Neue Plattform für KMU: Kundengewinnung selbst machen statt teurer Beratung

GetHappyCustomers.com startet als neue Plattform für Gründer, Selbständige und KMU. Statt teurer Beratung bietet sie praxisnahe Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Vorlagen und Rezepte, mit denen Unterne

Das innovative Start-up GetHappyCustomers.com startet heute eine Plattform, die kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Selbständige und Gründer dabei unterstützt, eigenständig erfolgreiche Kundengewinnungsstrategien zu entwickeln. Anders als herkömmliche Unternehmensberatungen setzt das Unternehmen auf Wissensvermittlung statt auf teure Beraterstunden.

„Wir glauben daran, dass Unternehmer ihre Kundenstrategie selbst in der Hand haben sollten – ohne externe Berater und ohne astronomische Kosten“, betont Constantin Götz, Mitgründer von GetHappyCustomers.com. „Unsere Plattform gibt ihnen alle Werkzeuge an die Hand, um selbst herauszufinden, was sie einzigartig macht und wie sie sich erfolgreich am Markt positionieren.“

Schluss mit der Bauchgefühl-Mentalität

Viele Unternehmer stehen vor denselben Herausforderungen: eine unklare Positionierung, schwer greifbare Kundenansprache und teure Marketingversuche ohne nachweisbaren Erfolg. Genau hier setzt GetHappyCustomers.com an. Die Plattform richtet sich an Selbständige, Gründer und kleine Unternehmen, die keine fertigen Konzepte von außen übernehmen wollen, sondern ihre Geschäftsstrategie eigenständig und nachhaltig entwickeln möchten.

Statt abstrakter Theorie liefert GetHappyCustomers.com praxisnahe Rezepte, leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen und sofort einsetzbare Vorlagen. So können Unternehmen systematisch ihre Alleinstellungsmerkmale herausarbeiten, sich klar vom Wettbewerb abgrenzen und Kunden langfristig begeistern. Zudem erleichtert es die Zusammenarbeit mit Externen und Agenturen: Briefings werden präziser, die Ansprache der Zielgruppen treffsicherer und vor allem behalten Unternehmer selbst die Steuerung in der Hand.

Sebastian Graeber, Mitgründer von GetHappyCustomers.com, sieht hier einen Paradigmenwechsel: „Viele kleine und mittlere Unternehmen geben enorme Summen für Berater aus und erhalten dafür oft nur allgemeine Ratschläge. Wir setzen bewusst einen anderen Ansatz: Statt klassischem Consulting vermitteln wir praxisnahes Wissen, das Unternehmer selbst weiterbringt.“

Maximale Kosteneffizienz durch Abo-Modell

Die Plattform funktioniert über ein kostengünstiges Abo-Modell und ermöglicht es Unternehmern, bei maximaler Kosteneffizienz ihre Kundenstrategie kontinuierlich weiterzuentwickeln. Statt einmalige Beratungsprojekte zu beauftragen, erhalten Nutzer dauerhaften Zugang zu erprobten Methoden und Vorlagen.

Das umfassende Angebot von GetHappyCustomers.com reicht von leicht verständlichen Anleitungen zur Marktpositionierung über Unternehmensauftritt und Marketing-Strategien bis hin zur Mitarbeitergewinnung, kundenorientierten Produktentwicklung und Prozessoptimierung. Alle bewährten Templates und Methoden sind darauf ausgelegt, sofort in der Unternehmenspraxis anwendbar zu sein.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GetHappyCustomers.com

Herr Constantin Götz

Langer Wasen 42

91413 Neustadt

Deutschland

fon ..: 091616209212

web ..: https://gethappycustomers.com

email : hello@gethappycustomers.com

GetHappyCustomers.com ist die Plattform für kleine und mittlere Unternehmen, Selbständige und Gründer, die mit praxisnahen Rezepten, klaren Schritten und sofort nutzbaren Vorlagen zeigt, wie man gezielt Kunden gewinnen und sich deutlich vom Wettbewerb abheben kann. Das Unternehmen versteht sich nicht als klassische Unternehmensberatung, sondern als Wissensvermittler, der Unternehmern dabei hilft, ihre Kundenstrategie eigenverantwortlich zu entwickeln und umzusetzen.

Pressekontakt:

GetHappyCustomers.com

Herr Sebastian Graeber

Langer Wasen 42

91413 Neustadt

fon ..: 091616209212

web ..: https://gethappycustomers.com

email : presse@gethappycustomers.com