Brandversuche belegen: Explosionen sind praktisch ausgeschlossen, solange die Sicherheitsventile intakt sind.

Wer die vorgeschriebenen Prüfintervalle einhält, seine Anlage fachgerecht installieren lässt und auf Qualität achtet, fährt mit LPG genauso sicher wie mit Benzin oder Diesel.

Damit gilt: Autogas ist nicht nur eine günstige und umweltfreundliche, sondern auch eine absolut sichere Alternative – vorausgesetzt, Halter nehmen Wartung und Pflege ernst.

Kurzzusammenfassung

Autogas-Fahrzeuge sind genauso sicher wie Benziner oder Diesel, wenn sie fachgerecht eingebaut und regelmäßig geprüft werden. Crashtests zeigen: Selbst bei Unfällen oder Bränden bleibt der LPG-Tank dicht, Sicherheitsventile verhindern Explosionen. Entscheidend für maximale Sicherheit sind die Einhaltung von Prüfintervallen (GAP/GSP), der Einbau durch zertifizierte Fachbetriebe und hochwertige Komponenten. Damit bietet Autogas eine günstige, umweltfreundliche und sichere Alternative zu klassischen Antrieben.

