Die Verbindung zwischen Autogas (LPG) und der Energiewende: Herausforderungen und Chancen für eine nachhaltige Mobilität

In Zeiten des Klimawandels spielen alternative Kraftstoffe eine entscheidende Rolle in der Energiewende. Autogas (LPG) könnte eine wichtige Brückentechnologie darstellen, aber es gibt noch Herausforderungen zu meistern. Hier wird ergründet, welche Chancen und Herausforderungen LPG in diesem Kontext bietet.Autogas (LPG) gilt als bewährte Alternative zu Benzin und Diesel. Der CO₂-Ausstoß sinkt um bis zu 10 Prozent, während andere Schadstoffe teils deutlich geringer ausfallen. Doch reicht das, um Autogas als nachhaltige Antriebsform der Zukunft zu positionieren?

Die Diskussion um alternative Antriebe konzentriert sich meist auf Elektro- und Hybridfahrzeuge. Doch abseits des medialen Rampenlichts bietet Autogas (LPG – Liquefied Petroleum Gas) eine seit Jahrzehnten etablierte Lösung, die in Deutschland noch immer von über 400.000 Fahrzeugen genutzt wird.

Der größte Vorteil: Ein nachweislich geringerer CO₂-Ausstoß im Vergleich zu herkömmlichen Benzinmotoren – bei gleichzeitig niedrigen Betriebskosten. Zwar erreicht LPG nicht die Umweltbilanz von Erdgas (CNG) oder Elektroantrieben, doch im direkten Vergleich mit Benzin überzeugt es als praktikable Übergangstechnologie.

Emissionsvergleich: Benzin, Diesel, LPG und CNG

Der Ausstoß von CO₂ und Schadstoffen ist einer der entscheidenden Faktoren bei der Wahl eines Antriebs. Während Benzin- und Dieselfahrzeuge seit Jahrzehnten dominieren, gelten alternative Kraftstoffe wie Autogas (LPG) und Erdgas (CNG) als umweltfreundlichere Optionen. Ein direkter Vergleich zeigt, dass LPG im Schnitt bis zu 10 % weniger CO₂ ausstößt als Benzin, während CNG hier noch effizienter ist. Diesel punktet zwar beim CO₂-Wert, verliert aber durch höhere Stickoxid-Emissionen (NOx) deutlich an Umweltverträglichkeit.

Dieser Überblick verdeutlicht, welche Antriebsarten im Alltag tatsächlich Vorteile beim Emissionsverhalten bieten – und wo die Grenzen liegen.

Kriterium Benzin Diesel Autogas (LPG) Erdgas (CNG) CO₂-Ausstoß pro Liter ca. 2,35 kg ca. 2,30 kg ca. 2,10 kg ca. 2,00 kg NOx-Emissionen Mittel Hoch Niedrig Sehr niedrig Feinstaub Sehr gering Hoch Keine messbare Werte Keine messbare Werte Aromatische Kohlenw. Hoch Mittel Sehr niedrig Sehr niedrig Tankstellennetz D Sehr gut Sehr gut ca. 6.000 Stationen ca. 850 Stationen Kraftstoffpreis (Ø) 1,70–2,00 €/l 1,60–1,90 €/l 0,70–1,05 €/l 1,00–1,30 €/kg

Die Werte zeigen klar: LPG und CNG bieten deutliche Vorteile bei CO₂-Emissionen, Stickoxiden und aromatischen Kohlenwasserstoffen. Während Diesel durch seine hohen NOx- und Feinstaubwerte zunehmend unter Druck gerät, punkten Autogas und Erdgas vor allem durch saubere Verbrennung und geringere Kraftstoffkosten. Allerdings ist die Infrastruktur bei CNG in Deutschland noch eingeschränkt, während LPG mit rund 6.000 Tankstellen eine solide Versorgungssicherheit bietet.

CO₂-Bilanz im Detail: Wo LPG punktet

Autogas reduziert den CO₂-Ausstoß im Vergleich zu Benzinmotoren um durchschnittlich 8–10 Prozent. Dies resultiert aus dem höheren Wasserstoffanteil und der sauberen Verbrennung von Propan-Butan-Gemischen. Während Benzin rund 2,35 kg CO₂ pro Liter freisetzt, liegt der Wert bei LPG bei etwa 2,1 kg.

Im Vergleich zu Diesel sind die Unterschiede geringer. Diesel emittiert ca. 2 Prozent weniger CO₂ als Autogas, bietet jedoch eine schlechtere Bilanz bei Stickoxiden (NOx) und Feinstaub. Erdgas (CNG) wiederum ist noch effizienter: Hier liegt der CO₂-Ausstoß etwa 12 Prozent niedriger als bei LPG.

Schadstoffe jenseits von CO₂: Ein klarer Vorteil

Neben CO₂ gibt es eine Reihe von Emissionen, die zwar nicht gesetzlich limitiert sind, aber dennoch eine große Rolle für Umwelt und Gesundheit spielen. Hier überzeugt LPG mit deutlichen Vorteilen:

Aromatische Kohlenwasserstoffe: Diese krebserregenden Stoffe entstehen bei Benzinverbrennung in hohem Maße – bei LPG jedoch kaum.

Diese krebserregenden Stoffe entstehen bei Benzinverbrennung in hohem Maße – bei LPG jedoch kaum. Partikel-Emissionen: Anders als Diesel erzeugt LPG praktisch keine Feinstaubbelastung.

Anders als Diesel erzeugt LPG praktisch keine Feinstaubbelastung. Stickoxide (NOx): Zwar nicht auf dem Niveau von CNG, aber deutlich geringer als bei Benzin- oder Dieselmotoren.

Damit positioniert sich LPG als emissionsärmere Lösung für Ballungsräume, in denen Luftqualität ein entscheidendes Thema ist.

Wirtschaftliche Aspekte: Günstiger fahren, sauberer unterwegs

Autogas überzeugt nicht nur ökologisch, sondern auch finanziell. Der Preis an der Zapfsäule liegt mit etwa 0,70–1,05 Euro pro Liter deutlich unter Benzin (1,70–2,00 Euro) oder Diesel (1,60–1,90 Euro). Zwar steigt der Verbrauch im LPG-Betrieb um etwa 10–20 Prozent, doch die Gesamtkosten pro Kilometer bleiben erheblich niedriger.

Beispielrechnung:

Ein Fahrzeug mit 8 Litern Benzinverbrauch (bei 1,85 €/l) kostet pro 100 km rund 14,80 €. Im LPG-Betrieb liegt der Verbrauch bei ca. 9,5 Litern (bei 0,90 €/l), also nur rund 8,55 €. → Ersparnis: mehr als 40 Prozent.

Diese deutlichen Kostenvorteile machen Autogas besonders interessant für Fahrer, die ohnehin über einen Fahrzeugwechsel nachdenken.

Fazit: Autogas reduziert CO₂, aber nicht alle Probleme

Autogas (LPG) ist eine emissionsärmere, sichere und kostengünstige Alternative zu Benzin und Diesel. Der CO₂-Ausstoß sinkt um bis zu 10 Prozent, während andere Schadstoffe wie Aromaten oder Feinstaub fast vollständig vermieden werden. Wer viel fährt, profitiert zusätzlich von deutlichen Kostenvorteilen.

Doch klar ist auch: LPG ist keine endgültige Lösung der Mobilitätswende, sondern eine Brückentechnologie. Langfristig wird die Elektromobilität dominieren, kurz- und mittelfristig bietet Autogas jedoch eine realistische Möglichkeit, Emissionen und Kosten zu senken.

Kurzzusammenfassung

